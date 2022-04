Ostern in der Fischerstatt

Von: Andrea Gräpel

In Osterlaune: Herrschings Bürgermeister Christian Schiller (4.v.r.) nahm sich am Ostermontag viel Zeit und hatte auf Bitten der Helfer auch „Spielzeug“ und Osterfladen mitgebracht. © Dagmar Rutt - info@digidag.de

Bürgermeister Christian Schiller ist beeindruckt. Zum ersten Mal war er am Ostermontag in der Fischerstatt, dem Haus, das die Herrschinger Familie Stumbaum für ukrainische Flüchtlinge zur Verfügung gestellt hat. 16 Menschen leben dort aktuell. „Eine tolle Gemeinschaft“ schwärmt Schiller, der wie viele andere gestern zum Osterfest in den Garten dort eingeladen worden war. Im Gepäck hatte er Rucksäcke, Taschen, Ortspläne, Buntstifte und Bälle – alles, was mit dem Gemeindewappen so versehen ist.

Herrsching - 126 ukrainische Flüchtlinge sind aktuell in Herrsching gemeldet, die alle privat untergebracht sind. Zumeist Frauen mit Kindern, von den einige in Herrsching die Schule besuchen, andere saßen auch gestern vor ihrem Tablet oder Laptop und folgten einem Online-Ukrainisch-Unterricht.

Dr. May-Britt Stumbaum hat seit Kriegsbeginn einige Herrschinger um sich versammelt, die sich wie sie um Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet kümmern. Viele, die wie sie Unterkünfte stellen. Die Fischerstatt mit dem großen Garten ist der Mittelpunkt. Auch gestern wurde im Garten ein großer Benefiz-Basar aufgebaut, an dem sich die Flüchtlinge bedienen konnten. Ebenfalls über soziale Medien gut vernetzt, kamen sie sogar aus München angereist. Insgesamt seien es 60 Gäste gewesen, „die meisten Ukrainer, aber auch Herrschinger Familien“, freute sich die Herrschingerin. Und alle hatten etwas mitgebracht – der Bürgermeister außer dem Spielzeug auch Osterstollen, die Ukrainerinnen haben Spezialitäten aus ihrer Heimat aufgetischt. Der Kaffee dazu wurde von der Kaffeerösterei Ammersee gespendet. Noch ist die Hilfsbereitschaft ungebrochen. May-Britt Stumbaum hofft, dass dies so bleibt.

Mit der Karwoche jedenfalls schwappte eine stattliche Summe in die Spendenkasse. 1889 Euro betrug allein der Erlös aus dem Benefizkonzert am Karfreitag in der Nikolauskirche. Das Herrschinger Modegeschäft hatte T-Shirts mit der Aufschrift Love and Peace bedrucken lassen. Patricia Fleischmann und Pia Frühauf spendeten den Verkaufserlös (750 Euro) in voller Summe der Ukrainehilfe Fischerstatt. Außer Tischen und Bänken für den Basar stiftete der Seehof Herrsching darüber hinaus Verzehrgutscheine im Wert von 500 Euro. „Überwiesen wurde auch einiges“, freut sich May-Britt Stumbaum, die seit vergangener Woche ein Spendenkonto über den TC Herrsching eingerichtet hat, über den es auch Spendenbescheinigungen gibt. Aktuelle Infos gibt es auf Instagram unter fischerstatt_herrsching.