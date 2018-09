Mit Schiffermütze und Halstuch

Herrsching: Der Shanty-Chor Ammersee sucht dringend neue Mitsänger. Ihr Repertoire umfasst Lieder von der Seefahrt - auf Bairisch.

Herrsching – Der Shanty-Chor in Herrsching steht kurz davor, Schiffbruch zu erleiden. Es mangelt an Nachwuchs, an jungen Mitgliedern, die der Truppe frischen Wind geben und sie über Wasser halten könnten. Aktuell befürchtet der 77-jährige Chorleiter Günter Göggelmann, den Chor auflösen zu müssen.

Momentan besteht der Chor aus rund zehn Teilnehmern, Tendenz weiter fallend. Der Grund dafür ist das Alter der Beteiligten, so Göggelmann. Einige hätten eine weite Anreise aus München und Umgebung und könnten selbst nicht mehr fahren. „Da ist es einfach zu kompliziert, für ein oder zwei Stunden zur Probe nach Herrsching zu kommen“, gibt Göggelmann zu. Denn jeden zweiten Donnerstag ab 19 Uhr findet ein Übungsabend in der Gaststätte AmmerseeBlick in Herrsching statt, heißt es auf der Internetseite des Ammersee Shanty Chors. Damit das in Zukunft auch so bleibt, sind die Sänger auf der Suche nach weiteren Mitsängern, die Freude an diesen Seemannsliedern haben.

„Beim Shanty steht der Gesang eher im Vordergrund“, erklärt Göggelmann, „denn auf den Schiffen hatte man früher nicht mehr als seine Stimme zur Verfügung“. Instrumente wie Waschbrett, Cajon und Gitarre sind dennoch gerne gesehen, sagt Göggelmann. Er selbst spielt Akkordeon, im norddeutschen Raum auch als Schifferklavier bekannt, und in Bayern als Quetschn. „Was solln ma dua mit am bsuffnan Segler“ singt der Chor in tiefstem Bairisch sogar auf CD. Das Lied habe der Chor selbst ins Bairische übersetzt, erläutert Göggelmann. Frei nach dem englischen Original „Drunken Sailor“, ein traditionelles Arbeitslied der Seefahrer.

Shanties gibt es schon immer in vielen Sprachen, von Französisch über Holländisch ist alles dabei. Das liege an der Geschichte des Shanty, sagt der Chorleiter aus Herrsching. Matrosen sangen diese Arbeitslieder, um sich die harte Zeit auf hoher See zu vertreiben. Und da die Besatzung eines Schiffes oftmals in jedem Hafen wechselte, fand ein bunter Austausch von Menschen aller Nationen, Hautfarben und Sprachen statt. „Daher gibt es meist nicht nur eine richtige Version eines Seemannslied“ sagt Göggelmann. „Eben wegen dieser Vielfalt und Internationalität gefällt mir der Shanty so gut.“

Eines haben die meisten Shanty-Chöre aber gemein: Sie treten in Seemannshemd, mit Halstuch und Schiffermütze auf. Die Herrschinger machen da keine Ausnahme. Ihr Repertoire ist so bunt wie die Nationalitäten einst an Bord auf hoher See, darum gibt es Lieder in Englisch, up Platt, aber auch auf Bairisch. Das wiederum zeichnet die bayerischen Chöre aus und erregt die Aufmerksamkeit der Zuhörer. Beim deutschlandweit größten Shanty-Festival in Travemünde waren die Zuschauer von den bayerischen Versionen der Herrschinger angetan, so Göggelmann.

Die Herrschinger halten die Tradition der alten Fahrensleut aufrecht. „Wir halten uns größtenteils an die Lieder aus der Shanty-Bibel. Die Shanty Bibel“, erklärt Göggelmann, „so nennen wir das Buch ‚Shanties from the seven seas‘ von Stan Hugill.“ Darin befinden sich mehr als 400 verschiedene Shanties. Bei Auftritten der Gruppe, zuletzt zum Beispiel in der Seniorenresidenz in Seeshaupt, werde aber nicht nur gesungen. „Ich erzähle auch die Geschichte hinter dem Shanty“, sagt Göggelmann. Das sei spannend und könnte auch jüngere Sänger begeistern, meint er.

Kontakt

Wer mitmachen will, kann sich unter z (0 81 52) 33 85 melden und donnerstags ab 19 Uhr in der Gaststätte am alten Sportplatz in Herrsching vorbeischauen.

Von Lea Hütt