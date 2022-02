Art und Weise hängt von Anrainern ab

Von: Andrea Gräpel

Zahlreiche Stufen verhindern aktuell, dass zum Beispiel die Seeforelle im Kienbach laichen kann. © Andrea Jaksch

Begrünte Ufermauern sind schön anzusehen, die Standsicherheit am Kienbach sei aber stark beeinträchtigt, eine Sanierung dringend geboten. Wie naturnah diese erfolgt, hänge von den Anliegern ab, so das Wasserwirtschaftsamt. Umweltverbände und Fischereiberater sehen durchaus die Chance einer deutlichen Verbesserung.

Herrsching – Die Ufersicherung am Kienbach ist aus Sicht der Wasserbauingenieure des für den Landkreis Starnberg zuständigen Wasserwirtschaftsamtes Weilheim über weite Strecken in einem schlechten Zustand. „Stürzt so eine Mauer bei einem Hochwasserereignis ein, kann der Abflussquerschnitt des Kienbachs stark eingeengt werden. Dies wiederum kann zu Ausuferungen, Überschwemmungen und infolgedessen zu Schäden an Gebäuden führen“, warnt Abteilungsleiter Stefan Raab, der nach einer Baumfällung zuletzt zahlreiche aufgeregte Anlieger und Herrschinger am Telefon beruhigen musste. Die Fällung vor einer Woche sei eine notwendige Sofortmaßnahme gewesen. Die einzige, versicherte er.

„In den letzten Wochen hat das beauftragte Ingenieurbüro die Bestandsvermessung durchgeführt. Auf dieser Grundlage werden derzeit der bestehende Verbau hinsichtlich Sanierungsbedarf und

-priorität beurteilt und daraus wiederum Maßnahmenvorschläge für die Sanierung erarbeitet“, heißt es in einer Pressemitteilung des Wasserwirtschaftsamtes. Nach Raabs Schätzung wird die Sanierung den unteren Bereich des Kienbachs auf einer Länge von einem Kilometer erfolgen. „Wir haben noch keine Planung“, sagt er im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Möglicherweise reiche die Sanierung auch weiter in den Wildbach hinein. Insgesamt hat der Kienbach, der bei Erling entspringt, eine Länge von 7,2 Kilometern. Wie viele Grundstücke im Ortsbereich Herrsching betroffen seien, sei erst nach Abschluss der Erfassung gewiss. „Von den unmittelbaren Anrainern hängt auch ab, wie die Sanierung erfolgen kann“, erklärt Raab. Grundsätzlich sei der Hochwasserschutz durch eine Renaturierung wieder herzustellen. „Es hilft uns aber nichts, wenn der eine sagt ich mach mit, und der andere will seine Mauer behalten.“

Aber auch für das Wasserwirtschaftsamt stehe über allen Maßnahmen die sogenannte EU-Wasserrahmenrichtlinie, so Raab. Das übergeordnete Ziel dieser europäischen Vorgabe ist auch bei Hochwasserschutzmaßnahmen die Schaffung eines Ordnungsrahmens für den Schutz der Binnenoberflächengewässer. In diesem Sinne erkennen Umwelt- und Fachverbände in einer Sanierung durchaus eine Chance zur Verbesserung der ökologischen Vielfalt. Denn der Kienbach ist stark verbaut, zahlreiche Stufen verhindern zum Beispiel der Seeforelle den Weg zum Laichplatz.

„Der Kienbach fließt wie durch ein Korsett“, sagt Dr. Helene Falk, Geschäftsführerin der Kreisgeschäftsstelle des Bund Naturschutz im Landkreis Starnberg. Die Bebauung sei dem Bach nicht immer zuträglich gewesen. Dort, wo der Kienbach am Gasthof zur Post vorbei Richtung See fließt, steht ein Gebäude zum Beispiel quer drüber. Die Fehlentwicklung liege schon lange zurück, weiß die Widdersbergerin. „Super wäre es, wenn Ufer wieder Ufer würden“, sagt Helene Falk. Deshalb warte auch der Bund Naturschutz gespannt auf die Ergebnisse der Erfassung und auf die Planung. Als Träger öffentlicher Belange werde der Bund Naturschutz diese Maßnahme ohnehin begleiten, allerdings bedauert auch sie, dass große Bäume fallen mussten. „Wir werden schon vorab offensiv an das Wasserwirtschaftsamt herantreten“, sagt die Kreisgeschäftsführerin. „Am besten wäre es, wenn der Bach wieder durchgängig gemacht werden würde.“

Darüber würde sich auch der zuständige Fachberater für Fischerei bei der Regierung von Oberbayern freuen. „Aber schon jeder Meter, der vom See aus neu erschlossen würde, wäre ein Gewinn für die Seeforelle. Aus unserer Sicht ist das deshalb eine tolle Sache“, sagt Tobias Ruff. Die Anzahl der Seeforellen im Ammersee ist nämlich überschaubar. Ihr Laichplatz ist in den Seitenbächen des Ammersees und war es auch im Kienbach, bevor der Weg in die „Kinderstube“ durch zahlreiche Stufen verbaut wurde. „Der Laichzug ist unterbrochen.“ Wie Lachse würden Seeforellen ihre Eier in den Bächen ablegen. Dort wachsen die jungen Fische ein bis zwei Jahre heran, bevor sie in den See schwimmen und dort zu „imposanter Größe“ – bis zu 80 Zentimeter – heranwachsen können. Deshalb sei eine Bachforelle mit einer Seeforelle gleichzusetzen. Im Bach allerdings werden die Fische nur halb so groß, wenn überhaupt. Aktuell würden Seitenbäche der Ammer mit Eiern besetzt. In der Ammer selbst funktioniere es nicht mehr, da im Fluss in den Sommermonaten das sogenannte Bachforellensterben auftrete. „Auch aus diesem Grund wäre eine naturnahe Sanierung des Kienbachs wichtig“, sagt Ruff.

Weiter oben im Kienbach, im FFH-Gebiet, habe der Fischereifachberater durchaus Forellen angetroffen. „Eine sehr schöne Population Bachforellen.“ Stationär. Aber wenn es der Bachforelle dort gut gehe, würde es der Seeforelle im Kienbach auch sehr gut gehen. „Wir wären sehr dankbar, wenn die Stufen verschwinden. Aus unserer Sicht eine tolle Sache.“

Vielleicht wäre es auch möglich, Wasseramseln einen Lebensraum anzubieten. Dr. Ulrich Knief hatte diesen Versuch für die Kreisgruppe Starnberg im Landesbund für Vogelschutz (LBV) an einigen Bächen im Landkreis gestartet. Im oberen Teil des Kienbachs durfte er einige Nisthilfen anbringen, in Herrsching wurde befürchtet, dass die Kästen in den Bach fielen und den Durchfluss störten. Allerdings, räumt Kief ein, sei ihm im vergangenen Jahr auch im oberen Teil nur ein Brutpaar aufgefallen. Gleichwohl ist die Sanierung aufgrund der Begleitgrüns am Ufer, das zahlreichen Vögeln Lebensraum bietet, auch für Ornithologen von Belang.

Stefan Raab geht davon aus, dass die Maßnahmenvorschläge im Frühjahr konkret werden. Diese werden anschließend mit der Gemeinde (vermutlich im Juni) und im Anschluss mit den betroffenen Anliegern abschnittsweise abgestimmt. „Die Maßnahmenauswahl beziehungsweise Variantenuntersuchung wird hierbei von verschiedensten Randbedingungen beeinflusst – Leistungsfähigkeit des Kienbachs, zur Verfügung stehender Platz, Bodenverhältnisse, ökologische Verbesserungen, Landschafts- beziehungsweise Stadtbild und dergleichen.“ Die bauliche Abwicklung der notwendigen Maßnahmen erfordere eine gut durchdachte Planung inklusive detaillierter Vermessung, hydraulischer Berechnungen, Tragwerksplanung und ökologischer Fachplanungen, heißt es auf der Internetseite des mit der Planung des Hochwasserschutzprojektes beauftragten Büros Kokai. Anlieger des Kienbachs führen eines der Projekte dieses Ingenieurbüros – den Ausbau der Kanker – als schlechtes Beispiel an. Ein Teilstück musste als betoniertes Schussgerinne errichtet werden. Für Raab hat diese Maßnahme eine einfache Ursache, „wir hatten nicht den Platz“. Von den Anrainern hänge es ab, wie der Ausbau erfolgen könne. Sicher ist, dass es für alle Beteiligten ein spannender Prozess wird.