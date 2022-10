Philosophische Fragen aus elf Perspektiven

Musiker und nun auch Autor: Karl Rellensmann hat am Wochenende sein Erstlingswerk vorgestellt. Misstraue allen Antworten, die keine neuen Fragen aufwerfen. Karl Rellensmann alias Carl Os © Andrea Jaksch

„Galaktisch gesehen Schnuppe“: Die „Roman-tische Dystopie“ ist Karl Rellensmanns (68) offizieller Einstieg in die schreibende Zunft. Am Wochenende präsentierte der Leiter der Musiklehrervereinigung sein Erstlingswerk im Kurparkschlösschen in Herrsching.

Herrsching – Geschrieben hat der Leiter und Mitgründer der Musiklehrervereinigung (MLV) Herrsching seinen philosophischen Familienroman unter dem Synonym Carl Os – und unter der Maxime: „Misstraue allen Antworten, die keine neuen Fragen aufwerfen“. Am Wochenende stellte er sein Debüt im Rahmen einer musikalischen Lesung vor.

„Ich schreibe, seit ich denken kann“, sagt der Herrschinger im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Aufgewachsen „in der eckigen Stille dieses Nachkriegs-Trümmerhaufens namens Deutschland“, prallten seine Fragen an dem verbissenen Schweigen seiner Eltern ab. Fragen über die Schrecken des Holocausts, über die er als Teenager zum ersten Mal hörte. In Form von Filmen „mit aus Konzentrationslagern taumelnden Skeletten“, erinnert er sich.

Der Gymnasiast flüchtete sich in die Musik und ins Schreiben. „Dreizehn dicke Tagebücher“ habe er als Kind mit seinen Gedanken gefüllt. Es folgten unzählige Kurzgeschichten, Gedichte, Romane, die allesamt in der Schublade landeten. Es entstand die Kurzgeschichte „galaktisch gesehen schnuppe“, um die Jahrtausendwende kamen die „Waltexte“ dazu. Beides kramte er vor rund zehn Jahren aus den Tiefen der Schublade hervor und verwandelte die Texte in einen Roman mit 592 Seiten.

Aus elf Perspektiven arbeitete er sich an die Frage heran, was geschehen würde, „wenn sich das Netz seiner selbst bewusst wird“. Was etwa, „wenn das Internet in die Schreibzentrale eines Taxiunternehmens eindringen würde und die selbstfahrenden Autos zur Waffe umfunktionieren würden?“, fragt er. Der Autor erfand Linsen, durch die das Internet die Computernutzer ausspionieren. Und das „Myzel“, eine Art Schwarmbildung im Netz, die sich verselbstständigt, fortgepflanzt durch „die Unsterblichkeit der Nullen und Einsen, ihre Metamorphosen zu immer neuen Gestalten“.

Seine Hauptfigur Vau arbeitet als Molekularbiologe in einem Labor. „Nur drei Staaten dürfen noch (Steinkohle) exportieren. Also erschummeln sich die übrigen ihre Lizenz. Ich soll die Schummler entlarven“, beschreibt Vau seine Tätigkeit. Da taucht Shirin auf, eine Freundin aus der Kindheit. „Plötzlich stand sie vor mir. Hob beide Hände, legte sie auf die windschnittigen Seitengräten ihres Helms, lächelte sirupsüß: „Und, Vau, kennst du mich noch?“ Er wird beauftragt, die genetische Sprache zu übersetzen, stößt dabei auf Familiengeheimnisse – und steht unvermittelt seiner eifersüchtigen Ehefrau Simone gegenüber.

Humorvoll bindet der Autor seine Figuren in den Familienroman ein und nähert sich nach und nach Themen, die Rellensmann als Vater zweier erwachsener Söhne umtreiben: Ein Internet, das plötzlich ohne Anweisung agiert. Oder warum unser Leben auf unendlichem Wachstum aufbaut.

Jahrelang habe er an dem Plot gestrickt. Jeden Winter täglich fünf bis sechs Stunden in einer Hütte im Senegal. Ohne Strom, ohne fließend Wasser und ohne Internet, erzählt Rellensmann. Daraus geworden ist eine Geschichte, die eine „schmutzige Vergangenheit“ im Fokus hat, auf den Pfaden einer vom Internet dominierten Gegenwart wandelt und erweitert durch Ideen einer „nicht ganz unbekümmerten Erinnerung an die Zukunft“ ist, verrät Rellensmann. Immer mit Antworten, die weitere Fragen aufwerfen.

Erschienen ist „Galaktisch gesehen Schnuppe“ im CoLibri FairLag und kostet als Hardcover 24 Euro beziehungsweise 16 Euro als eBook. Zu Kaufen gibt es die Neuerscheinung auf www.colibri-books.de und auf Online-Marktplätzen.

