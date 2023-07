Orkan-Schaden geht in die Zehntausende

Von: Volker Ufertinger

Spuren der Verwüstung: Der Orkan vom 12. Juli hat in Herrsching um die 100 Bäumen gefällt, so wie hier direkt am Ufer. Die Aufräumarbeiten sind noch nicht abgeschlossen. © Dagmar Rutt

Die Aufräumarbeiten nach dem Unwetter Mitte Juli dauern in Herrsching immer noch an. Die Kosten sind beachtlich.

Herrsching – In der Nacht auf den 12. Juli fegte ein Orkan über Herrsching hinweg, den so schnell niemand vergessen wird. Die Schäden waren immens. Wie Bürgermeister Christian Schiller in der Gemeinderatssitzung am Montag mitteilte, riss der Sturm 100 Bäume um. Noch heute, zwei Wochen später, seien drei Fachfirmen damit beschäftigt, alles in Ordnung zu bringen. „Wir müssen wirklich von Glück reden, dass es nur zu Sach- und nicht zu Personenschäden gekommen ist.“ Die Kosten für die Aufräumarbeiten liegen bei 60 000 bis 80 000 Euro.

Die Lage spitzte sich gefährlich zu, als tief in der Nacht plötzlich alle Zufahrtsstraßen nach Herrsching wegen umgefallener Bäume blockiert waren. „Drei Stunden war Herrsching von der Außenwelt abgeschnitten, und drei Stunden sind sehr lang“, so Schiller. Er bedankte sich ausdrücklich bei den Feuerwehren Breitbrunn und Herrsching sowie dem Team des Bauhofs, die es möglich gemacht hatten, dass Herrsching wieder erreichbar war. „Da ist mit großartiger Arbeit ein echtes Verkehrschaos verhindert worden“, sagte Schiller. Und betonte: „Nur, weil die Feuerwehr so ausgestattet ist, war das überhaupt möglich.“

Auch Bänke am See beschädigt

Die ganze Ausmaß der Schäden sei erst im Laufe der nächsten Tage sichtbar geworden. Viele Bäume hatten ihren Halt verloren und drohten jeden Moment umzufallen. Am Seeufer, auf Höhe des Kinderspielplatzes, sind zudem einige Bänke kaputt gegangen. Das sei nicht auf den aktuell in Herrsching grassierenden Vandalismus zurückzuführen, sondern auf den Sturm, erklärte der Bürgermeister auf Nachfrage.

Bei dem Unwetter mitten in der Nacht waren am Ammersee Windstärken bis Windstärke 12 gemessen worden, also Orkanstärke.