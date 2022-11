Nehmen, nicht geben

Von: Andrea Gräpel

Ein Kühlschrank voller Bücher: Barbara Maier-Steiger freut sich, dass das neue Angebot schon nach wenigen Tagen gut angenommen wird. © Andrea Jaksch

Bücher leiht und gibt die „Herrschinger Insel“ schon immer aus. Neu ist, dass sie nun in ihrem Garten einen Bücherschrank aufgebaut hat. Geschäftsführerin Barbara Maier-Steiger freut sich: „Nach drei Tagen wird er schon gut angenommen.“

Herrsching – Seit Bestehen der „Herrschinger Insel“ gibt es Bücherspenden und Menschen, die in die Bahnhofstraße 36 zum Lesen kommen oder um Bücher mitzunehmen. „Zu unseren Öffnungszeiten sind vor Corona immer viele gekommen, um Bücher zu schmökern“, erzählt Geschäftsführerin der sozialen Anlaufstelle, Barbara Maier-Steiger. Früher sei das gang und gäbe gewesen, mit Corona allerdings in Vergessenheit geraten. Bücherspenden erhält die „Herrschinger Insel“ aber trotzdem. So entstand die Idee, im Garten einen Bücherschrank aufzustellen. Und da die Nachbarschaftshilfe Weßling einen alten Kühlschrank übrig hatte, wurde dieser hergerichtet und mit Büchern gefüllt.

„Anders als bei anderen Bücherschränken bauen wir nicht auf das Prinzip, ein Buch zu nehmen und dafür ein anderes hineinzustellen. Bei uns darf jeder nehmen. Wir füllen wieder auf“, erklärt Barbara Maier-Steiger. Sie verspricht, dass für jeden etwas dabei sei. Schon nach drei Tagen haben sie und die Mitarbeiterinnen das Angebot auffüllen müssen. Wohl 15 Bücher seien schon herausgenommen worden. Darüber freut sich das Team, denn um an den Schrank zu kommen, müssen Interessierte durch ein Gartentor gehen. Das könnte für den einen oder anderen abschreckend sein, war die Sorge. Sie war unbegründet.

Seit Mitte Oktober hat die „Herrschinger Insel“ noch ein weiteres Angebot, das mit Büchern zu tun hat. Denn seitdem ist das Lesecafé wieder geöffnet, das die Germanistin Helen Lommer-Steger und Daniela Liebel, Praktikantin der Hochschule für Soziale Arbeit, ehrenamtlich betreuen. Im Lesecafé werden Texte aller Art in einer gemütlichen Runde vorgelesen. „Danach sprechen und diskutieren wir darüber“, heißt es auf der Internetseite der Einrichtung. In der „Herrschinger Insel“ sollen damit allen Erwachsenen kurze Auszeiten vom Alltag geboten und Kontakte zu anderen Menschen ermöglicht werden. Das Lesecafé findet immer dienstags von 14.30 bis 16 Uhr in den Räumen in der Bahnhofstraße 36 statt.

Auch jenseits dieser Zeiten dürfen sich Leseratten aus dem Bücherschrank bedienen. „Und wenn sie draußen nichts finden, dürfen sie zu unseren Öffnungszeiten auch gerne drinnen stöbern“, sagt Barbara Maier-Steiger. Denn in der Einrichtung gebe es weitere gut gefüllte Bücherregale voll interessanter Lektüre für jeden Geschmack.

Und wer außerhalb der Öffnungszeiten, vielleicht schon in der Dämmerung, in den Garten zum Bücherschrank will: Nicht erschrecken, denn Richtung Treppe geht dann über einen Bewegungsmelder Licht an. Der Bücherschrank selbst ist nicht beleuchtet, bedauert Barbara Maier-Steiger. „Aber dann nimmt man halt eine Stirn- oder Taschenlampe mit.“ Nähere Informationen zu allen Angeboten gibt es unter (0 81 52) 9 93 80 30.