Spaziergänger findet Orden- und Münzensammlung: Besitzer lebt nicht mehr

Von: Tobias Gmach

Viele Orden und Abzeichen waren in den beiden Plastiktüten, die ein Spaziergänger in Breitbrunn gefunden hatte. © Polizei

Münzen, Orden und Broschen fand ein Spaziergänger am Wegesrand in Breitbrunn. Die Polizei hat nun den Besitzer ausfindig gemacht. Er lebt allerdings nicht mehr.

Breitbrunn – Zwei Plastiktüten mit Gold- und Silbermünzen, Orden und Broschen hatte ein Spaziergänger am Sonntag, 20. März, neben einem Wanderweg bei Breitbrunn gefunden. Nun konnte die Polizei ermitteln, wem die Wertgegenstände gehören. Gehörten, muss man sagen: Denn der leidenschaftliche Sammler ist bereits gestorben, wie die Beamten nun mitteilten. „Dieser hatte in unmittelbarer Nähe des Fundorts seinen Wohnsitz, der nach dessen Tod unbewohnt blieb“, berichtet die Polizei. Und weiter: „Der oder die Täter brachen in das Wohnhaus ein und entwendeten die Wertgegenstände.“

Die Ermittler vermuten, dass die Plastiktüten neben dem Wanderweg zur späteren Abholung bereitgelegt wurden. Dazu kam es wegen des aufmerksamen Spaziergängers bekanntlich nicht. Mittlerweile sind die Münzen und Orden wieder beim rechtmäßigen Besitzer, dem 73-jährigen Sohn des verstorbenen Sammlers. Laut Polizei hatte er den Diebstahl noch gar nicht bemerkt. Von den Tätern fehlt weiterhin jede Spur.