Riesenchor singt Weihnachtslieder bei Handballspiel: So war das Hallensingen in Herrsching

Ein Alphorn und ein 350 Menschen starker Chor: Das erste Weihnachtssingen nach dem Heimspiel der Herrschinger Handballer war ein begeisternder Erfolg.

Herrsching – Nach dem Torjubel erfüllen weihnachtliche Weisen die Nikolaushalle. Am Sonntag stimmten etwa 350 Zuschauer nach dem erfolgreichen Handball-Heimspiel des TSV Herrsching in den Gesang des Cantilena-Chores ein. Und zwar so leidenschaftlich, dass sie gar nicht mehr aufhören wollten und lautstark eine Zugabe einforderten. Das erste Weihnachtssingen der Handballer mit dem Musikschulchor war ein Spektakel der Extraklasse. Ob jeder Mitsänger den richtigen Ton traf, war dabei völlig nebensächlich.

Das Weihnachtssingen hatte Georg Hinz angeregt. Der Geschäftsleiter der Handballer kannte es aus Fußballstadien. Der Chor war von der Idee sogleich begeistert. Chorleiterin Elisabeth Schmidt dichtete sogar die Lyrics von „Ding Dong Merrily on Hight“ situationsgerecht um. „Bimbam, horchts her liabe Leit, mia wolln heit mit Euch singen“, bereiteten die Chorleute die Handballfans in der Halbzeit mehrstimmig auf das Gemeinschaftssingen nach dem Schlusspfiff vor.

Team angefeuert, Stimmbänder aufgewärmt

Das Publikum hatte die Stimmbänder in der Pause bereits beim Anfeuern ihrer Mannschaft aufgewärmt. Und die Stimmung in den Zuschauerreihen war zu dem Zeitpunkt bereits hervorragend, schließlich hatten die Sportler den Ball zu diesem Zeitpunkt bereits 17-mal im gegnerischen Gehäuse untergebracht und nur zehn Gegentore kassiert. Am Ende hieß es 33:17 für die Heimmannschaft. Dann schleppten einige Spieler drei Christbäume aufs Spielfeld. Die von einem TSV-Mitglied ausgeteilten Leuchtstäbe steckten sich die Handballrecken dekorativ ins Haar oder befestigten sie am Trikot. Einige zogen sich noch eine Nikolausmütze über die Ohren. Beim Singen hielten sie sich aber dezent zurück. Offenbar hatten die TSVler ihren sportlichen Ehrgeiz mit dem souveränen Sieg schon zur Genüge befriedigt.

Birgit Henke war vor 30 Jahren selbst mit dem Handball über das Spielfeld gefegt. Am Sonntag begleitete sie den Gesang in der Halle am elektrischen Klavier. Eigens dazu hatte sie ihr altes Trikot aus der Mottenkiste gekramt. Inbrünstig schmetterte das Publikum den „Andachtsjodler“ mit, dessen Melodie Berufsmusikerin Henke auf dem Alphorn blies. Für Textsicherheit sorgten auf die Leinwand projizierte Strophen. Freilich sangen nicht alle.

Wer nicht mitsingen mochte, tanzte eben

Wer nicht mitsingen mochte, untermalte den Gesang tänzerisch. Ein Fan rockte mit den Nachtleuchten in den Händen zu „Jingle Bells“. Einer Gruppe weiblicher Handballenthusiasten schwappte beim Mitwippen der Glühwein über die Finger, während ein paar Kinder beherzt „Schneeglöckchen, Weißröckchen“ krähten und dazu die eroberten Glimmstängel schwangen. Den Weihnachtsklassiker „Kommet, ihr Hirten“ teilte die Chorleiterin strophenweise Frauen und Männern zu. Bürgermeister Christian Schiller, Bandmitglied bei „SchiWaGo“, mimte den Hirten mit schönster Bassstimme. Allerdings stockte auch er bei der dritten Strophe von „Alle Jahre wieder“.

Die Chorleiterin war „schwer beeindruckt von der Gesangskunst“ und ist einer Neuauflage im nächsten Jahr nicht abgeneigt. „Auf jeden Fall“, versicherte Geschäftsleiter Georg Hinz.

Michèle Kirner

