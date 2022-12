So einfach, so genial

Seit 1982 wird im alten Hochbehälter an der Schmidschneiderstraße in Herrsching kein Trinkwasser mehr gesammelt. Nun wird das alte Wasserspeicher reaktiviert – als Brauchwasserspeicher.

Herrsching – Unter Bekanntgaben hatte Herrschings Bürgermeister in der jüngsten Gemeinderatssitzung auf die Reaktivierung des alten Hochbehälters an der Schmidschneiderstraße hingewiesen. Für nur 1720 Euro Gesamtkosten wurden eine neue Pumpe, ein neuer Schieber und neue Überläufe installiert. Wasser, das über viele Jahre ungenutzt über den Tagwasserkanal in den Ammersee geleitet wurde, wird künftig den Abwasser- und Wasserbetrieben Ammersee (AWA) genauso wie dem Herrschinger Bauhof als Brauchwasser zur Verfügung stehen. Die Idee dazu hatte Josef Fiedler. Der Leiter des Kanalbetriebs ist seit 36 Jahren bei der AWA und brütete schon länger über eine Nutzung des Quellwassers, das zwar keine Trinkwasserqualität mehr hat, aber ihm dennoch kostbar erschien. Das soll sich mit seiner Idee nun auch in Zahlen ausdrücken.

Seit 40 Jahren ist der alte Hochbehälter, der nicht weit entfernt vom neuen Hochbehälter direkt, aber versteckt an der Schmidschneiderstraße liegt, stillgelegt. Der Eingang zum Erdbehälter ist zugewachsen, wirkt geradezu verwunschen und ist kaum sichtbar von der Straße direkt davor. Das Wasser wurde seit der Stilllegung nicht mehr gesammelt, sondern lief ohne Umwege in ein Rohr und weiter in den Ammersee.

Schon früher hatte Fiedler die Idee, das kostbare Wasser nicht ungenutzt zu lassen und kam zunächst auf Energiegewinnung durch eine Turbine. Dafür, so stellte sich heraus, floss aber mit zehn bis 15 Liter pro Sekunde, je nach Witterung, zu wenig Quellwasser den Hang hinab. Bei der Erneuerung der Wasserleitungen in diesem Jahr kam dem 62-Jährigen aus Frieding dann die Idee, das Wasser als Brauchwasser für Anlagenbewässerungen und Kanalspülungen zu verwenden, wozu bis dato kostbares Trinkwasser verwendet wurde. Nicht wenig, wie Bauhofleiter Josef Mörtl bestätigt. Je nach Witterung würden seine Bauhofmitarbeiter von Frühjahr bis Herbst dreimal die Woche etwa sechs Kubikmeter Wasser brauchen. Bei einem Wasserpreis von aktuell 1,55 Euro pro Kubikmeter kann sich die Gemeinde Herrsching also nicht nur Trinkwasser in Zeiten von Wasserknappheit, sondern auch viel Geld sparen. „Die Idee war super.“ Mit diesen Worten applaudiert deshalb nicht nur Mörtl dem AWA-Mitarbeiter, es applaudieren ihm auch AWA-Vorstand Maximilian Bleimaier und der Verwaltungsratsvorsitzende, Herrschings Bürgermeister Christian Schiller. Sparen können damit auch die AWA, denn ihre Spülwagen für Kanalspülungen können künftig ebenfalls mit diesem Wasser befüllt werden. Ein solcher Wagen fasst zwölf Kubikmeter, rund zwei Kubikmeter würden täglich benötigt – das ganze Jahr hindurch. „Das macht schon was aus“, sagt Fiedler. Er freut sich, dass das Wasser endlich nicht mehr „einfach so davon läuft“.

Nicht mehr als 1720 Euro haben die Umbauten gekostet, die für die künftige Brauchwassernutzung notwendig waren. Die Arbeiten sind schon abgeschlossen, neue Überlaufrohre, ein neuer Schieber und eine Pumpe installiert. In einem der beiden Becken mit einem Fassungsvermögen von 140 Kubikmeter wird seitdem wieder Quellwasser gesammelt. Der Bauhof will nun noch die Stellfläche vor dem Hochbehälter herrichten.