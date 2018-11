S-Bahn: Busse statt Bahn bis Herrsching

Zwischen Pasing und Herrsching entlang der S8 ist ab Freitag wieder Schienenersatzverkehr angesagt. Busse und Schnellbusse bringen die Bahnfahrer am Wochenende nur mit Verzögerungen ans Ziel.

Herrsching/Gilching – Von heute, Freitag, ab 8 Uhr und bis Montagmorgen gegen 5.30 Uhr fahren auf der S-Bahnlinie S 8 zwischen Pasing und der Endstation in Herrsching Busse im Schienenersatzverkehr. „Wegen Bauarbeiten an einer Eisenbahnbrücke in Neuaubing ist die Strecke in diesem Abschnitt für den Zugverkehr gesperrt“, erklärte die Bahn AG die Maßnahme. Die S-Bahn München setze zum einen Ortsbusse mit Halt an allen Stationen sowie Schnellbusse mit Halt in Germering-Unterpfaffenhofen und Weßling ein. Der Schnellbus fährt nur Herrsching, Weßling. Germering-Unterpfaffenhofen und Pasing an, nicht jedoch Haltestellen in Gilching. Der Schnellbus benötig 55 Minuten von Herrsching nach Pasing, der Ortsbus 74 Minuten.

Einzelheiten finden Bahnkunden an den Bahnhöfen. Wer mit der S-Bahn zu einem Termin will, sollte mit Verzögerungen rechnen. Die genauen Fahrpläne sind auch online verfügbar unter www-s-bahn-muenchen.de (Fahren, dann Baustellen, dann S 8).

Die Brücke in Neuaubing wird am Wochenende abgerissen. Die neue gibt es bereits – sie wurde neben der Bahnstrecke gebaut und wird eingeschoben.