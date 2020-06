Wenn’s läuft, gibt’s wieder Gummibärle

Mit 48 Tagen Verspätung startet die Saison der Seenschifffahrt auf dem Ammersee. Vor allem die Crew war der Meinung: „Zeit wurde es, dass es losgeht.“

Stegen – Die „Utting“ wirkt ein bisschen wie ein Geisterschiff, als Schiffsführer Helmut Diller am Samstag um 11 Uhr in Stegen das Signal zur ersten Dampferfahrt in diesem Jahr auf dem Ammersee gibt. Zeitgleich mit der „Herrsching“, die in Herrsching ablegt. Zum verspäteten Saisonstart der Seenschifffahrt war nicht gewiss, wie groß der Ansturm sein würde. Am Samstag blieb er aus. Zur ersten Ammersee-Rundfahrt hatte die „Utting“ 45 Fahrgäste, die „Herrsching“ sogar nur 27. Die zögerliche Nachfrage dauerte zum Auftakt an. Am Sonntag und Montag verdoppelten sich dann die Fahrgastzahlen.

Der Samstag war der 48. Tag nach Ostern, dem traditionellen Saisonstart der Seenschifffahrt. Auf verschiedenen Linien mit großer, südlicher und nördlicher Rundfahrt hätten die insgesamt vier Dampfer der Ammerseenschifffahrt längst Fahrt aufnehmen sollen. Stattdessen mussten sie im Heimathafen Stegen warten. Die „Dießen“ und ebenso die „Augsburg“ liegen dort auch noch weiterhin, weil der aktuelle Fahrplan stark reduziert ist.

Die Mannschaften an Bord und an Land wurden wie viele andere Arbeitnehmer im Land nach dem Shutdown in Kurzarbeit geschickt. Mit Ungeduld fieberten deshalb alle auf diesen Samstag hin, an dem es nun endlich losgehen soll. „Ich hatte mit mehr gerechnet“, sagt Diller ganz ehrlich, „wir hatten uns darauf eingestellt, an die Leistungsgrenze zu gehen.“ Auch Sabina Singer im Büro der Seenschifffahrt hatte angesichts zahlreicher Anrufe geglaubt, dass sich zur ersten Fahrt eine lange Schlange am Kassenhäuschen bildet.

Ramona Müller (59) aus Augsburg kam tatsächlich schon um 9 Uhr, um ganz sicher einen Platz für die erste Fahrt zu ergattern. „Ich wusste ja nicht, wie viel Leute kommen.“ Statt jeweils 500 Plätzen, die die zwei Schiffe haben, die im Einsatz sind, dürfen nur je 200 besetzt werden. Jede zweite Bank ist abgesperrt. Ramona Müller hätte sich keine Sorgen machen müssen. Es sind mit ihr nur 45 Passagiere an Bord, als die „Utting“ ablegt. Die sonst heiß begehrte erste Bank am Bug des Schiffes hat sie für sich ganz allein.

Die Ammerseeflotte ist mit halber Kraft in die Saison gestartet. Angeboten werden aktuell nur acht Fahrten, täglich jeweils vier von Herrsching und Stegen. Es sind kleine Runden, die nur eine Stunde dauern. Zusteige- oder Aussteigemöglichkeiten, die die Dampferfahrt normalerweise reizvoll machen, gibt es noch nicht. „Dann könnten die Fahrgastbeschränkungen nicht kontrolliert werden“, erklärt Sabina Singer. Die jeweils einstündige kleine Rundfahrt beginnt also in Stegen beziehungsweise Herrsching und endet dort auch wieder ohne Zwischenstopp. Auch dies ist möglicherweise ein Grund, warum der große Ansturm am ersten Tag ausblieb.

„Oder die Leute dachten, dass zu viele mitfahren wollen“, überlegt Diller, den alle Kapitän nennen. Eine Bezeichnung, die es auf Binnenseeschiffen eigentlich nicht gibt, aber viel leichter über die Lippen geht als Schiffsführer. Diller kommt aus Eching und ist seit mehr als 30 Jahren bei der Seenschifffahrt. Er ist ein Mann für alles, wie die meisten seiner Kollegen, die das ganze Jahr über vielseitig zum Beispiel auch bei der Reparatur von Stegen und dergleichen als Handwerker im Einsatz sind. „Jetzt wechseln wir die Schiffe durch“, sagt er – glücklich darüber, dass die Leinen losgemacht werden können, wenn auch nur eingeschränkt. Diller: „Es wurde höchste Zeit.“

An Bord ist auch der 13-jährige Xaver aus Herrsching mit seinem Papa Michael Neumeier. „Xaver ist seit seinem zweiten Lebensjahr mit mir auf dem Schiff, meist am Wochenende“, erzählt Neumeier. Seit 2008 holt er für sich und seinen Sohn Jahr für Jahr eine Jahreskarte. „Es ist immer anders, es wird nie langweilig“, sagt Neumeier. Natürlich kennen sie „Käptn“ Diller und er sie, „mit dem fahren wir oft“. Als Xaver klein war, habe er Diller immer Käptn Gummibärle genannt. Das hat einen guten Grund, denn Diller ist dafür bekannt, dass er für Kinder immer Gummibärchen dabei hat. Am Samstag natürlich nicht, weil die strengen Hygienevorschriften nicht nur verbieten, die Restauration an Bord zu betreiben, sondern auch Gummibärchen an Kinder zu verteilen. Xaver ist ein bisschen enttäuscht, aber Spaß hat er trotzdem.

Wenige Bänke hinter Vater und Sohn Neumeier sitzt Karin Stürz (72). Die Kostümbildnerin aus Breitbrunn hat normalerweise auch eine Jahreskarte. Seit 14 Jahren fährt sie während der Schiffssaison fast jeden Tag mit der in Normalzeiten ersten Fahrt vom Steg in Breitbrunn (8.45 Uhr). „Ich komme danach nach Hause und war in einer anderen Welt. Der beste Start in den Tag“, erklärt sie die Passion. Die erste Fahrt in diesem Corona-Jahr – wenn auch so ganz anders – wollte sie sich deshalb nicht nehmen lassen. Auch sie hat mit viel mehr Andrang gerechnet, vor allem mit anderen Jahreskartenbesitzern, die sich mittlerweile ja untereinander kennen – wenn nicht persönlich, so doch vom Sehen.

Vom Personal werden diese Stammgäste mit Namen begrüßt. Keine Frage, dass Matthias Leis und Hans Demmel aus Inning, die mit Diller die erste Fahrt als Crew bestreiten, das auch tun. Die Mannschaft muss in diesem Jahr nicht nur beim An- und Ablegen helfen, sie verteilen diesmal auch Kugelschreiber und achten darauf, dass alle Fahrgäste Masken tragen. „Laufen Sie nicht zu viel auf dem Schiff spazieren“, bittet Diller bei der Begrüßung und erklärt die Regeln. Jeder freie Platz hat eine Nummer. „Ihre Telefonnummer, Namen und Sitzplatznummer notieren Sie bitte auf dem Fahrschein“, denn die werden von Leis und Demmel eingesammelt und zunächst anonym in einem Eimerchen verwahrt. Von ihnen werde nur Gebrauch gemacht, wenn es einen Corona-Fall an Bord gebe. Wenn nicht, „dann werden sie in vier Wochen ordnungsgemäß entsorgt“, verspricht der Käptn. Und sobald alle Beschränkungen aufgehoben sind, hat der sicher auch wieder für die Kinder Gummibärle dabei.