Parkproblem: Landratsamt sucht Lösung für Ammersee-Surfer

In die Frage der Parkplätze für Surfer am Ammersee kommt Bewegung. Das Landratsamt kündigte an, nach Lösungen für die Wassersportler suchen zu wollen, die insbesondere an windreichen Tagen kaum einen Parkplatz fanden und deswegen links und rechts an der Staatsstraße standen.

Herrsching– Das Landratsamt Starnberg will nach einer Lösung des Parkproblems von Surfern und anderen Sportlern am Ammersee suchen. Das hob Kreissprecherin Barbara Beck am Freitag hervor. Wie die Lösung aussehen könnte, sei zwar unklar, aber die Kreisbehörde erkenne durchaus das Problem der Wassersportler. An der Staatsstraße nach Breitbrunn sind links und rechts kleine Wälle aufgeschüttet worden, nachdem dort an manchen Tagen so viele Fahrzeuge am Straßenrand gestanden hatten, dass der Bus nicht mehr durchkam – und Landschaftsschutzgebiet ist es sowieso.

Das Landratsamt will demnächst mit Schildern um Verständnis für die Parkeinschränkungen werben. Anlass für die Aufschüttung von Wällen am Straßenrand, die wildes Parken insbesondere durch Surfer verhindern, sei nicht nur die Gefährdung gewesen, sondern auch der Naturschutz, erklärte Sprecherin Beck. Die Schilder mit dem Hinweis darauf seien bereits bestellt. Der Kreisbehörde geht es nicht nur um die Parker am Straßenrand, sondern auch um jene Ausflügler, die mit Autos – auch Wohnmobilen – bis an den See fahren und dort teilweise wohl auch über Nacht bleiben. Im Internet gibt es offenbar Hinweise darauf, dass dies an dieser Stelle möglich sei. Verboten ist es trotzdem.

Gemeinde Herrsching verhängte Halteverbote

Deswegen sollen auch die Zufahrten in Waldstücke blockiert werden – vor einer Verdrängung der Parker in andere Bereiche hatte die Gemeinde Herrsching im Vorfeld der Maßnahme aber bereits gewarnt. Die Gemeinde hatte ihrerseits an Straßen im Norden Herrschings Halteverbote verhängt, weil Rettungswege nicht mehr gesichert waren.

Vor allem die einheimischen Surfer finden an den wenigen Stellen, an denen sie auf den See können, kaum Parkplätze. Im Rieder Wald gibt es einige Plätze, die aber in der Regel belegt sind. Wie das Problem gelöst werden kann, soll Beck zufolge nun erörtert werden. Der Vorschlag eines Surfers, neben der Straße Stellflächen aufzuschütten und das Tempo auf 60 km/h zu beschränken, wird dabei auch eine Rolle spielen – dann stellt sich aber die Frage, wem der Grund gehört.

Bei manchem Anwohner kamen die Parker am Straßenrand gar nicht so schlecht an, weil dann langsamer gefahren wurde. Die Wälle hingegen nähmen Fußgängern und Radfahrern, die die Straße nutzen müssen, die Möglichkeit, schnell aufs Bankett auszuweichen.

