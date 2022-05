Schaumbad im Kienbach

Von: Andrea Gräpel

Immer bei Starkregen, egal zu welcher Jahreszeit, beobachte Angelika Preisinger eine Schaumbildung wie diese. © Andrea Jaksch

Schaumkronen auf dem Kienbach machen den Anwohnern aktuell große Sorgen. Seit Freitag bilden sich vor allem dort, wo das Wasser herunterfällt, geradezu „Schaumbäder“. Die Experten von Unterer Naturschutzbehörde und Wasserwirtschaftsamt nehmen den Schaum heute unter die Lupe.

Herrsching – „Es sieht aus, als wäre es Chemie“, sagt Angelika Preisinger. Die Herrschingerin wohnt seit 40 Jahren an der Kientalstraße, ihr Grundstück grenzt direkt an den Kienbach. Darum hat sie das Wasser immer im Blick. Seit einem Jahr beobachte sie, dass sich bei Starkregen Schaum bilde, auch dieser Tage wieder, berichtet sie. Der Schaum schimmere gelblich und türme sich an den Bachstufen wie in einem Schaumbad auf. Bereits am Freitag hatte sie Polizei und Behörden auf die Schaumbildung hingewiesen. Proben seien genommen worden.

Die Untere Naturschutzbehörde im Landratsamt Starnberg und Wasserwirtschaftsamt Weilheim nehmen Hinweise wie diese ernst. Schließlich kann es immer wieder vorkommen, dass Verunreinigungen ins Wasser gelangen, die dort nichts zu suchen haben. Eine Wasserprobe soll darüber Aufschluss geben. Für heute sei ein gemeinsamer Vor-Ort-Terin vereinbart, sagt Kreissprecher Stefan Diebl.

Auch Weilheims Abteilungsleiter Stefan Raab wird bei diesem Termin dabei sein. „Wir müssen die Ergebnisse abwarten. Wir tappen ein bisschen im Dunkeln“, sagt er. Zu dieser Jahreszeit könnte freilich auch eine ganz harmlose Ursache denkbar sein. Denn aktuell herrscht erhöhter Pollenflug. In verstärkter Konzentration können Pollen für eine Schaumbildung sorgen, vor allem an kleinen Wasserfällen, wo das Wasser zusätzlich aufgewühlt wird. Bei starkem Pollenflug färbt sich der sonst weiße Schaum gelblich.

Angelika Preisinger schließt das eigentlich aus. Vor etwa zwei Jahrzehnten habe es schon einmal eine Wasserverschmutzung gegeben, sagt sie. „Das sah genauso aus.“ Damals hätte sich der Schaum sogar meterhoch getürmt. „Das sind keine Pollen, das ist Fett“, sagt sie. Seit einem Jahr beobachte sie diese Schaumbildung nun wieder immer bei Starkregenereignissen. „Seit einem Jahr schwimmen hier auch keine Forellen mehr.“ Sie hat Bilder gemacht – diese sind aus den Monaten Januar und September. „Pollen spielen da keine Rolle.“

Welche Ursache genau schließlich für die Schaumbildung im Kienbach verantwortlich ist, hoffen die Vertreter der Behörden aus Weilheim und Starnberg heute herauszufinden.