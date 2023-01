Personalnotstand bei Kinderbetreuung

Von: Andrea Gräpel

Erster Blick ins neue Kinderhaus: Bürgermeister Christian Schiller rechnet mit der Inbetriebnahme in diesem Herbst. © Andrea Jaksch

DAS BRINGT 2023 IN HERRSCHING: Bürgermeister Christian Schiller freut sich auf die sichtbaren Ergebnisse der Ratsarbeit.

Herrsching – Das abgelaufene Jahr war ein gutes Jahr für Herrschings Bürgermeister Christian Schiller. „Vieles ist vorwärts gegangen, viele Projekte sind auf den Weg gebracht“, freut er sich. Grundsteine wurden gelegt – für das Kinderhaus am Fendlbach und für das Gymnasium. „Auch wenn die Schule nicht unser Projekt ist, steht sie ja doch in Herrsching“, und darauf ist Schiller stolz. Zuletzt konnte sogar die Einweihung eines neuen Gemeindehauses in Widdersberg gefeiert werden. Wer hätte das nach den jahrelangen Irren und Wirren gedacht? Nun geht es weiter.

Grünplanungskonzept

Neue Projekte sind angeschoben, haben sich – wie das Grünplanungskonzept – erst im abgelaufenen Jahr entwickelt. Nämlich als Proteste wegen Baumfällungen am Kienbach ihren Höhepunkt erreichten. Einen Arbeitskreis Umwelt gab es zu der Zeit schon. Dass diesem Kreis nun ein Experte zur Seite gestellt wird, so wie schon beim Arbeitskreis Verkehr, „ist, glaube ich eine gute Basis, um die Diskussionen auf eine sachliche Ebene zu heben“. Erst Anfang Dezember hat sich der Gemeinderat dafür entschieden. Zur rechten Zeit, denn im Winter stehen traditionell Baumarbeiten an, wenn sie nötig sind. Auch im Rahmen der anstehenden Sanierung des Kienbachs.

Einen Termin mit Vertretern von Wasserwirtschaftsamt, Unterer Naturschutzbehörde und Gemeinde habe es bereits gegeben. „Die Maßnahmen sind abgestimmt“, sagt Schiller. Um die Böschung zu sichern, müssten Wege frei gemacht werden. Er weiß, dass sich dagegen schon leiser Protest formiert, betont aber auch, dass die Verantwortung beim Wasserwirtschaftsamt liege. Hier wie dort könnten sich die Bürger sicher sein: „Wir tun alles, um Bäume zu retten. Nur wenn es sein muss, wird gefällt.“ Und mit dem Grünplanungskonzept, dem Arbeitskreis plus Experten hofft Schiller, dann auch allen gerecht werden zu können. Anfang des Jahres stellt sich der Experte mit seinem Konzept dem Gemeinderat vor. Obwohl sich kritische Bürger fragten, ob ein weiteres neues Expertenbüro notwendig sei.

Im Januar wird auch ein Vertreter der Architektenkammer erwartet, der das Gremium zu kommunalen Energiefragen berät. Von ihm werde abhängen, in welchen Bereichen eine bereits geplante zusätzliche Teilzeitkraft im gemeindlichen Umweltamt eingesetzt wird. „Danach wird sich die Stellenbeschreibung richten“, so Schiller.

Kinderhaus Fendlbach

Der Fortschritt am Kinderhaus Fendlbach macht Herrschings Bürgermeister große Freude. „Der Rohbau ist schon fast fertig“, sagt er und rechnet fest mit einer Inbetriebnahme im Herbst. „Wenn auch vielleicht nicht im September, dann aber im Oktober.“ Mit größeren Preissteigerungen sei jedenfalls nicht mehr zu rechnen. Die gab es bei dem Holzbau, weil der Preis für Holz um 30 Prozent gestiegen ist.

Für die Elterninitiative „Kunterbunt“, die die Trägerschaft übernimmt, ist der Zeitplan so vertretbar. Sie muss erst 2024 aus der alten Villa an der Rieder Straße raus. Lediglich drei Gruppen, die im neuen Kinderhaus am Fendlbach dann mehr zu betreuen sind, müssten notfalls anders untergebracht werden oder später anfangen. „Die Eltern sind alle informiert“, sagt Schiller und spricht der Elterninitiative in diesem Zusammenhang ein großes Lob für gute Zusammenarbeit aus.

