Spaziergang entlarvt Schwachstellen

Von: Andrea Gräpel

Etwa 25 Menschen mit und ohne Einschränkungen nahmen an der vom Inklusionsbeirat initiierten Begehung durch Herrsching teil. © Andrea Jaksch

Der Inklusionsbeirat Herrsching nutzte den Europäischen Protesttag zur Gleichstellung der Menschen mit Behinderung für einen Barriere-Check in der Ammerseegemeinde. Beiratssprecher Hans Wannenmacher hatte eine lange Liste.

Herrsching – Es ging nicht nur um Schwachstellen im öffentlichen Bereich, auch Zugänge zu Geschäften wurden beim Barriere-Check durch den Herrschinger Inklusionsbeirat am Europäischen Protesttag zur Gleichstellung der Menschen mit Behinderung unter die Lupe genommen. Angeschlossen hatten sich der Begehung 25 Herrschinger. „Ich habe genau gezählt“, freute sich Beiratssprecher Hans Wannenmacher im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. „Die Sichtbarkeit nach außen war gegeben“, das war ihm wichtig. Wannenmacher hatte auch die Einladung ausgesprochen. Grundlage des Spaziergangs war eine Checkliste, die bereits 2019 zusammen mit Mitarbeitern des Landratsamtes und der Gemeinde erstellt wurde. Am Aktionstag standen die Straßen, Wege und Plätze zwischen den Schulen und die parallelführenden Straßen zum Ammersee mit dem Klinik- und Bahnhofsbereich im Fokus.

Unter den Teilnehmern waren nicht nur die Gemeinderäte Gertraud Köhl (Grüne) und Dritter Bürgermeister Wolfgang Schneider (SPD) sowie die Vorsitzende des Seniorenbeirats, Mia Schmidt, auch Rollstuhlfahrer waren dabei, die Schwachstellen noch besser verdeutlichen konnten. Zum Beispiel auf dem Gehweg auf Höhe des Kindergartens an der Seestraße. „Mitten auf dem Gehweg steht ein Baum“, so Wannenmacher. „Diesen Baum muss man deshalb nicht unbedingt entfernen, aber man könnte den Gehweg Richtung Kindergarten verbreitern“, schlug er vor und setzte dies auf seine lange Liste von Vorschlägen, die der Inklusionsbeirat nun gemeinsam mit Bürgermeister Christian Schiller und Gemeindeverwaltung erörtern will. „Da kommt viel zusammen“, so Wannenmacher. „Der Inklusionsbeirat hat auch Barrieren in anderen Bereichen von Herrsching wie in den Ortsteilen Breitbrunn und Widdersberg zu Buche stehen.“

Der zweistündige Spaziergang führte von der Kreuzung Mühlfelder Straße zunächst zur Mittelschule und zurück über Seestraße, Am Landungssteg, Bahnhof und Bahnhofstraße zur Schmidschneiderstraße, deren Engstelle auch für Menschen ohne Handicap zum Problem werden kann. Immerhin gibt es bereits eine Rampe, die zur Seefelder Straße führt. Eine Ampel am Ende dieser Rampe über die Seefelder Straße ist aber abgelehnt worden (wir berichteten). Bei der Begehung gab es dafür einen roten Daumen nach unten. „Denn wenigstens optisch könnte man das verbessern“, findet Wannenmacher.