Sternenhopser Musepit auf Abenteuer mit Pu, dem Bären

Ein Buch, zwei Beteiligte: Aus Karl Rellensmanns (r.) Feder stammt die Idee für Musepit, der mit Pu, dem Bären, unterwegs ist, Vincent Pittroff (l.) steuerte die Bilder bei. © mk

Karl Rellensman hat ein Buch mit Bildern von Vincent Pittroff vorgelegt - es geht um den Sternenhopser Musepit, eine von Rellensmann erdachte Figur.

Herrsching – „So ein Musepit springt von Stern zu Stern. Und ab und zu landet auch mal einer bei uns, so ganz nebenbei im Garten.“ Gelandet ist dieses Fabelwesen im Fantasiegarten von Karl Rellensmann (69), der mit seiner Eingebung seit rund 20 Jahren die Jahreskonzerte der Musiklehrervereinigung (MLV) Herrsching aufheitert. Erschienen ist „Musepit“ – wie schon Rellensmanns Debüt „Galaktisch gesehen Schnuppe“ – unter dem Pseudonym Carl Os. Das Buch illustrierte Vincent Pittroff (27).

Musepit ist ein „Sternenhopser“, der mit den Ohren isst. Denn „in ihren Ohren wohnt eine Schnecke und die kann Töne in Zucker verwandeln“, stellt Rellensmann seinen Lesern diese Gattung vor. „Sternenhopser haben lange Haare, müsst ihr wissen. Nicht nur, um die riesigen Ohren zu verstecken. Und in seinen Haaren hatte sich der ganze Teich verheddert: Algen, Seerosen und sogar ein müder Goldfisch“, schreibt der Autor. Besagter Musepit mit riesigen Ohren und verwurschteltem Haar landet also im fantastischen Garten des Musikschulleiters, wo er sich mit Pu, dem Bären, anfreundet. Auf der Schaukel schwingen das Fellknäuel und das Wesen vom anderen Stern hin und her – und als sich herausstellt, dass Musepit keine feste Nahrung zu sich nimmt, erfreut Pu die extra Portion Honig.

Dann kommt der Tag, an dem Musepit wieder ins All hopst. Aber keine Angst: Er kehrt zurück. „Ach du heiliger Bimbam, Musepit: War der durchsichtig geworden, ein Geist auf Pus Arm“, begrüßt der Schriftsteller sein Geschöpf, das der Bär in Teil zwei auf sein Grundstück trägt. 45 Seiten lang hüpfen Musepit, Pu und der Ich-Erzähler vergnügt und gleichzeitig tiefsinnig von einem Erlebnis ins nächste. Für die Musiker unter den Lesern sind hinter jeder Geschichte Noten und Text des jeweiligen Ohrwurms abgedruckt.

Erstes Musepit-Bild schon neun Jahre alt

Die Illustrationen dieser bildstarken Geschichten stammen von Vincent Pittroff. Das ist kein Zufall, denn die ersten Entwürfe des Musepits entwarf der Industriedesign-Student aus München bereits mit neun Jahren im Rahmen eines Malwettbewerbs – und gewann den ersten Preis. „Damals hatte Musepit noch keine langen Haare“, erinnert sich Pittroff. Aber die riesengroßen Ohren gab es schon, in denen die Noten-vertilgenden-Schnecken sitzen.

Überhaupt sind die illustrierten Szenen zauberhaft. Der Musepit, der mit ausgebeulter Hose schwerelos dahinschwebt und manchmal aus allen Wolken fällt. Und Pu, dessen Knopfaugen den Leser freundlich anblinzeln. Dieser Kuschelbär, der für seinen Freund ein tiefes Loch gräbt, damit er das Herz der Erde hören kann. Die erste Auflage von „Musepit“ ist in Leinen gebunden und kostet 22 Euro. Erschienen ist der Band im CoLibri FairLag, der am Sonntag im Rahmen des MLV-Jahreskonzerts einen Büchertisch aufgebaut hatte. Der erste Stapel war umgehend verkauft. Zu kaufen gibt es das Kinder- und Jugendbuch über www.colibri-books.de und auf Online-Marktplätzen.

VON MICHÈLE KIRNER