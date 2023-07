Realschule Herrsching feiert starken Jahrgang

Was für ein starker Jahrgang: Ausnahmslos alle 148 Absolventinnen und Absolventen der Staatlichen Realschule Herrsching haben in diesem Jahr die Abschlussprüfungen bestanden. Am Freitag erhielten sie ihre Zeugnisse. © Andrea Jaksch

Am Ende sangen die Lehrer „Viva la Vida“ für die Absolventen: Mit einem großartigen Fest hat die Staatliche Realschule Herrsching am Freitag 142 Zehntklässler entlassen. Haarscharf hatte es geklappt, dass die Feier erstmals in der neuen Turnhalle stattfinden konnte.

Herrsching – Die Absolventen der Realschule Herrsching hatten am Freitag gleich zwei gute Gründe, ausgiebig zu feiern. Zunächst gab Schulleiter Christian Schmitz bekannt, dass ausnahmslos alle 142 Schülerinnen und Schüler die Mittlere-Reife-Prüfung bestanden hätten. Und als besonderes Schmankerl – und nur durch eine Sondergenehmigung möglich gemacht – konnte zweitens die Zeugnisübergabe mit anschließender Abschlussfeier in der neuen Dreifachhalle der Schule stattfinden. Das war noch bis kurz vor der Feier keineswegs gesichert. Es galt, letzte technische Schwierigkeiten zu überwinden. Dank vieler helfender Hände klappte am Ende aber doch noch alles wie am Schnürchen.

Es war ein großartiges Fest. Das Rahmenprogramm gestalteten Schüler und Lehrer gemeinsam. „Herzlich Willkommen in der ,Demnächst-Halle‘“, begrüßte Schmitz alle Gäste. „Wir sind noch nicht ganz fertig geworden“, sagte er. So habe noch am Mittwoch die Technik komplett versagt, die Bestuhlung sei erst einen Tag vorher eingetroffen, das Bühnengelände erst am Freitagmorgen geliefert worden. Er wolle sich daher gleich am Anfang bei allen bedanken, die zum letztendlichen Gelingen beigetragen hätten, so Schmitz.

Ganz besonders hieß er die Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs willkommen und zeigte sich stolz über das gute Jahrgangsergebnis. „Danke und schön, dass es euch gibt“, sagte er. „Jetzt trennen euch nur noch zwei Stunden davon, Ex-Schüler zu sein.“ Auch Herrschings Bürgermeister Christian Schiller gratulierte zum erfolgreichen Abschluss. Es sei Glück gewesen, dass die Halle zur Zeugnisübergabe fertig geworden sei. „Glück habt ihr auch gehabt, dass ihr auf diese Schule gehen konntet“, wendete er sich an die Absolventen und wünschte auch weiterhin viel Glück für den weiteren Lebensweg.

Die Schülersprecherinnen Laura Batinic (10c) und Melanie Padberg (10d) blickten stellvertretend für alle und alphabetisch geordnet zurück auf sechs Jahre Realschule, zum Beispiel mit „B“ für „Besondere Momente“. Anekdotenreich berichteten sie unter anderem über Schulausflüge und Skifreizeiten.

Das Rahmenprogramm bot zahlreiche musikalische Höhepunkte. Sehr gelungen interpretierte zum Beispiel Lena di Maulo (10d) vom Klavier aus den Song „Feeling Good“ von Nina Simone und lenkte damit den Blick auf den neuen Lebensabschnitt. Einzeln wurden die Schülerinnen und Schüler zur Zeugnisvergabe auf die Bühne gerufen. Schulleiter Schmitz überreichte jedem höchstpersönlich eine langstielige gelbe Rose. Die Besten wurden noch einmal gesondert geehrt. Ehrungen gab es auch für soziales Engagement an der Schule. Ebenfalls meldete sich der Elternbeirat mit Glückwünschen zu Wort.

Mit „Viva La Vida“ (Lebe das Leben) sorgten Lehrerband und Lehrerchor für einen gebührenden Ausklang der Zeugnisverleihung 2023 und leiteten über zu Sektempfang und Abschlussfeier.

Von Alexandra Joepen-Schuster