Orff macht’s möglich

Von: Andrea Gräpel

Die Weihnachtsgeschichte, die Elisabeth Schmidt mit dem Kinderchor aufführt hat Verstärkung durch die Königs-Darsteller von der Kolpingsfamilie (v.l.: Werner Pöllmann, Josef Zusel, Konrad Rausch) und die Schauspieler der Ammerseer Bauerntheaters (v.r.: Rainer Bartsch, Franz Czasny und Robert Brack). © Photographer: Andrea Jaksch

Der Kinderchor der Pfarreiengemeinschaft Ammersee-Ost und das Ammerseer Bauerntheater fiebern ihrer ersten Kooperation entgegen: der Aufführung der Weihnachtsgeschichte von Carl Orff am 6. Januar in der Herrschinger Nikolauskirche.

Herrsching – Seit Elisabeth Schmidt im Oktober 2020 ihre Stelle als Kirchenmusikerin in der Pfarreiengemeinschaft Ammersee-Ost antrat, gibt es auch einen Kinderchor. Ein kleines Ensemble, „aber die sind hervorragend“. Deshalb hatte die 56-Jährige schon vor einem Jahr fürs Krippenspiel Auszüge aus Orffs Weihnachtsgeschichte mit ihnen einstudiert. Seitdem keimte der Gedanke, die Geschichte ganz aufzuführen. Am 6. Januar, an Heilig-Drei-König, ist es soweit. Die Weihnachtsgeschichte wird in der Nikolauskirche zu hören und zu sehen sein. Und weil sich die Kirchenmusikerin dafür Verstärkung vom Ammerseer Bauerntheater geholt hat, gibt es am 7. Januar eine weitere Aufführung für die Herrschinger Senioren. Anstelle des Seniorennachmittags, der von der Laienbühne traditionell am vierten Advent ausgerichtet wird, sind die Senioren nun mit anschließendem Glühwein in die Kirche eingeladen.

Geschrieben hatten Carl Orff und Gunild Keetman die Weihnachtsgeschichte 1948 für den Bayerischen Rundfunk – Orff den Text und Keetman die Musik. Die Weihnachtsgeschichte wurde anders als Orffs berühmtes Weihnachtsspiel als Hörspiel konzipiert. „Das merkt man“, sagt Elisabeth Schmidt. Im Hörspiel habe Fantasie viel mehr Raum, bei einer Aufführung könnten Elefant und Kamel schlecht in der Kirche einziehen. Darum hat sie die Geschichte für die Aufführung in der Nikolauskirche angepasst. Auch den Part der Hirten, den in der ursprünglichen Fassung Kinder übernehmen. Elisabeth Schmidt holte sich dafür Unterstützung. Als Herrschingerin wusste sie sofort, an wen sie sich am besten wendet – an das Ammerseer Bauerntheater. Franz Czasny, Rainer Bartsch und Robert Brack überlegten nicht lange und sagten zu. Und die Kolpingfamilie stellt die Heiligen Könige.

Die Unterstützung wurde auch deshalb notwendig, weil der Kinderchor maximal mit sieben Kindern im Alter von 9 bis 11 Jahren besetzt ist. Mehr noch, weil Elisabeth Schmidt das kraftvolle Bairisch hervorheben möchte, wenn’s zum Beispiel heißt: „A mordsdrum Stern lauft am Himmel hoch drobn“ oder „drunt auf der Straß’ ziehgn d’Leut her, a großer Haufn und reitn auf Rösser... eins hat a Greifnasn, a himmellange.... dös is ka Ross net, des is an Elefant.“ „Die Kinder reden heute nicht mehr dieses Bairisch. Wirklich kindgerecht ist der Text auch nicht“, findet Elisabeth Schmidt

Orff selbst, der bis zu seinem Tod 1982 in Dießen lebte, war seit frühester Kindheit mit Krippen und Krippenspielen vertraut. Ohne bayerische Landschaft und Mundart hätte er sich das traditionsgebundene Spiel aber nicht vorstellen können. So entstand die Weihnachtsgeschichte als „Bubenstück“’, wie er selbst es ausdrückte. Und mit bayerischer Einfärbung. „Die Übertragung in eine Hochsprache würde den für dieses Spiel so notwendigen Klangboden zerstören“, hatte Carl Orff gesagt. So sieht es auch Elisabeth Schmidt, die sich neben den Darstellern des Bauerntheaters aus den Reihen von Freunden und Familie auch musikalisch Verstärkung dazu holte – ebenso Statisten für die große Schar der Engel – im Hörspiel ist von Tausend die Rede. Insgesamt gibt es etwa 40 Mitwirkende auf und hinter der Bühne.

Das Spiel ist nicht sehr lang. 45 bis 50 Minuten, schätzt Elisabeth Schmidt. Und doch: „Es ist spannend“, sagt Franz Czasny, der weitaus längere Textpassagen kennt. Aber nun kommt Musik ins Spiel. Bei der ersten Probe, gibt er zu, dachte er deshalb: „Öha. Das haben wir unterschätzt.“ Das Zusammenspiel von Musik, Gesang und Text muss punktgenau stimmen. „Es gibt keine Spielräume, keine Improvisation. Da gehört viel Disziplin dazu“, so Czasny. Er gesteht, dass er und seine Schauspielkollegen bei den Proben noch mit Textblatt in der Hand stehen. Die Spielleiterin quittiert dies freundlich-streng, ist aber voller Vorfreude überzeugt, dass das Zusammenspiel am Ende funktioniert: „Es ist einfach gut.“

Die Weihnachtsgeschichte in Kooperation von Kinderchor der Pfarreiengemeinschaft Ammersee-Ost, Ammerseer Bauerntheater und „Wildem Orchester“ unter der Leitung von Elisabeth Schmidt wird am Freitag, 6. Januar, ab 17 Uhr in der Nikolauskirche in Herrsching aufgeführt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Für Samstag, 7. Januar, sind ausschließlich die Senioren in der Gemeinde eingeladen. Das Ammerseer Bauerntheater hat einen Bus organisiert, der die Senioren aus den Ortsteilen Widdersberg und Breitbrunn abholt. Die Aufführung in der Nikolauskirche beginnt um 14 Uhr. Im Anschluss gibt es Glühwein im Innenhof der Kirche.