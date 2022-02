Schernthaners Saugenossenschaft

In Reih und Glied: Josef Schernthaner und seine Lebensgefährtin Verena Flatischler bieten ihre zehn Wollschweine zum Leasen an. Leasingpartnertreffen finden in der „Schweine-Beobachtungshütte mit Glasfront“ statt. © Dagmar Rutt

Außergewöhnliche Ideen benötigen zuweilen außergewöhnlich viel Zeit. Josef Schernthaner weiß davon ein Lied zu singen. Seit 2019 will der neue Eigentümer das ehemalige Perger-Gelände in Breitbrunn in ein Landgut verwandeln, das seinen Namen verdient. Mit seiner „Saugenossenschaft“ kommt er dem ein Stück näher.

Breitbrunn - 20 000 Quadratmeter ist das Gelände an der Staatsstraße groß, noch mal 10 000 Quadratmeter hat Josef Schernthaner dazu gepachtet. Das Nutzungskonzept wurde vom Gemeinderat seinerzeit begeistert angenommen, aber die amtlichen Hürden sind hoch. Der 41-jährige Inhaber des gleichnamigen Neurieder Landschaftsbau-Unternehmens legte die Hände deshalb nicht in den Schoß: Das Grundstück wurde geräumt, das Wohnhaus umgebaut, Nebengebäude beseitigt, die ersten Tiere angeschafft. Unter anderem Wollschweine. Zehn Stück, von denen jedes geleast werden kann. Kurz gesagt: Wollschweinleasing.

Schernthaner musste für seine Idee nicht groß Werbung machen. Die Nachfrage bei Geschäftspartnern genügte, um für jedes Schwein einen Abnehmer zu finden. Denn nach etwa eineinhalb Jahren wird das Tier geschlachtet. Wurst, Schmalz, Koteletts oder je nach Wunsch auch luftgetrockneter Schinken gehören dem Leasingpartner. Schernthaner zieht daraus in doppeltem Sinne Nutzen – sein Ziel der Nachhaltigkeit wird umgesetzt und er unterstützt auf seinem Landgut am Ammersee den Erhalt einer bedrohten Schweinerasse in artgerechter Haltung. Außerdem baut er sich bei regelmäßigen Treffen der „Saugenossenschaftler“ ein Netzwerk auf, das wiederum ihm als Landschaftsbauer zugutekommt.

Zweimal im Monat gibt es diese Treffen normalerweise. Sie finden in einer „Schweine-Beobachtungshütte mit Glasfront“ direkt am Schweinegehege statt. Die Leasingpartner kommen mit Kind und Kegel. Die Kleinen können die flauschigen Schweine streicheln, während in der Hütte bei einem Glas Wein vom Schernthaner-eigenen Weingut in Österreich genetzwerkt wird. „Das Ganze steht eher unter einem geselligen Aspekt.“ Mit unternehmerischem Nutzen. Zu den Leasingpartnern gehören zum Beispiel auch MAN, Liebherr oder Komatsu. „Uns schreiben auch viele Privatleute an, die dann sagen, es ist viel zu teuer“, sagte Schernthaner. Er gibt zu bedenken, dass er kein Landwirt ist. „Ich muss meine Leute bezahlen.“ Eigentlich sei dies auch der Stundenlohn, den ein Landwirt erhalten sollte, sagt der Landschaftsbauer nachdenklich. Kunden gäben sich aber damit zufrieden, dass den Bauern nurmehr fünf Euro übrig blieben. Auf dem Landgut funktioniere das nicht. 164 Euro koste Kost und Logis für eine Sau im Monat. Das ausgewachsene Schwein koste den Leasingpartner am Ende rund 3000 Euro. So viel würde dasselbe Fleisch beim Metzger auch kosten, sagt der Unternehmer.

Schernthaners Leasingpartner können darüber hinaus jederzeit kommen, nach den Schweinen sehen und sich an den anderen Tieren freuen. An Hühnern, Schwarznasen sowie mittlerweile vier Eseln. Einen naturnahen Spielplatz gibt es freilich auch. Was fehlt, ist das geplante Feriendorf mit sieben nachhaltig gebauten und ebenso versorgten circa 40 Quadratmeter großen Voll-Holzhütten für Familien – und ein Schwimmteich. „Wenn ich eine Genehmigung hätte, würde ich sofort loslegen“, sagt der 41-Jährige. Seit zwei Jahren warte er darauf, anfangen zu können. Gerade erst wurde das Bebauungsplanverfahren abgeschlossen. Rechtskräftig wird dieser Plan aber erst, sobald die Herausnahme aus dem Landschaftsschutzgebiet abgesegnet ist. „Corona hat vieles verzögert“, weiß Schernthaner. Auch die Treffen der Leasingpartner litten unter Einschränkungen. Mit etwas Glück können zumindest diese bald wieder stattfinden.

Das Wollschwein:

Das vorm Aussterben bedrohte Wollschwein ist ein Allesfresser. Die Mast dauert länger als die anderer Schweinerassen. Es braucht aufgrund seiner Kälteresistenz aber keinen Stall und hat eine hohe Immunität. Auf dem Schernthaner-Gelände würden die Standards der Bio-Schweinehaltung überschritten. Hätte jedes Schwein nur die dafür vorgesehen eineinhalb Quadratmeter, könnte ein bis zu 300 Kilogramm schweres Wollschwein gerade mal umfallen, sagt Josef Schernthaner. Sein Gehege biete mehr Platz. „Unser Stall ist zwar nicht riesig, aber die Schweine können sich frei bewegen und können raus.“ Alle zwei, drei Monate werde das Gehege umgebaut, damit es ihnen nicht langweilig werde.



Die Bezeichnung „Wollschwein“ geht auf das Haarkleid mit Unterwolle und lockigen Borsten zurück. Wenige Hausschweine sind noch so dicht behaart wie ihre Vorfahren, die Wildschweine. Die Ferkel sind wie Wildschweinfrischlinge gestreift. Drei Farbschläge gibt es: Großrahmige Blonde, Rote Mangalica sowie schwalbenbäuchige Mangalica. Speckschicht und Haarkleid schützen die Schweine vor extremer Witterung.