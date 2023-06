Not in Kenia ins Bewusstsein bringen

Von: Andrea Gräpel

Das neu zusammengesetzte Vorstandsteam (v.l.): Philipp Braumiller, Julia Braumiller, Susanna Kiehling, Anja Jentscher und Jannik Kiehling. © Promoting Africa

Jahresversammlung bei „Promoting Africa“: Bericht über Projekte und Freude darüber, dass Berufsschule in Kenia weiter expandiert.

Herrsching – Der Herrschinger Verein Promoting Africa kann über Interesse an seiner Arbeit nicht klagen. Knapp 30 Besucher zählte Vorsitzende Susanna Kiehling zur Mitgliederversammlung, zu der sie in den Andechser Hof eingeladen hatte, um über den Stand der Projekte in Kenia zu berichten.

Der Verein unterstützt aktuell 78 Kinder und Jugendliche über ein Patenschaftsprogramm, dem Child Support Programm. Etwas mehr als die Hälfte der Kinder sind in Mathare, dem zweitgrößten Slum Nairobis, aufgewachsen und besuchen nun ein Internat, das vom Kenianischen Partnerverein, Youth Support Kenia, betrieben wird. Julia Braumiller und Anja Jentscher, beide im Vorstand von Promoting Africa, waren 2022 vor Ort und hatten viele Fotos dabei. Ein eigenes Bett, sanitäre Anlagen und oft auch regelmäßige Mahlzeiten sind für die Kinder aus dem Slum etwas Besonderes.

Auch am Skills Center, dem zweiten Projekt des Vereins, einer Berufsschule außerhalb von Nairobi für Jugendliche aus dem Slum oder anderen schwierigen Verhältnissen, entstehen gerade neue Gebäude vor allem mit einem weiteren Schlaftrakt, aber auch zwei weitere Klassenzimmer, Wohnräume für Lehrer und sanitäre Anlagen. Aktuell läuft der Innenausbau. Der Neubau wurde wegen der hohen Schülerzahl notwendig, berichtete Susanna Kiehling.

In zwei Wochen findet das jährliche Graduation-Event statt, bei dem alle Schüler, die im Vorjahr erfolgreich ihren Abschluss gemacht haben, ihre Zeugnisse erhalten. Insgesamt sind es 191 Absolventen.

„Die Sicherheit unserer Schülerinnen und Schüler, stand von Anfang an im Fokus unserer Arbeit. Wir sind deshalb sehr betroffen, dass es trotz verbindlicher Verhaltensregeln, die regelmäßig thematisiert werden, zu Fällen sexueller Nötigung, Machtmissbrauch und Stigmatisierung kommen konnte“, berichtete Susanna Kiehling weiter. Insgesamt seien drei Lehrkräfte und eine Hausmeisterin wegen der Vorfälle entlassen worden. Um dies künftig zu vermeiden, will der Verein vorbeugen mit regelmäßigen Trainings für Mitarbeiter und Schüler, mit einer neuen Hausordnung und einem Verhaltenskodex. „Wir merken, dass bei all den Krisen, zum Teil vor unserer Haustür in Europa, Berichte über die Not in Afrika seltener geworden sind. Das Spendenaufkommen ist deshalb leider etwas zurückgegangen“, bedauerte Susanne Kiehling. „Trotzdem sind wir finanziell noch solide aufgestellt, machen uns aber Gedanken über neue Spendenaktionen.“ Zum Schluss wurde ein neuer Schatzmeister einstimmig gewählt: Philipp Braumiller, ein Forstwissenschaftler und Pate eines Kindes aus dem Child Support Programm. Er ersetzt Severin Kiehling, der nach vielen Jahren engagierter Mitarbeit zurücktrat.