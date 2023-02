Neue Generation in Startlöchern

Von: Andrea Gräpel

Teilen

Geehrte, Ausbilder und Gratulanten (v.l.): Franziska Müller, Rupert Müller, Johanna Breitenberger, Jakob Hübler, Torsten Tartler, Kommandant Florian Kleber, Philip Bittmann, Vorsitzender Stefan Feigl, Maxi Lemberger und Herrschings Bürgermeister Christian Schiller. © Andrea Jaksch

150 Jahre alt und aktuell steigende Mitgliederzahlen – die Freiwillige Feuerwehr Breitbrunn blickt stolz zurück und auch nach vorn.

Breitbrunn – Bei der Freiwilligen Feuerwehr Breitbrunn steht das laufende Jahr im Zeichen des 150. Jubiläums, das gemeinsam mit der Herrschinger Ortswehr im Juli gefeiert wird (wir berichteten). „Wir sind zwar alt, gebrechlich sind wir nicht“, versicherte Stefan Feigl in seiner ersten Jahresversammlung als Vorsitzender des Feuerwehrvereins. Wie zum Beweis führte er die Veranstaltungen an, die die Feuerwehr allein oder in Zusammenarbeit mit anderen Vereinen im Jahr nach Corona gestemmt hat. Die Maibaum-Aufstellung zum Beispiel, „die hat uns überrannt, das war extrem“. Zum Sommerfest im Juni hätten die Feuerwehrler gedacht, es hätte sich beruhigt. „Aber nein, wir hatten gesagt, es kommen wohl 500 Menschen, es kamen 800.“

Dass die Freiwilligen in Breitbrunn nicht nur zu feiern, sondern auch zu helfen wissen, beweisen sie seit 150 Jahren. „Das macht mich stolz“, sagte auch Kommandant Florian Kleber. 52 Feuerwehrleute zählt die Ortswehr, im vergangenen Jahr kamen sechs dazu, vier Jugendliche und zwei Erwachsene. Und eigentlich sind es mittlerweile 54 – Felix Kristinus nahm an der Jahresversammlung schon teil, Daniel Storck fehlte entschuldigt. In der Statistik tauchen diese Neuzugänge erst im nächsten Jahresbericht auf, weil sie zum 1. Januar beigetreten waren. Diese Entwicklung nach 150 Jahren im ältesten Verein Breitbrunns machte Kleber Freude, „ich hoffe, das spinnen wir noch viele Jahre weiter“.

Stolz blickte auch Bürgermeister Christian Schiller auf die Breitbrunner und die Herrschinger Feuerwehr, die dann auch noch zusammen Jubiläum feiern. Ein Miteinander, das nicht selbstverständlich sei. In Herrschings Partnergemeinde Ravina Romagnano zum Beispiel seien Ravina und Romagnano lieber für sich. „Bei uns ist das ganz anders. So dass man schnell mal Mitglied in beiden Feuerwehren wird“, sagte er lachend mit Blick auf Jonas Reich, der seit September nicht nur Mitglied in Herrsching ist, sondern nun auch Teil der Freiwilligen Feuerwehr Breitbrunn. „Macht’s so weiter“, rief Schiller der Versammlung zu. Selbst ehemaliger Ersthelfer, unterstrich er zudem den Einsatz der First Responder, die er als Bürgermeister vor zehn Jahren mit aus der Taufe gehoben hatte. Den Dank von Vorstand und Kommandant gab er deshalb zurück und machte dies auch damit deutlich, dass es nicht häufig vorkommt, dass bei Jahresversammlungen wie in Breitbrunn alle drei Bürgermeister und zusätzlich drei Gemeinderäte anwesend waren.

Die bloßen Einsatzzahlen hatte Kleber natürlich auch parat – insgesamt 94 im vergangenen Jahr, davon drei Brände und drei Verkehrsabsicherungen, neun technische Hilfeleistungen und 79 First-Responder-Einsätze. Kleber betonte, dass hinter jedem Einsatz auch ein Schicksal steht. „Darum können wir uns die Zahlen nicht anheften“, sagte er, „aber die Arbeit dafür.“ Und diese drückt sich auch in vielen Stunden Übungen und Fortbildungen aus. Große Hoffnung setzt Kleber auf „die neue Generation, die Verantwortung übernimmt“, denn mit Maximilian Lemberger und Philip Bittmann haben gerade zwei junge Kameraden ihren Gruppenführer-Lehrgang erfolgreich absolviert. So kann’s weitergehen.