Schreibfehler kostet Ausbildungsplatz

Integration

Von Andrea Gräpel schließen

Integration scheitert oft an Bürokratismus, manchmal auch an Missverständnissen. Ein solches hat dem 18-jährigen Herrschinger Mohammad Jasem vermutlich einen Ausbildungsplatz gekostet. So scheint es.

Herrsching – Mohammad Jasem lebt seit 2015 mit seiner Familie in Herrsching. Mittlerweile anerkannt und in einer familieneigenen Wohnung. Als er gemeinsam mit seinen Eltern und zwei Geschwistern damals aus Syrien flüchtete, kam es bei der Übertragung seines Nachnamens aus der arabischen in die lateinische Schrift zu einem Schreibfehler, der in der Eile, in der sich eine Flucht gestaltet, zunächst nicht auffiel. Anders als bei den übrigen Familienmitgliedern wurde aus seinem Nachnamen Jasem in seinem syrischen Reisepass stattdessen Hassem. Ein Schreibfehler mit Folgen. Denn als er sich nun um eine Ausbildung als Mechatroniker bewarb, erhielt er eine Absage, weil sich der Name auf dem Schul-Zeugnis, das auf Jasem ausgestellt ist, und der in seinem Aufenthaltstitel unterscheiden.

Schon lange habe sie versucht, den Fehler korrigieren zu lassen, sagt Mohammads Schwester Ghalia (19) im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Beim Landratsamt. Möglicherweise gab es Verständigungsprobleme, denn dort ist der Übertragungsfehler beim Nachnamen erst seit Juni bekannt. „Die Ausländerbehörde bat ihn daher, diesen (syrischen) Ausweis vorzulegen. Stattdessen erreichte uns am 6. Juli ein aus dem Syrischen übersetzter Auszug aus dem Personenstandsregister aus dem Jahr 2015, mit dem Namen Jasem“, sagt Stefan Diebl, Pressesprecher im Landratsamt Starnberg. Da der Übertragungsfehler nicht im Landratsamt gemacht wurde, konnten die Mitarbeiter der Ausländerbehörde nicht weiterhelfen. Auch nicht, nachdem sich Dr. Martin Hirte einschaltete, der die Familie seit ihrer Ankunft in Deutschland begleitet. Er erhielt aus Starnberg ein Schreiben, dessen behördliche Inhalt dies ausdrückte, aber in der Tat nicht sehr verständlich war. „Absurd“, fand Hirte sogar. Das Schreiben erreichte ihn und die Jasems zudem so spät. Die Autowerkstatt, bei der sich Mohammad beworben hatte und die ihn eigentlich auch einstellen wollte, hat und musste sich zwischenzeitlich auch aus Zeitgründen für einen anderen Bewerber entscheiden – denn Ausbildungsbeginn ist der 1. September.

Stefan Diebl bedauert dies, umso mehr als die Identität des 18-Jährigen eigentlich geklärt sei. Niemand zweifele daran, dass er die Person ist. Ein Anruf des Ausbildungsbetriebs hätte wohl gereicht, um diese zumindest mündlich zu bestätigen. Das hätte auch der „Sternpark Gruppe Süd“ gereicht, sagt Harriet Wurz aus der Personalabteilung in Feldkirchen. „Wir haben das einfach nicht gewusst“, sagt sie. „Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen.“ Situationen wie diese kannte sie nicht. Sie hatte Mohammad Jasem noch gebeten, dass sich ein Betreuer der Familie bei ihr melde, das sei aber auch nicht geschehen. Sie bedauert die Absage nun zutiefst, könne sie aber nicht rückgängig machen, da der Standort Herrsching nicht so viele Ausbildungskapazitäten habe. „Das war keine böse Absicht“, versichert sie. Aktuell hilft es dem 18-Jährigen nicht weiter.

Eine Änderung seines syrischen Reisepasses könne nur die Botschaft aus dem Herkunftsland ändern, erklärt Stefan Diebl. Auf dieser Grundlage sei auch die Änderung des Namens im deutschen Ersatz-Ausweis (Aufenthaltstitel) möglich. Den Schlüssel zur eindeutigen Klärung und Behebung des Problems habe Mohammad Jasem deshalb nur selbst in der Hand. „Wir bedauern, dass er seinen Ausbildungsplatz nicht bekommen hat“, so Diebl, „aber mehr als sagen, dass wir einen Reisepass auf den Namen „Hassem“ kennen und erst seit vier Wochen einen übersetzten Meldeauszug auf „Jasem“ haben, können wir nicht. Wir haben jedoch amtlicherseits nach außen dokumentiert, dass es sich offensichtlich um einen fortdauernden Übertragungsfehler handelt. Die Klärung der Identität der Person steht damit nicht in Frage.“

Martin Hirte reagiert hilflos: „Mohammad steht jetzt, im August 2023, ohne Ausbildungsplatz da.“