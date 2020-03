Naturschützer fürchten Eingriffe in Wasserhaushalt der Biotope

Der Standort für das neue Gymnasium Herrsching ist umstritten, besonders bei Naturschützern. Die Kreisgruppe des Bund Naturschutz hat nun klar Stellung bezogen.

Herrsching – Die Gegner des Gymnasium-Standorts in Herrsching haben seit jeher die Biotop-Standorte auf der Fläche in Mühlfeld als Argumente ins Feld geführt. Zurückgehalten hat sich bisher der Bund Naturschutz (BN), der sich beispielsweise in die Diskussion um das Starnberger Gewerbegebiet Schorn dagegen wortgewaltig einbringt. Seit einigen Tagen steht nun eine Stellungnahme der Kreisgruppe im Internet. Darin verweist der BN darauf, dass „das Bauvorhaben Gymnasium Herrsching so gestaltet werden sollte, dass Eingriffe in den Wasserhaushalt des Biotops unterbleiben“.

Verband als Träger öffentlicher Belange zur Stellungnahme aufgefordert

Zu der Stellungnahme ist der Verband von der Gemeinde im Bebauungsplanverfahren als Träger öffentlicher Belange aufgefordert worden. Im Vorfeld hatte er vom Herrschinger Biologen Burkhard Quinger bereits ein Gutachten erstellen lassen. Quinger kommt zu dem Schluss, dass Eingriffe auf die Biotopbereiche Veränderungen des Gebietswasserhaushalts ergeben und sowohl die Eschen-Sumpfwälder als auch die Grauweiden-Feuchtgebüsche gefährden. Das Bauvorhaben sollte deshalb so gestaltet werden, dass Eingriffe in den Wasserhaushalt des Biotops unterbleiben.

Vorschlag: Baufenster überdenken

Günther Schorn als BN-Kreisvorsitzender macht zudem darauf aufmerksam, dass die Biotoptypen Eschen-Sumpfwald und Grauweiden-Gebüsche in der Feinkartierung zum Bebauungsplan nicht enthalten seien. Er schlägt vor, Lage und Größe des Baufenster zugunsten der Biotop zu überdenken.





