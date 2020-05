Segelflugzeug bei Salzburg spurlos verschwunden: Pilot startete in Herrsching - Schnee behindert Suche

Riesen-Ansturm auf Berge und Seen: Polizei befürchtet erneutes Chaos mitten in Corona-Pandemie - und warnt

Corona-Krise: An Pfingsten wird es die Ausflügler an die Seen und in die Berge ziehen – die Einheimischen befürchten Blechlawinen und Parkplatznot. Und die Polizei warnt.