Polizei klärt große Graffiti-Serie in Herrsching auf: 17- und 20-Jähriger unter Verdacht

Zur Graffiti-Serie in Herrsching hat die Polizei nun Erkenntnisse - und zwei Sprayer unter Verdacht. Die jungen Männer wurden mitten in der Nacht von einer Streife festgenommen.

Herrsching – Parkbänke, Lichtmasten, Gartenzäune, Mauern, Hauswände, Verteilerkästen – mehr als hundert Objekte sind in den vergangenen Wochen und Monaten in Herrsching und Breitbrunn mit Graffitis verunstaltet worden. Nun sind sich die Beamten der Polizeiinspektion Herrsching sicher, die Urheber gefasst zu haben: Ein 20 Jahre alter Angestellter aus Herrsching und ein 17 Jahre alter Schüler aus Inning stehen im dringenden Verdacht, die Schmierereien begangen zu haben. Der Schaden liege mittlerweile im fünfstelligen Bereich, könne aber noch nicht genau beziffert werden, teilte Polizeihauptkommissar Christian Schäffler am Freitag mit.

Hinter dem Aufklärungserfolg steckt eine wochenlange Ermittlungsarbeit, an der zuletzt acht Herrschinger Polizisten beteiligt waren und die am 25. Dezember vergangenen Jahres ihren Ausgangspunkt genommen hat. An jenem Tag gegen 4.30 Uhr in der Früh, nahm eine Streife unweit der Seestraße in Herrsching die beiden jungen Männer fest. Zwar nicht direkt auf frischer Tat, aber es waren noch Farbreste an Händen und Kleidung festzustellen. Nach der Vernehmung wurden die beiden wieder nach Hause entlassen und – im Fall des Jüngeren – den Eltern übergeben.

Die Beamten sammelten Indizien und verglichen Graffitis

In der Folge ließen die Beamten nicht locker. Sie sammelten Indizien, verglichen unter anderem die Graffitis im Ort – und konnten schließlich einen Ermittlungsrichter davon überzeugen, zwei Durchsuchungsbeschlüsse zu erlassen. Am Freitag vor einer Woche, morgens um 6 Uhr, klingelten die Beamten an den Haustüren der beiden, die noch bei ihren Eltern wohnen. Insgesamt waren acht Polizisten bei der Aktion im Einsatz.

Dabei stellten die Beamten in umfangreichem Maß Gegenstände sicher, darunter zwei Computer, Datensticks, Dutzende von Spraydosen, Lackdosen und Stiften, ein Skizzenbuch (auch „Blackbook“ genannt), Zeichnungen, eine mit Farbresten besprenkelte Jacke, Gummihandschuhe, einen Rucksack voller Sprayer-Utensilien und sogar ein bekritzeltes Notausgang-Schild. Auf eine neuerliche Vernehmung der beiden Verdächtigen verzichteten die Beamten diesmal. „Sie schweigen zu den Tatvorwürfen“, sagt Schäffler. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass sich die Polizei sicher ist, die richtigen ermittelt zu haben, die in Herrsching und Breitbrunn großflächig Schriftzüge wie „DZR“ und „1312er“ (eine Schmähung der Polizei) hinterlassen haben.

Weitere Ermittlungsarbeit wartet noch

„Natürlich wartet auf die Beamten noch umfangreiche weitere Ermittlungsarbeit, bis alle Sachbeschädigungen den Tätern zugeordnet werden können, auch sind sicherlich noch nicht alle Taten zur Anzeige gebracht worden“, sagt Schäffler. „Aber mit dem Wissen, die Täter geschnappt zu haben, fällt diese Arbeit nun um einiges leichter als zuvor.“

Der Ermittlungserfolg kann nach Einschätzung des Kommissars auch dazu führen, dass das Sicherheitsgefühl der Bürger in Herrsching wieder steigt. Das habe durch die vielen Schmierereien nämlich gelitten, sagt er im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Und die Geschädigten dürfen hoffen, ihren Schaden ersetzt zu bekommen. Dazu zählen Privatleute und Firmen genauso wie die Gemeinde selbst oder auch Energieversorger.

