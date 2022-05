Neue Abenteuer für Kinder

Abenteuerurlaub im Camper: Alexandra Benke mit ihrem jüngsten Kinderbuch „Das Geheimnis der goldenen Schatztruhe“. © Michèle Kirner

Mit „Das Geheimnis der goldenen Schatztruhe“ hat Alexandra Benke aus Widdersberg ihr bereits fünftes Kinderbuch geschrieben. Vier Freunde erleben dabei wieder einige Abenteuer.

Widdersberg – Eine Schatztruhe, Schluchten, Höhlen, Schlösser, sogar ein Weihnachtsmuseum: Alexandra Benke aus Widdersberg widmet sich in ihrem farbig illustrierten und fünften Kinderbuch Sehenswürdigkeiten in Baden-Württemberg und Bayern – und schickt ihre kleinen Helden in einem Wohnmobil los. „Der Camper ist eine schöne Möglichkeit, spontan zu verreisen“, schwärmt Benke für den Urlaub auf vier Rädern. Dieses besondere Lebensgefühl haben in den vergangenen zwei Jahren viele Menschen für sich entdeckt – und es ist ein fester Bestandteil von Benkes neuer Geschichte geworden,

Die Spürnasen Lotta, Xaver, Rosalie und Tim verwickelt die Autorin auch diesmal wieder in ein munteres Abenteuer. Den Campingurlaub zu verantworten hat Opa Gustl, der das abenteuerlustige Quartett kurzerhand einpackt und mit ihm von Stellplatz zu Stellplatz fährt. Und so stürzen sich die umtriebigen Nachwuchsdetektive nacheinander in Abenteuer. Etwa wenn sie sich im Vergnügungspark erst zu schwindelnden Höhen aufschwingen und sich anschließend johlend am Seil in die Tiefe stürzen. Ein wenig Mut verlangt Benke ihren Protagonisten auch ab, als sie um Mitternacht ein verdächtiges Geräusch in der Hecke hören. Das Grunzen und Schnaufen entpuppt sich als Igel – ein kleiner Freund, der ihnen eine Schatztruhe zeigt.

Die Spur zum Besitzer der Schatztruhe führt nach Schwäbisch Gmünd, ins Kloster Lorch und ins Hohenloher Freilandmuseum, in die Hörschbachschlucht Murrhardt, zu einer Nachtwächterführung in Rothenburg ob der Tauber und ins dortige Deutsche Weihnachtsmuseum. Sozusagen als Krönung folgen die Freunde in dem gleichnamigen Kapitel „dem Ruf des Falken“ und einem Kinderkurs für Falkner.

Auch diesmal lotst Alexandra Benke mit ihren Zeilen die Leser an die frische Luft. „Ich möchte Bewegung ins Leben der Kinder holen“, erklärt sie. Zum Handy greift Xaver etwa nur, um ein neues Ziel vorab zu checken – oder zum heimlichen Surfen unter der Bettdecke, was Opa freilich zu verhindern weiß. Der Verlauf der Geschichte gipfelt wie in all ihren Werken Benkes in einem Happy End. „Weil ich für die Kinder eine positive, fröhliche Geschichte schreiben möchte“, sagt die Frau, die sich als „hoffnungslose Romantikerin“ beschreibt.

Die meisten der beschriebenen Orte hat sie selbst ausgekundschaftet. Sie kletterte auf den Rathausturm in Crailsheim, ließ die Wasserfälle in der Hörschbachschlucht auf sich wirken, tauchte im Götzenbachsee unter und streifte durch das Freilandmuseum. Den Kletterwald in Schwäbisch Gmünd habe sie sich allerdings lieber aus der Ferne angeschaut, sagt sie. „Das Klettern überlasse ich dann doch der jüngeren Generation.“

Für alle Nachahmer hat sie dem Buch eine Ausflugsliste mit Internetseite und Telefonnummern beigefügt – und zwei typisch schwäbische Rezepte, die sich ihre Hauptdarsteller im Laufe der Geschichte schmecken lassen. Die Reaktion ihrer Leser nach der Veröffentlichung ließ auch nicht lange auf sich warten. „Ein Junge schrieb mir, er lese meine Geschichten so gerne, weil der Xaver darin vorkomme“, erzählt sie. Denn der Xaver sei normalerweise ebenso wenig eine Leseratte wie er selbst. Eine Ausnahme mache er bei Benkes Werken – und hoffe auf einen baldigen Nachfolgeband.

„Das Geheimnis der goldenen Schatztruhe“ von Alexandra Benke mit Illustrationen von Sabrina Pohle ist für 15,95 Euro im Buchhandel erhältlich.

Michèle Kirner