Kinderbetreuung

Sorge bereitet ihm dagegen die Betreuung im gemeindlichen Kindergarten an der Seestraße. Seit einem halben Jahr sind zwei Vollzeitstellen unbesetzt. Im Februar verabschiede sich eine weitere Kraft Richtung ihrer alten Heimat. „Ich hab Sorge, dass wir unser Dienstleistungsangebot nicht in vollem Umfang aufrecht erhalten können“, sagt Schiller. Bewerbungen gebe es so gut wie nicht. „Das muss man wohl zur Chefsache machen“, sagt er. Die Gemeinden stünden in Konkurrenz zur Landeshauptstadt, die ihre Erzieher mit Sondervergünstigungen locke. „Da haben wir keine Chance mitzuhalten“, so Schiller. Er hofft auf eine neue Gesetzgebung, die dieses Ungleichgewicht auffängt und damit zu einer Behebung der Personalnot auf dem Land führt.

Pausenhof

Ein großes Projekt wird der Pausenhof der Christian-Morgenstern-Grund- und Mittelschule. Die Pläne für die Neugestaltung wurden im Bauausschuss bereits vorgestellt (wir berichteten). 1,3 Millionen sind für die Gestaltung sowie für Sanierung, Digitalisierung und für Parkplätze vorgesehen. „Der Pausenhof allein kostet etwa eine Million Euro“, sagt Schiller. Ausgebaut werde er schwerpunktmäßig in den Ferien. „Vermutlich fangen wir Pfingsten an.“ Eingebunden darin sind der Schulgarten, der Bereich an der Mühlfelder Straße und ein Teil des Sportplatzes. Die nun freie Grundfläche, auf der das sogenannte Hurlehaus stand, ist mittlerweile aufgekiest. Sie war für die Pausenhoferweiterung vorgesehen, ist nun aber Parkplatz. „ Die Lehrer hatten zu wenig Parkmöglichkeiten“, erklärt Schiller dazu.

Schutz vor Vandalen biete aber auch diese Umgestaltung nicht. „Wir können aus dem Schulgelände kein Fort Knox machen“, sagt Schiller. Wie berichtet, kam es vor allem in den Sommermonaten immer wieder zu Sachbeschädigung auf dem Gelände. Um dies auszuschließen, wären zwei Meter hohe Zäune notwendig. „Das will niemand.“

Bahnhof

Die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes steht schon lange in der Warteschleife. „Es fehlt schlichtweg das Geld“, sagt Schiller. Noch länger gibt es Pläne für das Bahnhofsgebäude. In Schillers erstem Amtsjahr hatte die Gemeinde den Streit um das Vorkaufsrecht gewonnen, seit 2008 ist es im Eigentum der Kommune. „Damals war das noch eine große Freude“, erinnert er sich. Aber erst seit 2021 ist das Gebäude von der Bahn entwidmet worden und stünde damit zur freien Verfügung der Gemeinde. Aber die nötige Komplettsanierung kann sich die Gemeinde nicht leisten. „Die Kosten dafür befinden sich mittlerweile im siebenstelligen Bereich“, sagt Schiller. Pläne gibt es trotzdem. 2023 stehen allerdings nur statische Maßnahmen und die öffentliche Diskussion zur weiteren Nutzung im Gemeinderat an.

Selbst wenn es möglich wäre, Ideen aus der Bahnhofsvorplatzumgestaltung am Gebäude umzusetzen – ein Café mit Freischankfläche etwa –, habe die Bahn dem gerade erst einen Riegel vorgeschoben. Denn die nach einem Grunderwerbsplan vorgesehene Fläche dafür, will die Bahn nun behalten. „Ein herber Rückschlag“, findet der Bürgermeister, „so wie es aussieht, wird aus unseren tollen Ideen für die Gastronomie im Bahnhof erst mal nichts. Wer mit der Bahn verhandelt, braucht einen langen Atem.“ Diese Erfahrung hatte er schon beim barrierefreien Ausbau des Bahnsteigs machen müssen, ebenso bei der Frage um eine Straßenunterführung am Bahnübergang Rieder Straße.

Vorfreude kommt bei Bürgermeister Schiller auf, wenn er an die beiden Freiwilligen Feuerwehren in seiner Gemeinde denkt – in Breitbrunn und Herrsching. Gemeinsam feiern sie 2023 ein großes Fest, denn beide werden 150 Jahre alt. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und Hand in Hand. „Großartig, was die sich einfallen lassen. Und das gemeinsam. So ein Miteinander ist nicht selbstverständlich.“