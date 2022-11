Naturkränze kinderleicht selbst gemacht

Von: Andrea Gräpel

Teilen

Eine Küche voller grüner Zweige: Innerhalb von zwei Stunden zauberten die Kinder unter Anleitung von Natalie Stahl wunderschöne Adventskränze. Bei Kindern muss immer alles ganz schnell gehen. Natalie Stahl, Gartenbauvereins-Vorsitzende © Dagmar Rutt

Natalie Stahl geht in ihrer Rolle als Vorsitzende des Gartenbauvereins Herrsching auf. Seit vier Jahren bietet sie im Verein eine Kindergruppe an. Aktuell herrscht dort große Weihnachtsstimmung.

Herrsching – Natalie Stahl ist seit 2019 Vorsitzende des Gartenbauvereins Herrsching, seit neun Jahren ist sie im Vorstand. Ihre Begeisterung und ihr grüner Daumen hat schon viele Gartenbesitzer angesteckt. Seit vier Jahren gelingt es der fünffachen Mutter auch bei den Kindern. In der Regel ist sie mit ihnen draußen im Garten, aktuell tummelt sich die Gruppe einmal wöchentlich in ihrer Küche und lässt sich dort in Weihnachtsstimmung versetzen. Türkränze wurden in der vergangenen Woche gebunden, diesmal waren Adventskränze dran.

„Ich bin ziemlich streng“, gesteht Natalie Stahl und muss lachen, wenn sie an das Adventskranzbinden zurückdenkt. Ein Bub musste seinen Kranz dreimal aufmachen und von vorne anfangen. Als alle anderen schon beim Dekorieren waren, gab er Gas und habe innerhalb kürzester Zeit einen „wunderschönen Adventskranz“ hingezaubert.

Die 51-Jährige weiß es von ihren eigenen Kinder, dass Geduld so eine Sache ist. „Es muss immer alles ganz schnell gehen“, sagt sie. Dann passiere es, dass sich die Kinder nicht so viel Mühe geben. Sie wollte dem Vorgreifen, indem sie eine ausreichende Zeitvorgabe für das Binden ließ. Der Bub wird sie wohl künftig nutzen, bevor er immer wieder von vorne anfangen muss und am Ende tatsächlich unter Zeitdruck steht. Dabei sei Kranzbinden kein Zauberwerk, so die passionierte Gartlerin, die mit allem, was dort wächst, gut umzugehen weiß.

Für die Kinder lagen jede Menge Zweige bereit: Tannen, Thujen, Kiefer, Seidenkiefer, Zapfen und Beeren. Alles, was einen klassischen Naturkranz ausmacht. „Im Vordergrund steht der Kranz. Die Deko ist da, um das Kerzenlicht zu reflektieren, das abends eine schöne Stimmung zaubert“, sagt Natalie Stahl. Mehr Anweisungen hatten die Kinder nicht.

Zuerst wurde der Kranz um einen Strohring gebunden. So, dass kein Stiel nach oben schaut, dass die Zweige überlappen und dass kein Draht zu sehen ist. Danach kommt die Dekoration auf den Kranz – mit Zapfen oder ohne, mit Beeren oder ohne, das war den Kindern überlassen. Natalie Stahl gab dabei Hilfestellung und passte auf, dass die Kinder genau schauen, um sich am Ende über das Ergebnis freuen zu können. Mit der einen Ausnahme sei das an diesem Tag gelungen – am Ende bei allen, auch wenn bei dem Buben ein dritter Anlauf nötig wurde. Natürlich komme immer die Frage, ob das Ergebnis ihr gefällt. „Ich sage den Kindern dann immer, dass es ihnen gefallen muss. Ihr macht das für euch. Egal ob es Türkränze, Adventskränze oder Plätzchen sind.“ So entstanden neun schöne Naturkränze. Unterstützung erhielt Natalie Stahl am Ende auch von ihrem zehnjährigen Sohn Matteo, der früher auch in ihrer Gruppe war und nun den Kindern nach Schulschluss „großartig“ zur Hand geht.

Seit es die Kindergruppe im Gartenbauverein Herrsching gibt, erfährt diese immer größere Beliebtheit. Früher durfte Natalie Stahl mit den Kindern nachmittags Schulräume nutzen. Seit Corona nicht mehr. Als es in diesem Jahr gleich 30 Anmeldungen gab, musste die Vorsitzende die Gruppe deshalb schweren Herzens auf neun Kinder begrenzen. „Mehr Platz habe ich in meiner Küche nicht“, sagt sie lachend. Dabei würde sie gerne zwei oder drei Gruppen anbieten. Im vergangenen Jahr waren es deshalb nur ältere Schüler, in diesem Jahr Grundschüler. Die Herrschingerin freut sich: „Bis jetzt ist jedes Kind, das einmal dabei war, dabei geblieben.“ Kein Wunder, können die Kinder doch bei dieser Gelegenheit nicht nur die Vorsitzende des Gartenbauvereins begeistern, sondern die Eltern gleich mit. In der nächsten Woche bleibt es nämlich weihnachtlich, dann sind Geschenke dran – Seifen, Lavendelkissen, Kräutersalz – halt alles, was sich mit dem, was im Garten wächst, so machen lässt.