Pflegenotstand und ein Fest

Mit Sekt und Häppchen wurde die Feier für 50 Jahre Hilfsdienst nachgeholt (v.l.): Kassenrevisor Alfred Dürrschmidt, 2. Vorsitzender Konrad Wünsch, Vorsitzende Carmen Fuchs, 3. Vorsitzende Nikolaus Antis, Schatzmeisterin Renate Albrecht, Schriftführerin Susi Wirries und Geschäftsführerin Andrea Fraganello. Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

Pflegedienstleiter Michael Hübner hatte bei der Jahresversammlung des Herrschinger Hilfsdienstes keine gute Nachrichten: „Der Pflegenotstand ist da.“ Nach zwei Jahren Corona wollten die Mitglieder trotzdem endlich feiern, nämlich 50 plus 1.

Herrsching – „Wir sind 365 Tage im Jahr für die Herrschinger da“, sagte Carmen Fuchs, Vorsitzende des Hilfsdienstes Herrsching stolz. Gemeinsam blickten die Mitglieder des Vereins am Montag im Andechser Hof auf ein weiteres Corona-Jahr zurück. Eingeschränkte Besuchszeiten und Personalmangel erschwerten die Arbeit. Dennoch konnte der Verein „die Herrschinger Bürger mit Sicherheit versorgen und pflegen“. Außerdem wurde die Feier des 50. Jubiläums nachgeholt. Fuchs dankte dem Vorstand dafür, dass sie trotz gelegentlicher Meinungsverschiedenheiten ein „tolles Team“ seien.

Traurig gedachten die Mitglieder an die Verstorbenen. Darunter war auch Ingrid Frömming, die einige Jahre lang die Schriftführung des Vereins übernommen hatte.

Zehn Sitzungen und einige Kurzsitzungen hielt der Vorstand vergangenes Jahr zusammen mit Geschäftsführerin Andrea Fraganello ab – immer digital. Betriebsausflug und Weihnachtsfeier gehören zu den Höhepunkten im Geschäftsjahr – eigentlich. Wegen Corona konnte der Betriebsausflug aber nur im kleinen Rahmen stattfinden. Die Weihnachtsfeier wurde gestrichen.

Pflegedienstleiter Michael Hübner stellte fest, dass im vergangenen Jahr weniger Verbandswechsel durchgeführt wurden. Die Leute gingen wohl weniger vor die Tür und verletzten sich weniger. „Corona die Zweite“ meisterte das Pflegeteam dank der regelmäßigen Info-Mails vom Dachverband des Vereins, des Paritätische Wohlfahrtsverbands. Der Personalmangel liegt Hübner besonders auf dem Herzen: „Der Pflegenotstand ist da. Gehen Sie vor Ihren Enkelkindern auf die Knie, wir brauchen Hilfe.“ Es seien zu viele Patienten für zu wenige Mitarbeiter. Das Pflegeteam gleiche den Personalmangel durch Überstunden und Doppelschichten aus, aber es können keine neuen Patienten aufgenommen werden. „Es ist schlimm, Pflege abzusagen, weil das Personal fehlt. Es ist ein Dilemma“, sagte Schriftführerin Susi Wirries besorgt. Hübner betonte, dass es reiche, wenn jemand nur einige Stunden Zeit habe und Patienten etwa beim Essen unterstützen kann. Quereinsteiger seien willkommen. „Die Ausbildung übernehmen wir“, so Hübner. Interessierte können sich unter info@hilfsdienst-herrsching.de melden.

Wirries, auch Leiterin und Koordinatorin des niederschwelligen Betreuungsangebots, zählte vergangenes Jahr 246 geleistete Stunden für zehn Patienten. Das Angebot richtet sich vor allem an Demenzerkrankte. Spielen, Vorlesen, Spazierengehen und Erzählen bringen Entlastung und Abwechslung in den Alltag der Patienten. Fuchs wiederum kündigte voller Freude an, dass ab Mittwoch der e Mittwochclub wieder im Rathaus stattfinde – erstmals seit Corona.

Renate Albrecht, Schatzmeisterin und seit 33 Jahren Vereinsmitglied, berichtete von einem „Mini-Plus“ in Höhe von 1495 Euro, das der Verein im vergangenen Jahr erwirtschaftet hatte. Sie erinnerte an die großzügige Spende im Jahr 2019, die dem Verein half über die Runden zu kommen (wir berichteten). Ab 2023 soll der Mitgliederbeitrag von 20 auf 30 Euro im Jahr erhöht werden. Diese Nachricht bereite Albrecht Bauchschmerzen. Die Preiserhöhung sei aber notwendig. Zum Abschluss erinnerte Albrecht an die Gründung des Vereins im November 1971, der nach einer Idee der zwei Herrschingerinnen Eva Welz und Anna Kohl entstanden war.

