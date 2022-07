Neues Gymnasium: Das wünschen sich Eltern

Teilen

Informierten über den aktuellen Stand des Gymnasiums Herrsching (v.l.): Kreiskämmerer Stefan Pilgram, Bürgermeister Christian Schiller sowie Dr. Sonja Sulzmaier und Jens Waltermann vom Förderverein. Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

Regelschulbetrieb statt gebundener Ganztagesschule, Ballsportarten und Hausaufgabenbetreuung: Das sind einige der Wünsche, die Eltern der westlichen Landkreis-Gemeinden für das neue Gymnasium in Herrsching haben.

Herrsching - Bei einer Informationsveranstaltung des Fördervereins für ein zweites Gymnasium im westlichen Landkreis stellte der neue Schriftführer Matthias Feil am Dienstagabend das Zwischenergebnis einer Umfrage zur inhaltlichen Gestaltung des Ganztagesangebots vor.

Danach informierte der Kämmerer des Landkreises, Stefan Pilgram, über den Bauablauf.

Die Umfrage

Um ein erstes Stimmungsbild einzufangen, läuft noch bis Ende des Monats eine Umfrage des Fördervereins. Vor einer Woche hat er die Bögen an Grundschulen und Kindergärten in Herrsching, Andechs, Inning, Gilching, Seefeld, Weßling und Wörthsee gesendet mit der Bitte, diese an die Eltern weiterzuleiten. Bisher haben sich 235 Eltern beteiligt, hauptsächlich aus Inning, Seefeld und Wörthsee. Die Ergebnisse sind deswegen nur vorläufig.

In einer ersten Frage sollen verschiedene Ganztagesangebote beurteilt werden. Knapp 47 Prozent gaben an, dass sie eine Hausaufgabenbetreuung für sehr wichtig halten. Mittagessen in der Schule finden 38 Prozent wichtig und 52 Prozent sogar sehr wichtig. Eine individuelle Förderung, die Talente stärken und bei Lerndefiziten unterstützen soll, finden sogar 91 Prozent wichtig oder sehr wichtig. Eine Förderung des sozialen Engagements findet nur ein Prozent unwichtig. Die Einteilung des Schulalltags in Bewegungs- und Erholungsphasen ist für 84 Prozent der Befragten wichtig oder sehr wichtig.

Weil die Schule plant, zukünftig eng mit Vereinen vor Ort zusammenzuarbeiten, wurde auch nach den Vorlieben des Freizeitangebots gefragt. 68 Prozent der Befragten hatten großes oder sehr großes Interesse an einem Angebot von Ballsportarten in der Schule. Bei der Leichtathletik waren es 44 Prozent, beim Wassersport 64 Prozent, bei Turnen und Tanz 51 Prozent. An Musikunterricht haben 61 Prozent der Befragten großes bis sehr großes Interesse, an Theater und Medien 56 Prozent, an Kunst 57 Prozent. Es wurden auch viele Freitextfelder ausgefüllt mit Vorschlägen wie einem Yoga- oder IT-Angebot. Das Interesse, dass die Kinder auch nachmittags mit lokalen Vereinen aktiv sind, scheint groß zu sein.

Bei der Frage, ob die Schule eine gebundene Ganztagsschule (also für alle), eine Regelschule mit optionaler Mittags- und Hausaufgabenbetreuung (offene Ganztagsschule) oder eine teiloffene Ganztagsschule werden soll, geht die Tendenz eindeutig in Richtung Regelschule (über 50 Prozent Zustimmung). Hier soll der Pflichtunterricht am Vormittag stattfinden, optional kann ein betreutes Mittagessen und eine Hausaufgabenbetreuung gebucht werden. Sportliche oder kreative Aktivitäten am Nachmittag sind optional.

Die Umfrage könne zwar keinen direkten Einfluss auf die Gestaltung nehmen, biete aber ein gutes Stimmungsbild, sagte der Vorsitzende des Fördervereins, Jens Waltermann. Bis Ende Juli kann die Umfrage noch ausgefüllt werden.

Der Baufortschritt

Der Spezialtiefbau befinde sich derzeit zwei bis neun Wochen in Verzug, sagte Pilgram und sprach von „Problemen mit der ausführenden Firma“. Die Baugrube soll bis Mitte September fertiggestellt sein, der Rohbau bereits Ende August beginnen. Die Übergabe ist für 9. September 2024 vorgesehen. Der Baulärm soll so gering wie möglich gehalten werden. Für geräuscharme Bauverfahren sind 100 000 Euro extra veranschlagt.

Die Vorklassen

Im Christoph-Probst-Gymnasium Gilching sind für das Schuljahr 2022/23 drei Vorklassen geplant, die nach Fertigstellung an das Gymnasium Herrsching wechseln. Auch am Carl-Spitzweg-Gymnasium in Germering gibt es eine Vorklasse.

Die Neuwahl

In der anschließenden Mitgliederversammlung beschlossen die Anwesenden einstimmig eine Namensänderung: Aus dem Förderverein für ein zweites Gymnasium im westlichen Landkreis Starnberg ist damit der Förderverein Gymnasium Herrsching geworden. Vorsitzender bleibt Jens Waltermann, seine Stellvertreterin Dr. Sonja Sulzmaier. Neu gewählt wurden Schatzmeister Alexander Hautmann, Schriftführer Matthias Feil. Den Vorstand komplettieren die Beisitzer Ulrike Jäger, Susanne Bungenburg, Alexander Keim, Jürgen Bocklage-Ryanne und Michael Nussbaumer.

Mathilda Trausch