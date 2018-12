Lagerzentrum nimmt Form an

Der Bau des neuen Lagerzentrums von Hamamatsu Photonics schreitet zügig voran. Am Dienstag wurde an der Arzbergerstraße Richtfest gefeiert.

Im Oktober 2019 wird das neue Lagerzentrum von Hamamatsu Photonics in Herrsching mit 2100 Quadratmeter Lager- und Nutzfläche, moderner Logistik und 22 Tiefgaragenplätzen in Betrieb genommen. Am Dienstag konnte an der Arzbergerstraße Richtfest gefeiert werden. Atsushi Tsujimura und Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Peter Eggl freuten sich mit Architekt Michael Graue, Christian Martin, Johannes Sontheim, Ilse Rapp, Architekt Sebastian Murr, Bettina Schneck, Bürgermeister Christian Schiller, Maximilian Kisl und Benjamin Bihler (v.r.) über den schnellen Baufortschritt. Die Planungen für das moderne Lagerzentrum begannen im März 2016. Der Abriss des Altgebäudes und Baubeginn des Neubaus ging im März 2018 vonstatten. Umwelttechnisch entspricht der Bau modernsten Anforderungen und verfügt über eine Fotovoltaikanlage, großen Batteriespeicher und drei Ladestationen für E-Autos.