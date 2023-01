Standortsuche hat heuer Priorität

Von: Andrea Gräpel

Rettungswache Herrsching: Die Grundstücksverhandlung an der Gewerbestraße stocken, darum muss auch die Tagespflege warten.

Herrsching – Von einem Rot-Kreuz-Zentrum an der Gewerbestraße in Herrsching scheint das BRK noch weit entfernt. Die Verhandlungen mit dem Grundstückseigentümer wurden mittlerweile an einen Investor weitergereicht, verrät Kreisgeschäftsführer Jan Lang. Mehr als die Hälfte des Grundstücks steht seit dem Abbau des Impfzentrums Ende Juni leer. Seit Juni 2021 ist das BRK dort Mieter mit Kaufabsicht. Seitdem wird mit dem Grundstückseigentümer verhandelt. Ein Jammer, dabei waren die Pläne schon klar skizziert. Das BRK plante sein Zentrum mit Rettungswache und eine Tagespflege, die Herrsching dringend bräuchte.

„Es ist noch nicht soweit vorwärtsgegangen wie gehofft“, räumt Lang ein. Deshalb sei ein Investor eingebunden worden, was für das BRK auch finanziell vor allem steuerlich mehr Gestaltungsmöglichkeiten eröffne. Immerhin funktioniere die Container-Rettungswache, die Mitarbeiter hätten es warm. Optimal ist die Situation mitnichten.

Noch in diesem Jahr will Lang eine dauerhafte Lösung herbeiführen mit dem Grundstück an der Gewerbestraße oder mit einem anderen – möglichst in der Nähe. Denn der Standort nur wenige Hundert Meter entfernt vom künftigen Klinikstandort an der Seefelder Straße sei ideal. Auch ein BRK-Zentrum im Krankenhaus integriert sei denkbar. „Ich weiß aber nicht, welche Pläne schneller sind“, sagt Lang in Bezug auf die Pläne des Landkreises, das Krankenhaus zu bauen, und die des BRK, ein Rot-Kreuz-Zentrum zu eröffnen. Bürgermeister und Landrat unterstützten ihn bei der Suche.

So lange noch keine abschließende Lösung gefunden ist, bleibe das BRK Mieter, um die Rettungswache in den Containern und damit die Versorgung im westlichen Landkreis zu sichern.