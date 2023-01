„Patient Bahnhofsgebäude“

Nutzungskonzept und Sanierung

Von Andrea Gräpel schließen

Die Vorschläge aus den Fraktionen lagen vor, beraten worden war schon im Vorfeld – und doch taten sich die Herrschinger Gemeinderäte am Montag schwer, als es um die künftige Nutzung des Bahnhofsgebäudes ging. Ein Planer soll nun ein Nutzungskonzept erarbeiten.

Herrsching – Die Ideen der Herrschinger Gemeinderats-Fraktionen zur künftigen Bahnhofsnutzung waren schon im November zusammengetragen und in einer Klausurtagung beraten worden. Am Montag musste das Gremium darüber entscheiden, ob eine kleine Sanierungslösung in Ermangelung finanzieller Mittel vorerst ausreicht, oder ob sogleich alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden sollen inklusive zum Beispiel kultureller Nutzung. Dies wiederum bedürfe einer Nutzungsänderung, die automatisch eine große Sanierung notwendig mache, erklärte Bauamtsleiter Guido Finster. Und vor allem darüber schieden sich zunächst noch die Geister.

Der Gemeinde Herrsching gehört das Bahnhofsgebäude bereits seit 2008, aber erst 2021 gab die Bahn es frei, darum wurde erst im vergangenen Jahr eine bautechnische Untersuchung durchgeführt, um den Umfang der Sanierungsmaßnahmen zu ermitteln. Die zweigeschossigen, durch eine offene Wartehalle miteinander verbundenen ortsbildprägenden Gebäude mit Schopfwalmdächern, Risaliten und Gauben wurden zur Eröffnung der Bahnstrecke 1903/04 errichtet und stehen unter Denkmalschutz. Holztreppenhaus und „reich geschmiedete Erdgeschossgitter in Jugendstilformen“ finden besondere Erwähnung. Alle Maßnahmen müssen deshalb unter diesem Aspekt bewertet werden. Das ist das eine.

Unabhängig von der künftigen Nutzung muss etwas getan werden – unter anderem müssen die komplette Haustechnik sowie Kellerdecken erneuert und Träger der Dachkonstruktion in der Bahnhofshalle saniert werden. Maßnahmen, die laut Finster zwingend und sofort notwendig seien. Also eine kleine Lösung. Darum gab er der Ratsrunde zu bedenken, dass bei einer Nutzungsänderung, durch erweiterte Gastronomie oder kulturelle Nutzung ein Bauantrag notwendig würde, der ungleich mehr Anforderungen für Brandschutz, Statik, und Bestandsschutz stelle – also eine große und damit teure Lösung nach sich ziehe.

Bürgermeister Christian Schiller hatte sich schon eingangs zu der Formulierung „Patient Bahnhofsgebäude“ verleiten lassen und verwies darauf, dass im laufenden Haushaltsjahr nur Planungskosten vorgesehen sind. Gertraud Köhl (Grüne) schlug deshalb auch vor, „mit kleinen Brötchen zu backen“. Dafür würde sie in Kauf nehmen, Kultur erst mal außen vor zu lassen. Ähnlich argumentierte Alexander Keim (FDP), dem vor allem wichtig war, „den Verfall zu stoppen“. Und doch wünschte er sich, „anzufangen, wieder Leben in den Laden reinzubringen“. Wie ihm schienen auch bei den meisten Ratskollegen zwei Herzen in der Brust zu schlagen. Und am Ende schlug das Herz für eine Öffnung des Gebäudes nach 16 Jahren Stillstand, damit für eine Nutzungsänderung und für eine große umfangreiche Sanierung. Nur Traudl Köhl und auch Michael Bischeltsrieder (CSU) stimmten dagegen.

Schiller schließlich setzte sich damit durch, für den Planer, der nun ein Nutzungskonzept erstellen soll, entsprechende Eckpunkte zur Prüfung mit auf den Weg zu geben. Auf jeden Fall ist Gastronomie erwünscht – größer als bisher. „Herr Vetter muss bleiben“, das hatten bei einer Straßenumfrage der BGH schon im vergangnen Jahr viele Herrschinger gewünscht. Mit Ausnahme von Keim und Bischeltsrieder stimmten auch die Gemeinderäte dafür, dass Hansgeorg Vetter, der „Reiseberater im Bahnhof“ bleiben muss. „Ihm müssen doch zu Hause die Ohren klingeln“, meinte Schiller lachend. Mit nur knapper Mehrheit von elf zu neun Stimmen sollen weitere Geschäftsmöglichkeiten in dem Konzept Berücksichtigung finden. Einstimmig dagegen war der Wunsch, Wohnungen in den beiden Kopfbauten weiter zuzulassen. Und ebenso einstimmig wünschen sich die Räte ein öffentliches WC, das sich nicht zwingend im Gebäude befinden müsse, sondern auf Anregung von Christoph Welsch (Grüne) auch in einem Nebengebäude denkbar wäre. „Nur so können wir uns alle Möglichkeiten offen halten“, sagte er.

Abgelehnt wurde die Möglichkeit, Kultur losgelöst von der Gastronomie zuzulassen (4:16) genauso wie ein öffentlicher Aufenthaltsraum (7:13). Die Planungsleistung wird nun entsprechend ausgeschrieben.