Senioren schlagen neuen Ton an - Herrschinger Beirat im digitalen Zeitalter angekommen

Von: Andrea Gräpel

Der Herrschinger Seniorenbeirat sucht ständig neue Mitglieder. © Sina Schuldt / picture alliance

Gut aufgestellt und hoch motiviert ist der Herrschinger Seniorenbeirat in die nächste Amtsperiode und in sein Jubiläumsjahr gestartet.

Herrsching – Das Herrschinger Gremium gibt es heuer seit 25 Jahren. Mittlerweile machen die „Seniors“ auch über die sozialen Medien auf sich aufmerksam und beweisen damit, dass sie – auch wenn sie älter als 60 Jahre alt sind – noch lange nicht zum alten Eisen gehören.

Zu Hochzeiten verfügte der Seniorenbeirat Herrsching über neun gewählte Mitglie-der. Zwischendurch war das Interesse abgeflacht, als nur noch Mia Schmidt und Burkhard Siewert die Fahne der Älteren in Herrsching hochhielten, die immerhin ein Drittel der Bevölkerung ausmachen. Wahlen, wie es sie bei der Gründung vor 25 Jahren gab, gibt es nicht mehr. Deshalb war schon 2017 jeder Bewerber willkommen und wurde sogleich in den Beirat berufen. Der nun im Dezember neu formierte Seniorenbeirat hat mittlerweile wieder acht Mitglieder. Neben Mia Schmidt (seit sechs Jahren dabei) und Burkhard Siewert (seit 19 Jahren dabei) sind dies Magdi Schadt, Brigitte Milik, Carmen Wagner, Gerhard Regnath, Jürgen Berndt und Jürgen Stadtlander. Vorsitzende ist die kommunalpolitisch erfahrene Mia Schmidt – 16 Jahre war sie Gemeinderätin, außerdem Mitbegründerin des Integrationsteams.

Als „Seniors“ wollen die Senioren am Puls der Zeit bleiben. Unter „sbherrsching“ zählt der Beirat auf Instagram bereits 59 sogenannte Follower, also Menschen, die keine Nachricht dort verpassen möchten. „Leider fühlen sich viele ältere Menschen digitalen Medien nicht gewachsen“, sagt Mia Schmidt. Der Seniorenbeirat möchte deshalb wie schon die Herrschinger Insel unterstützende Kurse für Ältere anbieten. Denn ohne sie im vollen Umfang wie zum Beispiel über Kontaktplattformen wie Whatsapp nutzen zu können, gehörten Handy und Tablet für die meisten bereits zum Alltag.

Mia Schmidt freut sich, dass im neuen Gremium Männer und Frauen zu gleichen Teilen vertreten sind. „Wir gewinnen durch unsere Neuen an Kompetenzen dazu. Carmen Wagner zum Beispiel war lange in München in engem Kontakt mit dem Altenservicezentrum Münchner Modell. Das motiviert uns, auch hier ein ähnliches Service-Zentrum für Senioren etablieren zu wollen“, so die Vorsitzende. Entsprechende Gespräche würden bereits geführt.

Die Aktivitäten des Seniorenbeirats, die durch Corona stark eingeschränkt wurden oder gar nicht mehr stattfinden konnten, sollen bald wieder aufgenommen werden. „Die meisten Seniors sind ja schon geboostert“, so Mia Schmidt, „unsere beliebten Donnerstagstreffen wollen wir deshalb bald wieder aufnehmen.“ Im Übrigen setze das Seniorengremium alles daran, intelligente Mobilitätskonzepte durchzusetzen. Ein dringender Wunsch der älteren Bevölkerung, der sich bei einer Veranstaltung im Oktober herauskristallisiert hatte. Und da die Generation 60+ sich meist jugendlicher fühlt als Gleichaltrige noch vor 25 Jahren, bietet der Seniorenbeirat bald auch ein Sportprogramm an, damit die Beweglichkeit noch lange erhalten bleibt. Das Programm des Seniorenbeirats, das zudem auch wieder zu Vorträgen und Ausflügen einladen soll, liegt dann im Rathaus auf. Mehr Infos unter info@senioenbeirat-herrsching.de. grä