Neues Bushäuschen aufgestellt

Von: Andrea Gräpel

Das neue Bushäuschen in Widdersberg wurde Anfang Mai aufgestellt. © Gemeinde Herrsching

Widdersberg hat nun endlich eine schöne Bushaltestelle – und das auch noch an einem neuen Standort, der mehr Sicherheit verspricht. Seit Jahren hatten vor allem Eltern darum gebeten, die Haltestelle der Linie 950 Richtung Herrsching entsprechend auszustatten – zumindest mit sicherer Standfläche und am besten auch mit Unterstand. Auch der Standort war kritisch:

Widdersberg - Vor der Einfahrt Burgstraße direkt an der Leitplanke und noch dazu kurz nach einer Kurve, sodass Autofahrer bergabwärts die Haltestelle spät oder gar nicht sahen. In der jüngsten Ortsteilversammlung kam das Thema erneut auf – mit dem Vorschlag, das Häuserl zu versetzen. In den Besucherreihen saßen auch Bauhofleiter Josef Mörtl und andere Bauhof-Mitarbeiter, die offenbar die Ohren spitzten und eine Idee hatten.

Und so steht nun ein Bushäuschen auf einer mit L-Steinen befestigten und gepflasterten Fläche auf der anderen Seite der Einfahrt zur Burgstraße. Da die Fläche nicht groß ist, hat der Bauhof improvisiert und ein kleineres Häuserl gezimmert. „Das haben sie gut gemacht“, findet Schiller und freut sich, dass die Kinder nun nicht mehr quasi mitten auf der Straße stehen müssen.