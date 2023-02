Premiere mit drei Jahren Verspätung

Ammerseer Bauerntheater

Fast spurlos sind drei Jahre an den beiden Protagonisten vorbeigezogen, darum wirbt das Ammerseer Bauerntheater mit einem drei Jahre alten Bild für das Stück, das es schon 2020 auf die Bühne bringen wollte: „Da Grantlhuaber“. Am 31. März ist Premiere, der Vorverkauf beginnt am 22. Februar.

Herrsching – „Uns sprechen ganz viele Leute an“, sagt Robert Brack, eine der Hauptfiguren in „Da Grantlhuaber“ aus der Feder von Peter Landstorfer. Brack gehört seit Jahrzehnten zum festen Ensemble des Ammerseer Bauerntheaters – alles in allem rund 40 Mitglieder. Die Herrschinger Laiendarsteller haben ein großes Stammpublikum, das nach drei Jahren Zwangspause ungeduldig wird. „Das merkt man ganz deutlich“, findet Brack. Und darum fiebern alle auf den 31. März hin. Dann feiert mit drei Jahren Verspätung Landstorfers jüngstes Werk Premiere auf der Bühne im Andechser Hof Arthotel – der Hausbühne des Bauerntheaters.

Drei Tage vor der Generalprobe und 14 Tage vor der Premiere hatte das Stück 2020 abgesagt werden müssen, in das die Darsteller so viel Herzblut hineingelegt hatten. „2020 wäre es noch brandneu gewesen“, sagt Brack. Das Stück sei bis heute noch nicht oft gespielt worden, und „es ist sehr, sehr lustig“. Mit „Da Grantlhuaber“ holt die Herrschinger Bühne das Dorf Kleinkreuthbadwild-Festhausenscheidling an den Ammersee. Ein ganz normales Dorf mit einem ganz normalen eitlen Bürgermeister und einem grantelnden Geschäftsleiter im Rathaus. Der eine gespielt von Alexander Tropschug, der andere von Robert Brack.

„Ich hatte ein bisschen Bammel“, gesteht Tropschug. Er und Brack mussten vor drei Jahren viel Text lernen. Beim Wiedereinstudieren stellte Tropschug dann fest, dass „doch erstaunlich viel hängen geblieben ist“. Seit Januar wird wieder geprobt – zweimal die Woche. Vier Charaktere von zehn mussten neu besetzt werden. Es fehle noch ein bisschen der Schwung, gesteht Tropschug. Erst wenn der Text bei allen sicher sei, mache das Proben Spaß. Dann beginne das Spiel. „Noch sitzt nicht alles. Das Textbuch ist als doppelter Boden noch in der Hand.“ Aber bis zur Premiere ist noch ein bisschen Zeit.

In dieser Woche geht es an die Proben für den dritten Akt. Spielleiterin Monika Jäger freut sich. Sie hatte das neue Stück auf Landstorfers eigener Bühne gesehen und wollte es unbedingt in Herrsching aufführen. Vor drei Jahren wurde noch im Andechser Hof geprobt. Das ist nicht mehr möglich, weil mittlerweile zu viele Tagungsgruppen den Saal mieten. Inhaber-Familie Beilacher stellte den Darstellern deshalb das alte, leer stehende Bistro im Keller an der Mühlfelder Straße für die Proben zur Verfügung. Ein großer Raum. Da die Bühne im Kultursaal erst eine Woche vor der Premiere aufgebaut werden darf, kommt es der Spielgruppe entgegen, dass „Da Grantlhuaber“ nur ein Bühnenbild braucht – die Schreibstube im Rathaus, in der der grantelnde Geschäftsleiter, der Suder Jakob, nicht müde wird, sich mit „Gemeinde Kleinkreuthbadwild-Festhausenscheidling, Grüß Gott“ zu melden. Und es gibt viel zu regeln am Telefon. Neben „Einbayerungsanträgen“ und Kruzifixen im Klassenzimmer geht es vor allem um das 100. Ortsjubiläum, das bevorsteht. Der Bürgermeister will dabei groß rauskommen – in ganz stoiberscher Manier. „Letztlich wird er von den Frauen aber sauber ausgetrickst“, verrät Brack.

Logistisch wird das Stück auch mit nur einem Bühnenbild eine Herausforderung, denn zunächst wird die Kulisse im Bistro aufgebaut, um darin üben zu können. Eine Woche vor der Premiere folgt dann – ebenfalls eine Premiere – der Umzug in den Kultursaal. „Da sind dann unsere Schreiner gefragt“, sagt Tropschug. Die Vorfreude jedenfalls ist groß – auch beim Stammpublikum. Am Mittwoch, 22. Februar, beginnt der Vorverkauf. Und auch dies ist eine Premiere, denn die Karten sind nicht mehr im Arthotel erhältlich, sondern in der Touristinfo am Bahnhof und auch nur gegen Barzahlung. Freunde des Ammerseer Bauerntheaters wissen, dass die Vorstellungen schnell ausverkauft sind. Premiere ist am 31. März. Weitere Termine sind 1., 14., 15., 16., 22., 23., 30. April und 1. Mai. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.