Einsteigen, starten, Feuerwehr rufen

Den Schreck hätte es am Jahresende sicher nicht gebraucht: Einem jungen Autobesitzer schlugen am Mittwoch Flammen aus dem Motor entgegen.

Herrsching - Ein technischer Defekt ist nach Angaben der Herrschinger Polizei Ursache eines Pkw-Brandes am Mittwochnachmittag in Herrsching. Ein 20-jähriger aus dem Landkreis Landsberg war laut Bericht gegen 13.20 Uhr in seinen in Herrsching geparkten Pkw gestiegen und hatte den Motor gestartet. „Plötzlich nahm er Rauch aus dem Motorraum wahr und beim Öffnen der Motorhaube schlugen ihm bereits Flammen entgegen“, schreiben die Beamten.

Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Herrsching gelöscht, verletzt wurde niemand. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden.