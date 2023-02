Sanierung unter Dach und Fach

Von: Andrea Gräpel

Teilen

Das Martinskircherl in Herrsching ist bei Herrschingern für Hochzeiten beliebt, seit drei Jahren wartet es auf eine dringende Sanierung. © Andrea Jaksch

Schon vor drei Jahren begann die Planung zur Sanierung der alten Martins-kirche in Herrsching. In der beliebten Hochzeitskirche müssen Brautleute seit sechs Jahren auf das Hochzeitsgeläut verzichten, weil Kirchturm und Glockenstuhl saniert werden müssen. Im April soll nun mit den Arbeiten begonnen werden.

Herrsching – „Hoffen wir, dass die Hochzeitsglocken der Martinskirche im nächsten Jahr wieder läuten können“, hatte Herrschings Pfarrer Simon Rapp im September vor zwei Jahren gesagt. Mit drei Jahren Verspätung kann er dieser Hoffnung nun neuen Ausdruck verleihen. Zumindest ist die Auftragsvergabe für die dringende Sanierung des Wahrzeichens von Herrsching hoch oben auf dem Moränenhügel erfolgt. Ende März, Anfang April soll es losgehen.

Viele Herrschinger haben in der weithin sichtbaren Martinskirche geheiratet. Aber seit sechs Jahren dürfen mit Ausnahme des Stundengeläuts keine Glocken mehr erklingen. Die Holzbauteile im Kirchenturm sind morsch und müssen dringend ausgetauscht werden. 2020 hatte der leitende Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Ammersee-Ost, Dekan Simon Rapp, deshalb zu einer Spendensammlung aufgerufen. Der Eigenanteil der Kirchenstiftung für die Sanierung wurde zu dem Zeitpunkt auf 120 000 Euro geschätzt. Architekt Christoph Welsch aus Breitbrunn ging davon aus, dass zum einen Arbeiten notwendig seien, um die Feuchtigkeit im Innenraum einzudämmen, zum anderen für die Sanierung des maroden Kirchenturms. Das war der Stand 2020.

Erstmals erwähnt wurde das Gotteshaus im 12. Jahrhundert, dem Kirchenregister nach im Jahr 1131. Unstrittig ist die spätgotische Einordnung. Der Kirchturm wurde angebaut. Zuletzt erweitert wurde die Kirche in den 1960er Jahren um ein Joch mit Orgelempore. 1984 erfolgte die jüngste Renovierung, bei der der Eingang auf die Südseite verlegt wurde.

Aber nicht nur die Finanzierung der nun anstehenden aufwendigen Sanierung sorgte für Verzögerung, sondern auch eine geänderte Priorisierung. Zwischenzeitlich stellte sich nämlich heraus, dass der komplette Dachstuhl des Langhauses saniert werden muss. „Es gibt marode Stellen an den Fußpfetten“, erklärt Welsch, also an den Verbindungsstellen zwischen Mauerwerk und Holzdachkonstruktion. „Dies kann nur von außen behoben werden. Dafür brauchen wir ein Gerüst für das gesamte Langhaus.“ Und wenn schon ein Außengerüst vorhanden ist, soll gleich die komplette Fassade erneuert werden. „Und in dem Zusammenhang werden wir auch die Turmuhr überarbeiten“, sagt Welsch. Diese werde aufgefrischt, ausgebessert und die Zeiger vergoldet.

Weitere Schwerpunkte bleiben wie schon anfangs geplant, die Turmsanierung mit Glockenstuhl, der im Laufe der Jahre in große Mitleidenschaft gezogen wurde. „Der sogenannte Ringanker im Mauerwerk ist aus Eichenholz, das teilweise morsch ist“, erklärt Welsch. Und die Träger, an denen die Glocken hängen, seien instabil. „Ursprünglich war auch die Innensanierung in den Kosten enthalten“, sagt Welsch. Vermutlich nachdem ein Kriechgang, der zur Entlüftung des Gebäudes diente, zugemauert wurde, leidet der Kirchenraum unter extremer Feuchtigkeit. Schweren Herzens haben sich die Verantwortlichen dann entschlossen, diesen Teil der Sanierung außen vor zu lassen. „Sonst wäre es zu teuer geworden.“ Priorität hätten Dach, Turm und Glockenstuhl. Erneuert werde auch das Geländer an der Friedhofsmauer sowie eine Absturzsicherung, und die gemauerten Treppen hinauf werden mit einem schmiedeeisernen Handlauf versehen. Insgesamt beträgt die Sanierungssumme 375 000 Euro, davon muss die Kirchstiftung 140 000 Euro zahlen. Spenden sind bislang in Höhe von 52 000 Euro eingegangen. Vor allem für die Sanierung der Kirchturmuhr würde sich Rapp weitere Spenden wünschen. Läuft alles nach Plan, könnten im Juli wieder Hochzeitsglocken läuten.

Auch damit möglicherweise der Innenraum irgendwann saniert werden kann, freut sich die Kirchenstiftung St. Nikolaus in Herrsching weiterhin über Spenden auf das Konto: Katholische Kirchenstiftung St. Nikolaus Herrsching, DE75 7009 3200 0000 0046 18, BIC: GENODEF1STH bei der VR Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg.