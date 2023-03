Start in Herrschings Grünordnung

Von: Andrea Gräpel

Wegen der dichten Bebauung der kritischste Bereich: An der Kienbachstraße sind Häuser direkt an den Bach gebaut worden. An diese Mauer grenzt zudem eine Tiefgarage, deshalb kann sie nicht abgetragen, sondern nur verstärkt werden. Von der rechten Seite kann der Bach dagegen wahrnehmbarer gemacht werden. Die dafür notwendige Fläche stellte der Gemeinderat am Montag zur Verfügung. © Andrea Jaksch

Nach einem straffen Zeitplan von möglichst nur einem Jahr will die Gemeinde Herrsching ein Grünordnungskonzept verabschieden. Wie? Darum ging es in der Gemeinderatssitzung am Montag.

Herrsching – Wer angesichts der Tagesordnung am Montag ein Grünordnungskonzept für Herrsching erwartete, muss sich gedulden. Das damit beauftragte Büro NRT aus Marzling stellte in der Gemeinderatssitzung lediglich sich und seine Herangehensweise vor und nahm ein paar Hausaufgaben mit nach Hause.

Dietmar Narr, einer von vier Partnern in dem Büro, hat sich mit der Gemeinde bereits vertraut gemacht. Gemeinsam mit Bauhofleiter Josef Mörtl und der für den Bereich Grünplanung neu angestellten Sachbearbeiterin Christine Schleich klapperte er neuralgische Punkte ab. „Wir sind in die Arbeit eingestiegen“, versicherte er. Diese muss nun aber erst beginnen.

Sein Büro, das 2022 für sein Projekt „Stadt am Wasser – der blaue Ring“ in Tirschenreuth mit dem Bundespreis Stadtgrün ausgezeichnet wurde, setze auf Dialog. „Wir sind nur so gut, wie Sie uns unterstützen“, sagte Narr. Vor allem betreffe die Arbeit Flächen, auf die er Zugriff habe, die also im Eigentum der Gemeinde seien. „Und das, was wir gesehen haben, macht schon Mut“, sagte er.

Beispielhaft erwähnte er die Seepromenade. Der Sanierungsbedarf sei offensichtlich und müsse unter „bestmöglicher Berücksichtigung von Baumschutz“ erfolgen. „Es gibt genügend Tricks, diesen Kolossen zu helfen“, sagte Narr und verwies auf Experten in seinem 30-köpfigen Team, die sich damit auskennten. Er schlug zum Beispiel vor, Engstellen einzubauen, um Wurzelwerk mehr Raum zu geben. „Da muss der eine oder andere Radfahrer dann auch mal absteigen. Das muss man diskutieren.“ Aus Erfahrung wusste er, dass mit jeder Maßnahme irgendwelche Befindlichkeiten tangiert würden. „Das ist so.“

Auf Nachfrage von Christiane Gruber (BGH) versicherte er, das Thema „Schwammstadt“ aufgreifen zu wollen. „Wir nennen es nur noch anders – Regenrückhalt“. Auch beim Thema Baumschutzverordnung oder Kienbachsanierung würde sich sein Büro gerne einbringen. Die Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamtes Weilheim, mit denen er seit Langem konstruktiv zusammenarbeite, nahm Narr in Schutz, als Christoph Welsch (Grüne) fragte, ob das Büro denn den Mut habe, der Behörde kritisch zu begegnen, „um Schlimmeres zu verhindern“. Wie berichtet, gibt es viel Kritik an Maßnahmen im Zuge der Bachsanierung. Narr versicherte, dass dort genauso qualifizierte Mitarbeiter säßen. „Ich würde deshalb eher ein Miteinander suchen“, sagte er.

Geplant ist zunächst eine Auswertung der Begehung, aller Karten und Bebauungspläne, bevor ein erster Workshop stattfinden könnte. Christiane Gruber schlug vor, den Termin dafür mit der nächsten Klausurtagung des Gemeinderates im Juni zusammenzulegen. Zuvor will das Gremium darüber entscheiden, wie sich der künftige Arbeitskreis Umwelt zusammensetzt, der wesentlich zur Entstehung des Konzeptes beitragen soll. Anke Rasmussen (Grüne) schlug vor, Mitarbeiter von Bauhof und Bauamt darin aufzunehmen.

Nach dem ersten Workshop würde eine Analyse und Kartierung erfolgen, auf deren Grundlage in einem zweiten Workshop Prioritäten und Ziele gesetzt würden, erklärte Narr. „Erst ab dann würde ich von einer Planung sprechen.“

Derweil fragte er Themen ab, die am Herzen liegen. Anke Rasmussen griff das auf und begann mit Kienbach, Bahnhofsumfeld und Promenade. Auch öffentliche Spielplätze und Blühflächen hätten Luft nach oben. Wolfgang Darchinger (Grüne) bat bei der Gelegenheit, auch noch mal über Streuobstwiesen im Ort nachzudenken. Weitere Themen waren Grünflächengestaltungssatzung, Pflegekonzepte und Baumschutzverordnung. Der Bürgerantrag zum Erlass einer neuen Verordnung wurde übrigens im Anschluss zugelassen.