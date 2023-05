Ohne Bahn und Regierung geht gar nichts

Von: Andrea Gräpel

Drei Varianten legten Christoph Welsch und Philipp Steller vor: Gastronomie... © werkraum-a

In das alte Herrschinger Bahnhofsgebäude soll Leben einziehen, darin sind sich in der Gemeinde alle einig. Am Montag legte das Architekturbüro „werkraum-a“ drei Raumprogramme vor. Inwieweit diese realisierbar sind, hängt entscheidend von der Bahn und der Regierung von Oberbayern ab.

Herrsching – Schon im Januar hatte Herrschings Gemeinderat eine Nutzungsänderung des Bahnhofsgebäudes beschlossen (wir berichteten). Mit der Raumplanung war in der Folge das ortsansässige Architekturbüro „werkraum-a“ von Grünen-Gemeinderat Christoph Welsch beauftragt worden. Er und sein Kollege Philipp Steller präsentierten ihre Ideen für die künftige Nutzung am Montag im Gemeinderat und legten drei Varianten vor: mit überwiegender Nutzung als Markthalle, mit überwiegender gastronomischer Nutzung und eine Kombination aus beiden. Für alle drei ist eine Nutzungsänderung notwendig. Um die zu bekommen, muss die Gemeinde als Eigentümerin der Immobilie nicht nur die Bahn, sondern auch die Regierung von Oberbayern mit ins Boot holen.

Die Bahn hat sich seit dem Ankauf im Jahr 2008 als schwieriger Verhandlungspartner erwiesen. Erst 2021 gab sie das Gebäude frei, das Teil der Umgestaltungsplanung des gesamtes Bahnhofsumfeldes ist. Vor 14 Jahren war ein Grunderwerbsplan erstellt worden, von dem die Bahn mit der Freigabe des Gebäudes aber einen Rückzieher machte und damit sämtliche Pläne für die Umgestaltung ins Wanken gerieten. Denn dazu gehören auch Außenflächen für Gastronomie in Richtung Kienbach und zum alten Gleis hin, die die Bahn nun aber nicht mehr verkaufen will. Im Gegenteil, das Gleis soll möglicherweise sogar wieder in Betrieb genommen werden.

Die Regierung von Oberbayern ist insofern entscheidend, als sie Geldgeberin der Städtebauförderung ist, in die die Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes aufgenommen worden ist. Sie muss zustimmen, dass ein künftiger Pächter in die Umbaumaßnahmen des alten Gebäudes investieren darf. Andernfalls droht der Gemeinde, aus der Förderung zu fallen. Das kann sie sich nicht leisten – eine Umnutzung ohne Investor aber auch nicht.

... Markthalle und... © werkraum-a

Das denkmalgeschützte Gebäude hat einige Baustellen. Diese betreffen nicht nur die Statik, sondern auch den Brandschutz und die Bauphysik. „Die Haustechnik muss komplett erneuert werden“, sagte Welsch. Und die Decke im nur 1,80 Meter hohen Keller sei auch baufällig. „Es gibt Handlungsbedarf“, sagte Welsch. „Ansonsten ist das Gebäude aber gut in Takt.“ Bis auf die Kellerdecke habe es eine gute Substanz. In den Obergeschossen der Kopfbauten würden Wohnungen bleiben, die natürlich saniert gehörten. „Das Erdgeschoss ist spannender.“

Was alle drei Varianten seines Büros eint, ist eine Auslagerung der öffentlichen Toiletten, die seit Jahrzehnten ein großes Ärgernis darstellen. Idee ist, sie durch robuste, „konfektionierte Fertigbaulösungen“ auf einer Fläche außerhalb des Gebäudes zu ersetzen. Auch dazu muss die Bahn mit ins Boot geholt werden, um einen geeigneten Standort dafür zu finden.

...eine Kombination aus beidem. © werkraum-a

Welsch nennt seine Varianten Markthalle, Gastronomie und eine Kombination aus beidem. In der Markthalle stellen er und Steller sich mobile Stände vor, Läden (mit Fahrkartenverkauf Vetter) im linken Kopfbau und ein Café rechts. In der überwiegend gastronomischen Lösung würde die Halle als Gastronomie mitgenutzt, im linken Kopfteil befände sich die Küche, die Läden wären im rechten Kopfbau situiert. Auf diese Weise könnte die Außenbewirtung bis zum Kienbach reichen, der ja erlebbar gemacht werden soll – so die Bahn es doch noch zulässt.

Die dritte, wohl realistischste Variante ist eine Mischung aus Markthalle und Gastronomie. In jedem Fall sollen Pächter frühzeitig in die Planung einbezogen werden – und am besten auch investieren. Kulturelle Nutzungen könnten vertraglich abgesichert werden, so Welsch.

„Ohne Außenbereich kann ich mir nicht vorstellen, dass einer investiert“, sagte Michael Bischeltsrieder (CSU). Dennoch gefiel ihm und seinen Ratskollegen, was vorgelegt wurde. Die Verwaltung soll nun als erstes klären, ob der Außenbereich verfügbar ist, ob ein WC ausgelagert werden kann und ob Fördergelder fließen, auch wenn ein Pächter mit investieren würde.