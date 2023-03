St. Johannes bald wieder offen

Nach Restaurierung

Fenster und Figuren in der alten Pfarrkirche von Breitbrunn strahlen wieder wie neu.

Breitbrunn – In der alten Pfarrkirche St. Johannes Baptist in Breitbrunn sind die Sanierungsarbeiten fast abgeschlossen. Wie berichtet, waren im Eingangsbereich Lampen und Fenster mutwillig zerstört worden. Einige zerstörte Fenster sind ausgebaut und wurden renoviert. „Bis Ende März erwarten wir den Wiedereinbau“, teilte die Pfarreiengemeinschaft Ammersee in ihrem jüngsten Infoblatt mit. Ab April schätzt Kirchenpfleger Christoph Welsch, könne die aktuell gesperrte Kirche dann auch wieder geöffnet werden.

Auch die Decke im Langhaus wurde auf ihre Standfestigkeit überprüft, sodass die statische Sanierung geplant werden kann. Zugleich wurden auf Anregung einer Stifterfamilie die Seitenaltäre von einem Restaurator gereinigt und die Figuren restaurativ behandelt. Auch das große Kreuz im Kirchenschiff und die Versilberung des Tabernakels im Hauptaltar werden restauriert. Dies alles erstrahlt mittlerweile in neuem Glanz.

Die Kirchenverwaltung würde auch gerne die drei Figuren im Hauptaltar in Auftrag geben, dazu werden aber noch Spenden gebraucht. Die Kosten belaufen sich für die heilige Elisabeth auf 2400 Euro, für den heiligen Jakobus auf 2750 Euro sowie für den heiligen Johannes auf 800 Euro jeweils plus Mehrwertsteuer. Spenden sind möglich auf das Konto der Katholischen Kirchenstiftung St. Johannes Baptist, IBAN: DE55 7009 3200 0001 1214 48 bei der VR Bank Herrsching.