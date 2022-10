Ohne Bofrost-Areal keine Unterführung

Von: Andrea Gräpel

Die Schranken an der Rieder Straße sind derzeit 14,5 Minuten (ohne Rangierfahrten) in einer Stunde geschlossen, mit Inbetriebnahme der zweiten Stammstrecke steigt die Schließzeit wohl auf 21 Minuten plus. Bis dahin dauert es aber. © Andrea Jaksch

Das Staatliche Bauamt formuliert in einem Schreiben an die Gemeinde Herrsching deutliche Worte und erwähnt, dass die Bahn über den Bau eines zweiten Gleises zum Rangieren nachdenkt.

Herrsching – Ingeborg Donhauser gab Bürgermeister Christian Schiller als Zuhörerin der jüngsten Gemeinderatssitzung in der Fragestunde frühzeitig das Stichwort: ehemalige Bofrost-Halle und Bahnübergang. Er hatte sich das Thema unter Bekanntgaben schon zurechtgelegt. Ingeborg Dohauser wollte wissen, warum das Grundstück gleich neben den Gleisen nicht für bezahlbaren Wohnraum verwendet werden könne, wenn sich die Realisierung – gekoppelt an den Bau der zweiten Stammstrecke – einer Bahnüberführung über die Rieder Straße ohnehin bis auf unbestimmte Zeit verzögere (wir berichteten).

Erst war es der Schließzeitenplan, auf den die Gemeinde hatte warten müssen, nun die Machbarkeitsstudie, mit deren Ergebnis Bürgermeister Schiller schon Ende dieses Jahres gerechnet hatte. Aktuell ist aber noch nicht mal die Ausschreibung dafür raus. Schon 2015 hatte sich die Gemeinde das ehemalige Bofrost-Grundstück mit der alten Lagerhalle sichern können. Seitdem gibt es Begehrlichkeiten. Mehrere Fraktionen im Gemeinderat würden dort lieber heute als morgen bezahlbaren Wohnraum oder Flüchtlingsunterkünfte ermöglichen. Im Hinterkopf ist die Tatsache, dass die Unterkunft an der Goethestraße im nächsten Jahr abgebaut werden muss, aber niemand weiß, wo die Flüchtlinge dort dann untergebracht werden könnten.

Bei der Verwertung des Gemeindegrundstücks spielen die Pläne für die Straßenunter- oder auch Bahnüberführung in der Rieder Straße als Baustelleneinrichtungsfläche eine wesentliche Rolle. Wie Schiller in der Sitzung aus einem Schreiben von der Weilheimer Abteilungsleiterin Silke Schweigler an ihn verlas, sogar eine „entscheiden Rolle“, was die Umsetzbarkeit der Maßnahme betreffe. Das Grundstück jedenfalls ist Bestandteil der Machbarkeitsstudie, die erst jetzt in Auftrag gegeben werden kann, weil es nach Aussage des Bauamts krankheitsbedingte Ausfälle gegeben habe und die Bahn darüber nachdenke, ein zweites Gleis für Rangierfahrten zu bauen. Auch diese Planung hatte den Bürgermeister überrascht. Das Staatliche Bauamt, so Schiller, bitte aber auch deshalb darum, das Ergebnis der Studie abzuwarten, bevor vonseiten der Gemeinde Festlegungen für das Bofrost-Areal getroffen würden. Andernfalls gebe es keine umsetzbare und wirtschaftlich vertretbare Maßnahme mehr, zitierte er aus dem Schreiben Schweiglers. Anke Rasmussen (Grüne) frohlockte schon: „Ja, dann bauen wir doch.“ Ganz so einfach wird es nicht sein. Der beschrankte Bahnübergang mit irgendwann längeren Schließzeiten könnte sonst zum unlösbaren Verkehrsproblem in der Gemeinde werden.