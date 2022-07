Seit 20 Jahren eine Top-Adresse für Familien

Familienzentrum Herrsching

Von Peter Schiebel schließen

Was vor 20 Jahren aus der Not einer fehlenden Betreuung heraus geboren wurde, ist längst zu einer Institution geworden. Das Familienzentrum Herrsching feiert an diesem Wochenende Jubiläum.

Herrsching – Vieles hat sich in den vergangenen 20 Jahren in unserer Gesellschaft geändert. Was gleich geblieben ist, ist der Wunsch von Müttern und Vätern, sich mit ihren noch kleinen Kindern zwanglos und unverbindlich treffen zu können – ohne Verzehrzwang, ohne komische Blicke vom Nachbartisch, ohne gesellschaftlichen Druck. Und genau diesen Wunsch erfüllt seit nunmehr zwei Jahrzehnten das Familienzentrum Herrsching.

An sechs Terminen in der Woche hat die Einrichtung in der Keramikstraße 5 geöffnet. „Wir haben eine schöne Küche zum gemeinsamen Aufenthalt und zwei Spielzimmer“, sagt Vorsitzende Caterine Schirmer. In einem können die Kinder im Bällebad toben, im anderen stehen Kaufladen, Werkbank, Puppen, Autos und vieles mehr zur Verfügung. „Die Kinder können sich frei bewegen“, erklärt Schirmer das Konzept, das sich vom Grundsatz her seit der Gründung nicht verändert hat. „Sie können spielen, ihre Selbstständigkeit ausbauen und Bekanntschaften knüpfen.“

Vor allem Letzteres trifft auch auf die – meistens – Mütter zu, die ins Familienzentrum kommen. Caterine Schirmer ist dafür das vielleicht beste Beispiel. Die Architektin hatte mit ihrer Familie im Ausland gelebt und zog dann nach Herrsching. Die Tochter war ein Jahr alt, die Mutter suchte Anschluss – und stieß aufs Familienzentrum. Zwölf Jahre ist das nun her. „Es war eine nette Atmosphäre, und meiner Tochter hat’s auch gefallen“, erzählt sie. Die Schirmers kamen immer regelmäßiger, Freundschaften entstanden, irgendwann engagierte sich Caterine Schirmer ehrenamtlich als Aktive, sorgte unter anderem dafür, dass die Öffnungszeiten auch eingehalten werden konnten. Seit fünf Jahren ist sie Vorsitzende des Vereins. „Das Familienzentrum ist eine ganz wunderbare Sache“, schwärmt sie. „Es hat mir sehr geholfen, in Herrsching Fuß zu fassen.“

Willkommen sind Eltern mit Kindern von der Geburt bis ins Grundschulalter. Wie viele zu den regulären Zeiten kommen, schwankt sehr. „Von null bis zehn Kinder ist alles möglich“, sagt Caterine Schirmer. „Das ist schwer zu kalkulieren. Aber langweilig wird es nie.“ Die Herkunft spielt dabei keine Rolle, die Familien bilden alle sozialen Schichten ab. Eins ist der Vorsitzenden aber sehr wichtig: „Inklusion ist bei uns nicht nur ein Wort, sondern wir leben sie auch.“ So gebe es Mütter aus Afghanistan und dem Irak, die seit eins, zwei Jahren ehrenamtlich mitarbeiten. Auch Familien aus England und Rumänien sind dabei, aus Herrsching sowieso. „Jeder, der Freude daran hat, mit Kindern vorbeizukommen und sich einzubringen, ist herzlich willkommen.“

Was Caterine Schirmer derzeit jedoch Sorgen bereitet, ist das ehrenamtliche Engagement. „Wir suchen dringend Mitarbeiter“, sagt sie. In dieser Woche beispielsweise musste das Familienzentrum gleich zweimal zu bleiben, weil niemand da war, der aufschloss und sich um den Betrieb kümmerte. „Die Mütter von heute gehen sehr früh in den Beruf zurück“, nennt die Vorsitzende einen Grund für mangelnde Kontinuität. Dennoch sei der Bedarf für eine Anlaufstelle wie das Familienzentrum nach wie vor gegeben. Acht Ehrenamtliche gibt es aktuell – „wir hatten aber schon Jahre, da waren es doppelt so viel“, sagt Caterine Schirmer. Wer Interesse hat, kann sich per E-Mail an die Adresse info@familienzentrum-herrsching.de wenden.

Die regulären Öffnungszeiten des Familienzentrums sind montags, mittwochs, donnerstags und freitags von 9.30 bis 12.30 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 15.30 bis 18.30 Uhr. Mehr Informationen dazu und zum weiteren Programm, zu dem auch Vorträge, Workshops, Sprechstunden, Stillberatung und die Möglichkeit für Kindergeburtstage gehören, gibt es auf familienzentrum-herrsching.de.

Die Party zum 20-jährigen Bestehen wird am morgigen Samstag, 9. Juli, von 11 bis 17 Uhr an der Keramikstraße gefeiert. Es gibt Livemusik mit der Band Ladylike (11 Uhr), mit Tom Steppich und den Clap Kids von der Musikschule Gilching (12.30 Uhr) und mit Jakob Mühleisen (15 Uhr). Darüber hinaus stehen Kinderschminken, Zöpfe flechten und ein Tanzauftritt vom East-Coast-Studio (14 Uhr) auf dem Programm. Bei Sturm und Regen fällt das Fest aus.