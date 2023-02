Schreitbagger-Einsatz im Kienbach

Von: Andrea Gräpel

Teilen

Der Zuschnitt der Weiden am Kienbach brachte den Ruf nach Baumschutz und Grünplanung Anfang dieses Jahres so richtig in Gang. Jede Fällung wird seitdem genau unter die Lupe genommen. © Andrea Jaksch

Vorbereitende Maßnahmen zur Bachsanierung in Herrsching starten am 13. Februar.

Herrsching – In Zusammenhang mit der Kienbachsanierung hatte das Wasserwirtschaftsamt Weilheim bereits angekündigt, im Vorfeld einen Schreitbagger zur Baugrunduntersuchung einsetzen zu müssen. Projektplaner Johannes Haas hatte im Januar gesagt, das sei ohne großen Aufwand möglich. Um den Zustand des Übergangs vom Bauwerk zum Boden abschließend beurteilen zu können, müssten zahlreiche Schürfe (vereinzelt kleine temporäre Löcher in der Gewässersohle entlang der Ufersicherungen) erstellt werden, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung der Weilheimer Behörde. Sie kündigt den Einsatz des Schreitbaggers nun zwischen 13. Februar und 3. März an.

Dieser müsse an mehreren Stellen in den Kienbach „einsteigen“, heißt es. Die Einstiegsstellen würden so gewählt, dass der Eingriff so gering wie möglich gehalten sei. Die Schürfe sollen nach Feststellung der Tiefe und des Zustands der Gründung umgehend wieder verfüllt werden.

„Sowohl der Zeitpunkt als auch das Gerät und das Verfahren wurden so gewählt, dass der Eingriff in das Bachbett und die Flora und Fauna so gering wie möglich ist. Die Maßnahme ist mit allen fachlich zuständigen Stellen abgestimmt“, versichert Christian Heilbock als Sprecher der Behörde und teilt mit, dass Ende Februar zudem elf Bohrungen (Tiefe circa 10 bis 12 Meter) im Umgriff von Brücken nötig seien. Danach sei die Vorplanung abgeschlossen. Der aktuelle Projektstand, anstehende Maßnahmen sowie Hintergrundinformationen können im Internet unter www.wwa-wm.bayern.de eingesehen werden.

Die Herrschinger Initiative Pro Natur hatte bereits bei den vorbereitenden ersten Maßnahmen „Bachwachen“ eingesetzt und nach der Fällung von Kastanien auch an anderer Stelle in Herrsching Baumschutz angemahnt – am Seehof (wir berichteten). Konrad Herz, einer der Mitstreiter, hat sich dazu nun auch an den bayerischen Finanzminister Albert Füracker gewandt, um mehr Sensibilität anzumahnen. Der Seehof fällt als Immobilie des Staatlichen Hofbräuhauses in dessen Ressort.