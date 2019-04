Schillernde Show zum Jahresempfang: Diese außergewöhnlichen Menschen leben in Herrsching

Profi-Techniker, ein begabter Moderator und Menschen mit außergewöhnlichen Leistungen: Der Herrschinger Jahresempfang glich einer packenden TV-Show – und gipfelte diesmal in einer Modenschau.

Herrsching – Der Herrschinger Jahresempfang war so bunt wie das Hemd von Christian Schiller. Elefanten, Schmetterlinge, Skorpione, Gockel und mehr: Auf dem schrillen Oberteil des Bürgermeisters versammelte sich die halbe Tierwelt. Christoph Winkelkötter, Chef des Kreis-Tourismusverbands gwt, musste ihn einfach auf sein Outfit ansprechen – noch dazu an diesem Donnerstagabend, der in einer Modenschau gipfeln sollte. Schillers trockene Antwort: „Ich habe meine Modeberaterin zuhause. Ich hätte mich das ja nicht getraut.“

Der Bürgermeister, der problemlos eine TV-Unterhaltungsshow moderieren könnte, traute sich mit frechen Fragen und gewitzten Überleitungen eine ganze Menge. Auch wenn Schillers Tier-Hemd eine ordentliche Portion Aufmerksamkeit beanspruchte: Den Großteil lenkte der Gastgeber auf Herrschinger, die Außergewöhnliches geleistet haben. Schon beeindruckend, wen er da alles auf die Bühne im Haus der Landwirtschaft holte: den Chefterrorermittler des LKA, den Sportarzt des Jahres, die „wahrscheinlich jüngste Hebamme“ des Landes, den Geschäftsführer der ersten Datingagentur Deutschlands und dazu Lebensretter, fleißige Ehrenamtler und sportliche Meister.

Veranstaltung kostet mehr als 10 000 Euro

„Bei der Vorbereitung sind wir immer wieder überrascht, wie viele fantastische Menschen in der Gemeinde leben“, sagte der Entertainer, der mit Assistentin Bettina Schneck ein Jahr auf die Veranstaltung hingearbeitet hatte. Laut Schiller kostet es 10 000 bis 15 000 Euro, wenn man Ammersee-Bewohner mit professioneller Lichttechnik, mehreren Kameras und Videoeinspielern vor 300 geladenen Gästen in Szene setzen möchte – und sie auch noch mit Gutscheinen örtlicher Händler beschenkt.

Auf die Showbühne schaffte es zum Beispiel ein Paar, das durch beherztes Eingreifen eine Katastrophe verhindert hatte. Benjamin Kratz und Monika Remmele löschten die brennende Hecke der Nachbarn, als das Feuer auf Balkon und Garage überzugreifen drohte. „Wir dachten erst, die grillen“, erzählte Kratz, der glücklicherweise gleich vier Feuerlöscher parat hatte. Schiller lobte das „Teamwork: Wenn ich solche Nachbarn hätte, würde ich ihnen jeden Sonntag frische Semmeln bringen.“

Der fünfköpfigen Familie Laufer huldigte er aus mehreren Gründen. Unter anderem, weil Tochter Ella mit sechs Jahren ihrer Mama Miriam bei der ungeplanten Hausgeburt von Schwesterchen Malia beistand. „Der Notarzt kam nicht mehr rechtzeitig. Meine Freundin habe ich nicht erreicht, und mein Mann war auf Dienstreise“, berichtete die Mutter. Ella habe in jener Nacht nicht nur sie, sondern auch den jüngeren Bruder Marlon beruhigt. Ihr Gatte, Andy Laufer, verdiente sich auch noch zwei Interviews mit Schiller – erstens, weil er Vize-Weltmeister im Geschwindigkeits-Surfen ist, zweitens, weil er die erste Datingagentur Deutschlands gegründet hat. Laufer brachte die Besucher mit Anekdoten aus seinem Job zum Lachen. Beispiel: „Die Ansprüche im Alter werden höher, viele suchen in der falschen Liga.“

Sportarzt des Jahres - mit 16 Ehrenämtern

In der ersten Liga der Mediziner spielt Dr. Christian Schneider aus Breitbrunn. Seit 2006 in Turin betreut er hauptsächlich die Olympia-Mannschaften der Bob- und Skeleton-Fahrer. Der Sportarzt des Jahres 2018 wirkte außerdem an der Antidoping-Aufklärung mit und hat darüber hinaus sage und schreibe 16 Ehrenämter inne.

Während Schiller mit seinem alten Bekannten über Fußballer-Wehwechen und harte Bob-Piloten plauderte, hielt er sich bei Horst Groß mit Scherzen zurück. Der Mann aus Widdersberg engagiert sich ehrenamtlich für Suchtkranke, leitet zwei Selbsthilfegruppen und gehört zum Vorstand des Blauen Kreuzes München. Jede Menge Applaus bekam auch Sebastian Herre. Lange als Herrschinger Polizeichef beschäftigt, machte er zuletzt mit seinem LKA-Team einen terrorverdächtigen Iraker in Wien ausfindig. Er soll im Oktober 2018 das Stahlseil über die ICE-Trasse bei Allersberg gespannt haben.

Den Schlussteil des Abends widmete Schiller den Gewerbetreibenden im Ort – nun kam der beleuchtete Laufsteg, die Neuheit dieses Empfangs, zum Einsatz. 13 Handballerinnen des TSV Herrsching, die sonst als Lehrerinnen oder im OP arbeiten, präsentierten Mode aus Herrschinger Geschäften: knallige Leggings, lässige Shirts, durchsichtige Rucksäcke und glänzende Taschen.

Parallel dazu lief die Blaskapelle – pünktlich zum 40-jährigen Bestehen – zur Hochform auf. Die Stücke, unter anderem „Dancing Queen“ von ABBA, hatte Dirigentin Gabriele von Dehn eigens für den Abend arrangiert. Es war der perfekte Abschluss einer schillernden Herrschinger Show.

Weitere Geehrte beim Jahresempfang in Herrsching

Monika Quirmbach wurde als Europameisterin im Senioren-Tennis (Klasse Ü 65) geehrt – und allgemein zum fünften Mal übrigens beim Jahresempfang (Schiller: „Diese Frau ist ein Phänomen“). Die zweite Volleyball-Männermannschaft des TSV Herrsching marschierte zwischen 2015 und 2018 von der Kreis- in die Landesliga durch. Margit Metz schied kürzlich nach zwölf Jahren aus dem Kulturverein aus, mit dem sie das Kurparkschlösschen belebt hatte. Heinz Gruczek bat Schiller für sein Engagement um das Ammerseer Bauerntheater auf die Bühne („Ohne ihn gäbe es den Verein nicht.“). Der Bürgermeister würdigte auch die Meistertitel der Juniorensegler Johanna Beichl, Laila Möbius, Lea Voigt, Justus Ernst, Jens Olbrysch und Luna von Weidebach. Mit dem 90. Geburtstag des Familienunternehmens Darchinger (Möbelhaus und Schreinerei) leitete Schiller zu den Gewerbetreibenden über. Besonders hob er Andreas Wild hervor. Er ist Geschäftsführer und Pilot bei der Classic Wings Bavaria GmbH und bietet seit 13 Jahren Rundflüge übers Fünfseenland an. Beim Jahresempfang verlosten Wild und Gemeinde Gutscheine für einen Flug mit einer 60 Jahre alten Antonov 2, die Mia Schmidt gewann