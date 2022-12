Spiel mit Worten und Noten

Silvana und Thomas Prosperi feierten vor 40 Jahren im Münchner Hinterhoftheater ihr Debüt als Duo „Faltsch Wagoni“. Das Programm damals hieß „Der letzte Heuler“. Mit „Palast abwerfen“ feiern sie nun Jubiläum. © Andrea Jaksch

Seit 40 Jahren gehen sie gemeinsam durch dick und dünn. „In der Kabarettszene sind wir das dienstälteste Paar“, sagt Silvana Prosperi und blickt auf ein bewegtes Künstlerleben an der Seite von Ehemann Thomas Prosperi zurück. Bekannt sind die Herrschinger auch als „Faltsch Wagoni“.

Herrsching – An das Ende ihrer Karriere denken Silvana (64) und Thomas Prosperi (73) auch nach 40 Jahren noch lange nicht. Für den morgigen Samstag, 3. Dezember, lädt das Kabarettduo „Faltsch Wagoni“ mit seinem Jubiläumsprogramm „Palast abwerfen“ ins Herrschinger Kurparkschlösschen.

Begonnen hat alles mit einem Interview. „Ich war ein ganz junger Hüpfer“, sagt Silvana Prosperi, die vor 40 Jahren als Reporterin für eine Münchner Stadtzeitung auf den Musiker und Songwriter Thomas Busse angesetzt war. „Ich glaube, wir haben uns über die Musik verliebt ineinander – seine Texte haben mir so gut gefallen, dass ich meine Stimme entdeckt habe“, sagt die Halbitalienerin, der die Musikalität quasi zuflog: „Ich habe einfach angefangen, Bass zu spielen und zu singen. Ich bin die totale Autodidaktin.“

Ihr buntes Potpourri aus Liedern, Dialogen und Gedichten ist hundert Prozent selbst gemacht und enthält auch schon mal eine gesunde Portion Gesellschaftskritik. „Wir bearbeiten die Dinge, die uns ständig berühren – manchmal auch etwas ironisch sarkastisch aber nie mit Schadenfreude“, erklärt Thomas Prosperi. Die satirische Wortkunst lässt sich auch im Namen des Duos ablesen, in „Faltsch Wagoni“. Die beiden lebten in ihrer Anfangszeit nämlich in einem romantischen Zirkuswagen, ihrem „Wagoni“, und fühlten sich dabei wie „fal(t)sche“ Nomaden. Komisch-musikalische Wortbeat-Produktionen machten schnell ihre Programme aus. Auch ein poetisches Quäntchen Kritik an der modernen Überflussgesellschaft gehört zweifelsohne dazu und spricht aus dem Titel des brandneuen Kabaretts, „Palast abwerfen“.

Die Künstler treffen mit dem Thema den Nerv einer in vieler Hinsicht überladenen Menschheit. „Wir beuten die Erde aus, wir konsumieren wie die Wahnsinnigen. Uns ist aufgefallen, dass wir durchaus einen Grund haben, runterzuschalten. Mehr bringt ja nicht mehr Glück, sondern mehr Stress.“ Entschleunigen mussten die Künstler – wie die meisten ihrer Kollegen – zwangsläufig während der Pandemie. Auch jetzt spüren sie noch die Nachwehen. Standen früher an die 80 Auftritte auf dem Jahresplan, so hat sich der Tourneeumfang der Eheleute deutlich gemindert. „Wir arbeiten die verschobenen Auftritte ab“, sagt Thomas Prosperi und zählt heuer lediglich 20 Engagements.

Unterwegs sind die Kabarettisten nicht nur in Deutschland und der Schweiz. Mit dem Stück „Deutsch ist dada – über die Heimtücke der deutschen Sprache“ eroberten sie 2001 im Rahmen eines Goethe-Institut-Programms für afrikanische Deutschlehrer auch das Publikum in der Elfenbeinküste und im Senegal. Bereits in den 1990er-Jahren hatte „Faltsch Wagoni“ mit „Volapüks Rache“ viersprachig eine moderne Oper auf die Bühne gebracht, die mit Fantasie und Humor den Möglichkeiten multilingualer Poesie auf den Grund ging.

Weshalb Lampenfieber auch nach 40 Jahren noch ein Thema sein kann, verrät Silvana Prosperi und schmunzelt: „Ich war nie aufgeregt, er (Thomas, Anm. d. Red.) ist es immer noch. Wir haben eben verschiedene Temperamente.“ Einig sind sich die beiden hinsichtlich ihrer Wünsche für die Zukunft: gesund bleiben und so lange wie möglich weiterhin auftreten.

Wer für die fast ausverkaufte Premiere im Kurparkschlösschen keine Karten mehr ergattern kann, hat am 29., 30. und 31. Dezember Gelegenheit, „Palast abwerfen“ in der Pasinger Fabrik anzuschauen.

Nilda Frangos