Steigende Mitgliederzahl bei Wasserwacht Herrsching

Von: Andrea Gräpel

Geehrte der Herrschinger Wasserwacht (v.l.): Phillip Hildebrandt (stellvertretender Technischer Leiter), Maximilian Mantz, Hannah Furjanic, Michael Schreiner (Kassier), Stefan Schiller, Magnus Ziegler, Christine Schalk, Andrea Huber, Friedrich „Fips“ Huber, Therese „Therry“ Stadler, Rudolf Stadler und Leon Gambihler (Technischer Leiter). Die würden ohne euch alt ausschauen. Albert Luppart, stellvertretender Kreisvorsitzender des BRK, über die Bedeutung der Wasserwacht für die Schlösser- und Seenverwaltung © Rutt

Die Wasserwacht Herrsching kann nicht klagen: Die Mitgliederzahl steigt, innovative Ideen bringen Ergebnisse. Die Sanierung der Hütte muss zwar noch warten, doch wollen die Ehrenamtlichen schon mit dem Spendensammeln beginnen.

Herrsching – Wer eine Marketingexpertin als Vorsitzende hat und einen stellvertretenden Technischen Leiter, der Medienprofi ist, muss sich keine Sorgen machen – auch nicht, wenn sowohl Vorsitzende als auch ihr Stellvertreter nicht an der Jahresversammlung teilnehmen können. Mit Grußwort und Videoschalte waren Fiona Kemp und ihr Vize Florian Schärfl am Ende aber doch irgendwie dabei bei der Hauptversammlung der Wasserwacht-Ortsgruppe Herrsching. Eine Versammlung, bei der nicht nur die Abwesenheit der Vorsitzenden neu war. Erstmals tagten die Wasserwachtler als Gäste im Feuerwehrhaus und wurden dort von Vorstand Michael Polednik persönlich verköstigt. Einige können sich noch erinnern, dass sich Feuerwehr und Wasserwacht in Herrsching zeitweise so gar nicht grün waren. Diese Zeiten sind offensichtlich vorbei, stattdessen führt eine neue Generation ein erfreulich gutes Miteinander.

Außergewöhnlich und „außerordentlich großartig“ fand Albert Luppert als stellvertretender BRK-Kreisvorsitzender auch, dass die Herrschinger jemanden in ihren Reihen haben, dessen Dauer der Mitgliedschaft Seltenheitswert hat: Friedrich Huber, allen besser als Fips bekannt. Er ist seit 65 Jahren Mitglied bei der Ortsgruppe Herrsching. Unzählige Mitglieder hatte er als Bootsführer unter seinen Fittichen – nicht zuletzt Bürgermeister Christian Schiller, selbst schon 38 Jahre dabei. Bei der Versammlung ließen die Wasserwachtler ihren Fips hochleben.

Für die abwesenden Vorsitzenden sprangen im Feuerwehrhaus die Technischen Leiter ein. Leon Gambihler und sein Stellvertreter Phillip Hildebrandt vertraten die beiden souverän und machten deutlich, dass die Ortsgruppe Herrsching sich zwar immer über neue Mitglieder freut, über einen zu hohen Altersdurchschnitt muss sie aber nicht klagen. Frische Ideen produzieren sie darüber hinaus am laufenden Band. Im vergangenen Jahr war es die Patenschaftsaktion, auf die sie durch einen Flyer auf sich aufmerksam machten und versuchten, Geld zu sammeln (wir berichteten). Bei der Versammlung stach ihr ebenso professionell gestalteter Jahresbericht im DIN-A4-Format hervor, mit den sich ein Medienprofi in den Reihen der Vorstandschaft mehr als bezahlt macht: Phillip Hildebrandt. Voller Anerkennung staunten darüber auch die vielen Gäste der Nachbar-Ortsgruppen, der Kreiswasserwacht und des BRK-Kreisverbandes, vertreten durch Kreisgeschäftsführer Jan Lang und Luppart.

17 neue Mitglieder, neun Abgänge

Auch die Begeisterung für den Rettungseinsatz auf dem Wasser ist steigend. Im vergangenen Jahr konnten 17 neue Mitglieder aufgenommen werden, die neun Austritte locker kompensieren können. Aktiv sind in der Ortsgruppe Herrsching 61 Mitglieder, in der Jugendgruppe zählt Jugendgruppenleiterin Hannah Furjanic 32 Mitglieder. Zwei ihrer Neuzugänge waren im Feuerwehrhaus bei der Versammlung dabei. Fördermitglieder hat die Wasserwacht 116.

Tatsächlich blühte das Vereinsleben nach den corona-geprägten Jahren an der Station am Seespitz neu auf. Gemeinsam haben die Mitglieder den Steg herrichten können. „Der hat mächtig gewackelt und fühlt sich nun deutlich sicherer an“, sagte Leon Gambihler stolz. Gerne würde die Ortsgruppe auch ihre in die Jahre gekommene Hütte erneuern, wurde in der Euphorie aber durch den BRK-Kreisgeschäftsführer eingebremst, der auf andere Ortsgruppen verwies, die aktuell mit Containern Vorlieb nehmen müssten oder gar kein Dach über dem Kopf hätten und deshalb vor den Herrschingern an der Reihe seien. Um dafür Spenden zu sammeln, sei es aber nie zu früh, sagte er und riet, auch bei der Gemeinde rechtzeitig um einen Zuschuss zu bitten. „Deadline im Oktober“, warf die anwesende Gemeinderätin Anke Rasmussen dazu ein, denn im Herbst beginnen immer die Haushaltsberatungen.

Albert Luppart merkte in dem Zusammenhang an, dass dafür auch mal die Staatliche Schlösser- und Seenverwaltung in die Pflicht genommen werden könne. „Die kassieren eine Menge Geld und profitieren am meisten. Die würden ohne euch alt ausschauen.“ Eine Idee, an die sich niemand richtig zu denken getraute. Aber auch Kreisgeschäftsführer Lang fand sie sehr interessant – schließlich zählt die Kreiswasserwacht an den von der Schlösser- und Seenverwaltung beaufsichtigten Gewässern Starnberger und Ammersee einige Ortsgruppen.

Außer Fips Huber hatten die beiden Technischen Leiter am Ende noch einige Urkunden zu vergeben an treue Mitglieder. Angefangen bei fünf Jahren: Philipp Bozern, Anne Ettmayr, Andrea Frick, Hannah Furjanic, Phillip Hildebrandt, Andrea Huber, Kim Nibbe, Mia Pichler, Marie-Theres Stadler, Julian Traublinger und Robin Wild. Für zehn Jahre: Annalena Mino, Leonie Fröhlich, Nadine Herold, Magnus Ziegler, Felix Schärfl und Max Danier. 15 Jahre dabei sind Tobias Schneider und Anke Gülpers, 20 Jahre Maximilian Sonner und 35 Jahre Rudolf Stadler und Christine Schalk.