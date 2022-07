Neue Ausstellung im Herrschinger Rathaus

Neue Ausstellung: Malerin Andrea Grütter und Herrschings Kulturreferent Hans-Hermann Weinen. © Gemeinde Herrsching

Andrea Grütter zeigt ihre Werke im Juli und August im Herrschinger Rathaus. Das war schon einmal so, doch durfte die Gemeinde damals niemanden einlassen.

Herrsching – Andrea Grütter stellt ab sofort im Herrschinger Rathaus aus. Es ist ihre zweite Ausstellung dort, jedoch: Beim ersten Mal durften keine Besucher zu den Bildern – es war Dezember 2020, Corona-Lockdown. Diesmal werden mehr Begegnungen möglich sein zwischen Besuchern, Bildern und Künstlerin. Kunst lebe vom Dialog, teilte die Gemeinde mit – deshalb freut sich Andrea Grütter auf eine Midissage, deren Termin noch bekannt gegeben wird.

Die Affinität zum Malen und Gestalten begleiten Andrea Grütter seit jeher. Vertieft hat sie Techniken und Kenntnisse der Malerei als Schülerin von regionalen Künstlern und an der Gestaltungs-FOS sowie in den sechs Jahren des Studiums der Kunsttherapie. In ihren Arbeiten finden sich material- und farbreduzierte Schriftbilder, die bis zu vier Quadratmeter einnehmen können. Die Arbeiten, die im Juli und August 2022 zu sehen sind, bieten jedoch das Pendant dazu. Sie sind farbreich, abstrakt und kommen ohne Worte im Bild aus. Während des Malens werden die Leinwände gedreht, die Perspektive gewechselt – und erst spät entscheidet sich, wo unten und wo oben ist.