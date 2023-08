So macht Schule gleich viel mehr Spaß

Von: Andrea Gräpel

Die Chaos-Treppe hinauf zum Schulgarten mit Beeten und kleinem Teich wurde aus Bestandsmaterialien des alten Schulhofs gestaltet und lädt zum Spielen und Sitzen gleichermaßen ein, wie Projektleiter Frank Jungbluth (v.l.), Hausmeister Klaus Trunte und Zweite Bürgermeisterin Christina Reich finden. � © ANDREA Jaksch

Die Schüler der Christian-Morgenstern-Schule in Herrsching können sich freuen. Nach den Ferien wartet sowohl auf die Mittelschüler als auch auf die Grundschüler ein aufwendig renovierter, einladender Pausenhof.

Herrsching – Baustellenfahrzeuge und große Erdhügel auf dem Pausenhof der Grundschule weisen von der Mühlfelder Straße aus darauf hin: Mit einem Jahr Verspätung haben die Arbeiten an dem ergrauten Pausenhof sowohl an der Staatsstraße als auch im hinteren westlichen Bereich begonnen – beziehungsweise befinden sie sich bereits auf der Zielgerade. „Endlich“, meint Zweite Bürgermeisterin Christina Reich, die aktuell die Geschäfte im Rathaus führt. „Der Pausenhof war in der Vergangenheit sehr stiefmütterlich behandelt worden“, findet sie. Umso mehr freut sie, was bereits fertiggestellt ist und dass den Schülern an der Schule damit mehr Wertschätzung gezeigt werden kann.

Schon im vergangenen Jahr hätten die Arbeiten an den Außenanlagen beginnen sollen. Die ersten Pläne waren bereits 2021 vorgestellt worden. Aufwendige Ausschreibungen und fehlende Details führten dann zu einer Verzögerung. „Dafür sind wir im Kostenrahmen“, freut sich Projektleiter Frank Jungbluth vom Herrschinger Bauamt nun. Knapp eine Million Euro waren für beide Bauabschnitte kalkuliert worden, „das haben wir knapp unterschritten“.

Vor allem der hintere Pausenbereich der Mittelschule hatte Nachholbedarf. In die Schlagzeilen geraten war er in den vergangenen Jahren immer wieder dadurch, dass sich Jugendliche spätabends und nachts unerlaubterweise Zutritt verschafften und den abgeschirmten Bereich sowie das Schuldach als Treffpunkt nutzen. Ein Ärgernis, das Gemeinde und Polizei bis heute nicht wirklich in den Griff bekommen haben. „Gerade im Moment ist’s wieder schlimm“, sagt Tina Reich. Hausmeister Klaus Trunte muss immer wieder die Hinterlassenschaften der verbotenen Treffen beseitigen. „Die Schüler sollen deswegen aber nicht darunter leiden“, findet die Zweite Bürgermeisterin und freut sich über die neu angelegten Flächen, die bereits fertig sind.

Außer einer Laufbahn am Sportplatz sind dies eine neue Sprunggrube und aus Stein und Holz gestaltete Aufenthaltsbereiche: zwei Atrien, in denen die Kinder auf wiederverwendeten Steinblöcken mit Holzauflage sitzen können, eines davon überdacht, und ein weiterer Bereich mit strapazierfähigen Hängematten. Eine sogenannte Chaos-Treppe soll mit ihren schiefen Ebenen aus unterschiedlichen Materialien zum Spielen einladen. Genauso wie Klettergeräte aus Robinienholz, die noch nicht installiert sind, aber vor Schulbeginn stehen sollen. „Alles über asphaltierte Wege barrierefrei erreichbar“, betont Jungbluth.

Vorderer Pausenhof dauert 14 Tage länger

Der vordere Pausenhof der Grundschule soll auch zum Schulbeginn fertig werden, aber nicht ganz pünktlich gleich nach den Ferien. „Es wird noch 14 Tage länger dauern. Dafür wird ein sicherer Zugang zur Schule gewährleistet“, sagt der Projektleiter. Auch dort entsteht ein Atrium, das als grünes Klassenzimmer genutzt werden kann. Dort, wo die künftige Kletterlandschaft aus Robinienholz entstehen soll, ist aktuell ein großes Loch. Das wird noch mit sickerfähigem Material aufgefüllt, damit sich auf der Fläche keine Pfützen bilden. Gleich daneben soll ein „Fun-Court“ auf 15 mal 15 Meter entstehen, der von drei Seiten mit einem vier Meter hohen Ballfangzaun versehen wird, so dass Bälle nicht auf der viel befahrenen Staatsstraße landen. Neue Spielgeräte und der alte Baumbestand tun ihr Übriges, um die Aufenthaltsqualität zu erhöhen. Neu wird zudem eine begrünte Überdachung am Eingang zur Martinshalle, so dass vor der Tür künftig niemand mehr im Regen stehen muss.