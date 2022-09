Inspiration für Hirn, Körper und Seele

Von: Sandra Sedlmaier

Das Team der Volkshochschule Herrsching (v.l.): Andrea Herold, Michaela Wirries, Katja Herz und Beate Thümecke haben ein umfangreiches Programm vorgelegt. F: vhs © E.u.C.Schiller

Die Volkshochschule Herrsching-Seefeld-Andechs legt ein umfangreiches Programm für den Winter vor. Über 560 Kurse sind im Angebot – es ist das letzte vor der Fusion mit der VHS Starnberger See.

Herrsching – 561 Kurse bietet die Volkshochschule (VHS) Herrsching-Seefeld-Andechs für das demnächst startende Wintersemester an. Es ist ein ambitioniertes Programm, das auf Präsenz setzt, aber auch viele Kurse online anbietet. Das neue Programmheft liegt an den üblichen Stellen aus, die meisten Kurse starten ab Dienstag, 4. Oktober.

Bei ihrem Angebot setzt die VHS Herrsching auf aktuelle Themen ebenso wie auf Bewährtes. Neben den beliebten Sprachkursen, darunter Chinesisch, Bairisch und neu Kroatisch, gibt es Abende, die sich mit Kryptowährungen beschäftigen, mit der fortschreitenden Digitalisierung der Arbeitswelt oder damit, wie man sein Hobby zum Beruf machen kann – es ist ein breites Angebot, das die Nutzer erwartet.

Neu ist auch der Internetauftritt der VHS. Die Verantwortlichen gliedern die Kurse in mehrere Bereiche: neben den Sprachen, dem Beruf oder der Gesundheit gibt es die Themenfelder Gesellschaft, Kultur und Verbraucherbildung. Neu ist der Bereich „Junge VHS“: Schüler können den Kurs „Vokabeln lernen im Sekundentakt“ belegen oder das Kopfrechnen perfektionieren. Oder einen der „5 Wege zu einem perfekten Gedächtnis“ beschreiten. Es gibt auch einen Alpaka-Tag in Eching oder Skateboard-Kurse in Aufkirchen. An junge Menschen und Erwachsene richten sich zwei neue Angebote: ein Workshop über so genannte Fake News und ein Workshop über Hassrede, die so genannte Hate Speech im Internet. Für kleinere Kinder haben die VHS-Verantwortlichen einen Nachmittag für Detektive und Geheimagenten vorbereitet sowie eine Raumfahrt- und Raketenwerkstatt.

Unter den neuen Kursen ist ein Abend mit dem Titel „Glück kann man essen“, ein Tag zum Thema Geld unter dem Motto „Money and Me“ und ein Basiskurs Ballett für erwachsene Einsteiger. Gerade letzteres Angebot zeigt, wie es ein Kurs bei der VHS schafft, den eigenen Horizont zu erweitern – wo kann man schon unaufgeregt und ohne Druck für relativ wenig Geld einen alten Traum verfolgen? Einige Kurse, etwa das VHS-Ringgespräch als Politik für alle, sind bereits in Zusammenarbeit mit der VHS Starnberger See entstanden.

Anmeldungen sind im Internet auf www.vhs-herrsching.de möglich oder telefonisch unter (0 81 52) 42 50 sowie per E-Mail an info@vhs-herrsching.de. Die Geschäftsstelle (Kienbachstraße 3) ist montags bis freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr sowie dienstags von 15 bis 18 Uhr geöffnet.