Solarstrom aus der Kläranlage

Von: Andrea Gräpel

So soll es eines Tages aussehen: Die sogenannten Schönungsteiche der Kläranlage in Eching sollen mit schwimmenden Solarmodulen aus Gauting bestückt werden – und nicht nur die Kläranlage mit Strom versorgen. © Darstellung: Sinn Power/AWA

Auf den Schönungsteichen der Kläranlage in Eching am Ammersee sollen bald Solarmodule schwimmen – eine Weltpremiere.

Herrsching – Ein Schönungsteich dient der Verbesserung der Abwasserqualität aus Kläranlagen. Gleichzeitig bilden die Teiche oft Feuchtbiotope und sind aufgrund ihrer Abgeschiedenheit Rückzugsorte für Pflanzen und Tiere. Die Ammersee Wasser- und Abwasserbetriebe (AWA) wollen die Teiche der Kläranlage in Eching, die sich die AWA mit den Ammerseewerken vom Westufer teilen, nun ökologisch weiter aufwerten – auch wenn dies auf den ersten Blick nicht so scheinen mag. In einem Pilotprojekt, das von der TU München begleitet werden soll, sollen die Teiche mithilfe schwimmender Solaranlagen zur Stromgewinnung genutzt werden.

Da fast jede Kläranlage Schönungsteiche braucht, ist das Potenzial enorm. Die AWA hoffen deshalb auf eine Initialzündung. Das Projekt in Eching mit einer Gesamt-Teichfläche von zwei Hektar wäre das erste seiner Art. „Weltweit“, betont AWA-Vorstand Maximilian Bleimaier.

Bleimaier muss sich mit vielen Normen und Regelwerken beschäftigen. Auch für die künstlich errichteten Schönungsteiche gibt es technische Vorgaben. Auf künstlichen Gewässern wie Baggerseen dürfen schwimmende Fotovoltaikanlagen in Deutschland aufgrund einer Gesetzesänderung aber nicht mehr als 15 Prozent der Gewässeroberfläche bedecken. Nach dieser Vorgabe würde sich eine Anlage auf den Teichen in Eching nicht lohnen, „Dann könnten wir vielleicht ein Modul aufstellen“, sagt Bleimaier.

Er stellte sich aber die Frage, ob es sich bei den Schönungsteichen überhaupt um Gewässer im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes handelt – und hakte nach. Sowohl das zuständige Wasserwirtschaftsamt Weilheim als auch ein Sachverständigen-Gutachten bestätigten seine Vermutung: Schönungsteiche sehen zwar aus wie Gewässer, gelten jedoch als technische Anlagen, die ausschließlich mit gereinigtem Abwasser gefüllt sind. Die Voraussetzungen sind damit komplett andere. Zudem seien Kläranlagengelände umzäunt und der Natur würde keine weitere Fläche genommen wie bei Freiflächenfotovoltaikanlagen, unterstreicht Bleimaier.

Über einen Bericht in dem von der Regionalagentur gwt Starnberg herausgegebenen Magazin „SAM“ stieß Bleimaier auf das in Gauting ansässige Unternehmen Sinn Power von Dr. Philipp Sinn, führender Entwickler von Fotovoltaiklösungen – an Land und zu Wasser. Das erste Treffen fand im November statt.

Sinn hat nicht lange überzeugt werden müssen. Er freut sich im Gespräch mit dem Starnberger Merkur mit dieser Kooperation über eine „rundum positive Geschichte aus dem Landkreis Starnberg“. Er hatte das Potenzial von Kläranlagenteichen nicht auf dem Schirm, weil für ihn dort gedanklich die strenge 15-Prozent-Regel galt. Gemeinsam starteten er mit Bleimaier das Projekt „Floating Solar Eching“, das sowohl den Bürgermeistern der AWA-Mitgliedsgemeinden als auch denen der Gemeinden am Westufer vorgestellt wurde. Bei den Präsentationen habe er „eine extrem positive Resonanz bei allen Bürgermeistern“ erfahren, freut sich Sinn. So positiv, dass Bleimaier als Vorstand am Donnerstag den Auftrag zur Umsetzung der Anlage in Eching erteilte. Die Größe des Projektes: rund 1,5 Megawatt.

Im Antragsverfahren wird Überzeugungs- und Aufklärungsarbeit vonnöten sein. Schließlich gehe es um eine junge Technologie, sagt Sinn-Power-Marketingchefin Eva-Maria Völkel, die sich mit Sinn und Bleimaier in das Thema hineingekniet hat. Es sind bereits Informationsveranstaltungen und Behördengespräche geplant. „Die Ökologie wird nicht beeinträchtigt“, versichert Sinn. Im Gegenteil: An den Schwimmkörpern der Anlage könnten sich weitere Biotope bilden, Vögel könnten unter den 80 bis 120 Zentimeter über dem Wasser schwebenden Anlagen vor Fressfeinden Schutz finden.

„Wir behindern keine Fische, keine Pflanzen“, sagt Sinn und vergleicht das Projekt mit einem Mangrovenwald, der Schutz biete, Lebensraum schaffe und ein effizienter Kohlenstoffspeicher sei. Also eine ökologische Aufwertung. Die erzeugte Energiemenge sei größer als der Verbrauch der Kläranlage. Überschüssige Energie könne über Wechselrichter direkt in das Netz der umliegenden Gemeinden verkauft werden – den Berechnungen nach etwa die Hälfte von rund 1500 Megawattstunden im Jahr.

Sinn, selbst Mentor an der TU München, will dem Projekt einen wissenschaftlichen Boden geben. Studienbegleitend soll die Hochschule deshalb mit ins Boot geholt werden. „Das hat großes Potenzial“, sagt er begeistert. Potenzial über die Landkreisgrenzen, über Deutschland hinaus. „Und wir wollen das beweisen“, so Sinn, auch wenn Stellschrauben justiert werden müssten. „Es ist ein Lerneffekt.“ Seine Marketingleiterin schwärmt von einem „Leuchtturmprojekt“, von einem „genialen Schachzug“ und von der Hoffnung, dass es Schule macht.

In Zahlen

. Gesamtfläche der Fotovoltaik-Module auf den Teichen in Eching: 11 028 Quadratmeter, etwa 1,5 Fußballfelder



. CO2-Ersparnis: 930 Tonnen im Jahr



. Gesamtjahresertrag: etwa 1516 Megawattstunden



. Überschusseinspeisung zum Preis von 0,2 Cent pro Kilowattstunde für circa 240 Haushalte



. Amortisationsdauer: weniger als zehn Jahre



. Abstand der Module zum Ufer: rund 15 Meter